Gomulkas Sieg: Die polnischen Sejmwahlen endeten mit einem eindrucksvollen Sieg Gomulkas und des „nationalkommunistischen“ Kurses. Sie waren eine Absage des polnischen Volkes sowohl an die moskautreuen Kommunisten („Stalinisten“) wie an die rußlandfeindlichen Nationalisten. Das Eigentümlichste an diesem Wahlergebnis ist die Genugtuung, mit der es sowohl in Moskau wie im Westen begrüßt wird. Es ist das erstemal, daß sich der Westen über einen kommunistischen Wahlsieg freut.

*

Renten für die Wähler: Zwei grundverschiedene Prinzipien kämpften miteinander bei der Bundestagsdebatte über die Rentenreform: das Prinzip der Leistung (wer mehr arbeitet und mehr Beitrag zahlt, soll auch mehr essen) und das Prinzip des Bedürfnisses (das Existenzminimum ist bei Reichen und Armen, Faulen und Fleißigen dasselbe). Gesiegt hat mit der Annahme des Regierungsvorschlags das Leistungsprinzip; aber leider nicht in Gestalt einer Förderung des Sparens und der freiwilligen privaten Vorsorge für Alter und Krankheit (wie das den freiwirtschaftlichen Grundsätzen der Regierung entsprochen hätte), sondem in Gestalt der Zwangsversicherung mit hohen Zuschüssen aus der Tasche der Steuerzahler, Des Rätsels Lösung: Wahljahr! Alle Parteien möchten in den Augen ihrer Wähler möglichst generös erscheinen.

„Zähne für die UNO“: Einer Aufforderung der UNO, die Sinai-Halbinsel „binnen fünf Tagen“ zu räumen, erklärte sich Israel bereit, nachzukommen. UNO-Polizisten sollen den Schutz der alten Waffenstillstandslinie zwischen Ägypten und Israel übernehmen, und zwar möglichst bis zum Zeitpunkt einer endgültigen Grenz- und Friedensregelung. Gleichzeitig sind in der UNO von den USA unterstützte Bestrebungen im Gange, die UNO-Polizeitruppe zu einer ständigen Einrichtung zu machen. Das wäre die Erfüllung des alten amerikanischen Wunsches, der UNO Zähne zu geben.

Mendès-France gegen Europa-Plan: Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten infolge der Suezkrise seien ein Argument nicht für sondern gegen den baldigen Beitritt Frankreichs zu einem gemeinsamen europäischen Markt, erklärte der frühere französische Minisfer präsidenf Mendes-France. Solange Frankreich nicht im eigenen Haus wirtschaftlich Ordnung geschafft habe (eine Aufgabe, über der Mendès-France gestürzt wurde), sei die europäische Wirtschaftsintegration für Frankreich gefährlich. In Paris wird diese offene Kampfansage gegen die Europapläne, trotz der geringen Gefolgschaft von Mendès-France in seiner eigenen Partei, nicht leicht genommen.

*

Achse Peking–Moskau: Chinas Ministerpräsident und Außenminister Tschu En-lai legte das moralische Gewicht der Stimme Chinas (nach einer kurzen Zeit des Schwankens zu Beginn des ungarischen Aufstandes) eindeutig in die Waagschale Moskaus. „Ihr müßt den Führungsanspruch der Sowjetunion anerkennen“, ermahnte er Polen und Ungarn und indirekt auch die übrigen von Moskau beherrschten Völker. Auch gegenüber dem Westen ziehen Peking und Moskau wieder am gleichen Strang. Tschu En-lai verurteilte die Eisenhower-Doktrin und gab in einer gemeinsamen russisch-chinesischen Erklärung den Nah-Ost-Völkern das Versprechen, sie gegen „westliche Einmischung“ zu schützen. Seine Bemühungen um eine Aussöhnung mit den USA hat Tschu einstweilen beiseite gelegt.

Sirius, 24, 1, 57