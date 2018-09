G., Athen, im Januar

Die griechischen Aufträge an die Bundesrepublik zur Lieferung von Telephonapparaten und -Ausrüstungen, die in der Vergangenheit wegen Verwicklungen politischen Charakters zweimal neu angekurbelt werden mußten, sind jetzt – nach einer Ankündigung von Minister Rallis – endlich unter Dach und Fach gekommen. Von dem nunmehr perfekt gewordenen „Telephongeschäft“ liefert allein die westdeutsche Firma Siemens alle Apparate, und zwar 50 000 Stück. Es handelt sich um einen Auftrag im Werte von 7,8 Mill. S. Den Löwenanteil an den Kabellieferungen erhielt die dänische Firma Nordiske mit 2,84 Mill. während sich Siemens daran mit Lieferungen im Werte von 1,49 Mill. $ beteiligt. Weitere Kabelaufträge gingen an Standard, Felten & Guilleaume sowie an das holländische Philips-Stammhaus. Bei der Lieferung für die Einrichtung von Telephonzentralen konnten Siemens und Standard für ihre Auftragsbücher den Hauptanteil buchen; aber auch ein schweizerisches und ein tschechisches Lieferwerk sind beteiligt. Bemerkenswert ist übrigens, daß das tschechische Unternehmen die westeuropäischen Angebote um 40 v. H. unterbot. Der gegenwärtige Bedarf Griechenlands an Telephonausrüstungen wird auf 70 000 Apparate geschätzt. Er ist also durch die Lieferung dieser 50 000 Geräte noch lange nicht befriedigt; und es darf daher mit einer weiteren griechischen Ausschreibung gerechnet werden.