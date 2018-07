Von Ernst Halperin (Warschau)

Wenn ein kommunistisches Regime Wallen veranstaltet, bei denen die Stimmbeteiligung über neunzig Prozent beträgt und der Parteichef 99,4 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält, so liegt die Vermutung nahe, daß es sich um einen Wahlschwindel, also um die in totalitären Staaten üblichen Scheinwahlen handelt. Im Falle der polnischen Parlamentswahlen vom 20. Januar 1957 aber wäre dies – so unglaublich es klingt – ein Trugschluß.

Die polnischen Wähler hatten tatsächlich die Möglichkeit, ihre Meinung mit dem Stimmzettel auszudrücken, gewiß lag ihnen nur eine Liste vor – die offizielle Liste der „Nationalen Einheitsfront“ – aber auf dieser Liste standen mehr Namen, als Sitze zu vergeben waren. Der Wähler konnte durch Streichung aller Namen oder wenigstens der Namen aller kommunistischen Kandidaten eine wuchtige Demonstration gegen das Regime veranstalten. Wenn eine große Anzahl von Streichungen vorgenommen worden wäre, oder wenn die Stimmenthaltung großen Umfang angenommen hätte, so wäre die Autorität Gomulkas, des neuen Parlaments und der Regierung auf das schwerste erschüttert worden. Es wäre eine eigentliche Staatskrise ausgebrochen.

Das Regime hatte nicht die Möglichkeit, durch Polizeiterror und andere Formen der Einschüchterung die Wähler an die Urnen zu bringen. Die politische Polizei nebst ihrem ganzen Spitzelnetz ist aufgelöst worden, und die in mehrere Gruppen zerfallene, in ihrem Ansehen geschwächte kommunistische Partei hat ohne Polizei weder in der Stadt noch auf dem Lande die Autorität, die nötig wäre, um einen Druck auf die Wähler auszuüben.

Man muß die Atmosphäre von Freiheit, die heute in Polen herrscht, selber erlebt haben, um diese Dinge zu begreifen. Darin liegt übrigens für den westlichen Korrespondenten die große Schwierigkeit – die einzige Schwierigkeit – einer Berichterstattung aus Polen. Er muß stets befürchten, daß der Leser in der freien Welt ihm nicht glaubt, weil eben das Ausmaß des Umschwungs, der in Polen im vergangenen Oktober eintrat, kaum vorstellbar ist. Und doch ist es so: Polen mag noch keine Demokratie im westlichen Sinne sein, aber es kann kaum noch als Diktaturstaat bezeichnet werden. – Wie also ist das erstaunliche Wahlergebnis vom vergangenen Sonntag zu erklären? Der Appell der Kirche, an den Wahlen teilzunehmen, hat sicherlich die Stimmbeteiligung entscheidend beeinflußt: in manchen Dörfern zogen die Bauern nach dem Kirchgang mit ihrem Pfarrer geschlossen zum Wahllokal. Und der Umstand, daß die Wähler nur in bescheidenem Umfang vom Recht zur Streichung von Kandidaten Gebrauch machten, ist zweifellos in erster Linie auf die in beschwörendem Ton vorgebrachte Mahnung zurückzuführen, die Gomulka am Vorabend der Wahl an die Stimmberechtigten richtete. Nach der obligaten, angesichts der schwierigen außenpolitischen Lage Polens begreiflichen Warnung vor einer angeblich revanchedürstigen deutschen Wehrmacht machte er den Hörern klar, wo die wirkliche Gefahr liegt, nämlich in einer sowjetischen Intervention. Er sagte:

„Die Kandidaten unserer Partei zu streichen, bedeutet die Unabhängigkeit unseres Landes auszustreichen, Polen von der Karte der europäischen Staaten zu streichen

Durch ihre Stimmabgabe haben die polnischen Wähler bewiesen, daß sie diese Worte sehr wohl verstanden haben. Sie haben die Wahlen vom 20. Januar zu einer Demonstration des Lebenswillens der polnischen Nation, des Willens zur Freiheit, zur Unabhängigkeit und zum Frieden gemacht.

Durch seinen Wahlsieg ist die Autorität Gomulkas gewaltig gestärkt worden. Er hat nun die möglichkeit, den zähen und bösartigen Widerstand des Parteiapparats zu brechen, zur Behebung der Wirtschaftskrise selbst die drastischsten Maßnahmen durchzuführen und den „eigenen polnischen Weg zum Sozialismus“ zu gehen. Soweit man dies schon heute beurteilen kann, wird dieser Weg fort von der totalitären Parteidiktatur zu einer Herrschaft der Volksvertretung des jetzt neugewählten Sejm führen.