In der vergangenen Woche erreichten an den Börsen einige Aktienkurse ihren tiefsten Stand seit 1955. Der – Grund für die weitgehend rückläufige Tendenz lag an der Überbeanspruchung des Kapitalmarkts durch neue achtprozentige Anleihen und an den stetigen Geldbeschaffungsverkäufen, die vorgenommen werden, um Mittel für das steuerbegünstigte Sparen freizumachen. Daneben aber vermehren sich die Fälle, in denen Kunden ihren Aktienbesitz teilweise liquidieren, weil sie es müde sind, immer weitere Kursverluste hinnehmen zu müssen. Da sie andererseits auch nicht gewillt sind, sich in festverzinslichen Papieren zu engagieren, liegen ihre Guthaben unausgenutzt bei den Banken. Für eine Wiederanlage sind solche Kunden kaum ansprechbar. Bei dieser Haltung wird es schwer sein, junge Aktien zu placieren und es steht heute schon fest, daß es im laufenden Jahr erheblich weniger Kapitalerhöhungen geben wird als 1956 oder 1955.

Zur Kapitalbeschaffung ziehen die Unternehmen gegenwärtig die achtprozentigen Anleihen vor, doch wird man dieses Faß auch nicht mehr lange unbeschränkt anzapfen können: schon jetzt zeigen sich beim Absatz dieser Papiere Lähmungserscheinungen. Sie werden sich verstärken, sobald ernsthaft die Ausgabe 8 1/2 prozentiger Papiere erwogen wird. Vorläufig ist man jedoch noch nicht so weit. Die Anleiheflut brachte der Böse in den letzten Tagen eine 50-Mill.-DM-Anleihe des Landes Baden-Württemberg und eine 20-Mill.-DM-Emission der Stadt München. Die Neckarwerke haben ebenfalls ehe 20-Mill.-DM-Anleihe angekündigt, Klöckner steht bereits mit einer Obligation im Markt. Stark verstimmt hat die in Börsenkreisen diskutierte Absicht von Phoenix-Rheinrolr, eine 100-Mill.-DM-Anleihe aufzulegen. Wenn auch von Bankenseite eine Zurückstellung dieses Planes empfohlen wurde, so bleibt eine Anleihe von einer derartigenGrößenordnung eine ständige Drohung für den Kapitalmarkt. Phoenix-Rheinrohr wird unter diesen Umstähden wohl auf eine Kapitalerhöhung verzichten.

Infolge der ständigen Verkäufe geriet der Rentenmarkt ins Schwimmen. Fünfprozentige steuerfreie Pfandbriefe mußten an einigen Tagen mit „repartiert Brief“ notiert werden. Einzelne Emissionen sind jetzt bis 89 v. H. zurückgefallen, wodurch sich eine steuerfreie Rendite von 5,6 v. H. (ohne Berücksichtigung der Restlaufzeit) ergitt. Die steigenden Renditen bei den fest verzinslichen Papieren zwingen zur einer Revision des Kursniveaus bei den Aktien, zumalan der Börse die Zinsüberlegungen immer noch die wichtigste Rolle spielen.

Um so empfindlicher reagieren die Aktionäre auf de Dividendenerklärungen ihrer Gesellschaften. Für sie ist es nicht ermutigend, wenn gesagt wird, daß auf Grund eines „befriedigenden Geschäftsverlaufes in 1956“ wieder mit der gleichen Dividende wie im Vorjahre zu rechnen ist. Mit Recht sind die Aktionäre verstimmt, wenn die Gesellschaften ohne weiteres bereit sind, für Obligationen acht Prozent zu zahlen, während der Aktionär, der das volle Risiko trägt, sich mit dem gleichen Satz oder weniger zufrieden geben muß. Nachdem die Bayer-Verwaltung erklären ließ, daß Sie Dividende für 1956 nicht niedriger als 9 v. H. (also der Vorjahrssatz) sein wird, fielen die Bayer-Aktien um etwa 5 Punkte zurück. Die Demag hat wieder eine Dividende von 10 v. H. in Aussicht gestellt. Bei beiden Gesellschaften haben sich die Umsätze zwar ausgeweitet, doch wirkten sich Kostensteigerungen nachteilig auf das Geschäftsergebnis aus.

Mit einiger Sorge betrachtet die Börse die Kursentwicklung bei Salzdetfurth und bei Dt. Erdöl, wo Anfang Februar die Bezugsrechte zum Handel kommen. Innerhalb einer Woche fielen Salzdetfurth um 8 Punkte zurück; Dt. Erdöl konnten sich mit 171 v. H. etwa behaupten, doch scheinen in beiden Fällen die Verkäufe noch anzuhalten. Die Erfahrung hat gezeigt, daß Kapitalerhöhungen für den Kurs eine schwere Belastung darstellen. Aus diesem Grunde war es in letzter Zeit ratsam, sich von den alten Aktien zu lösen und sich über die jungen Aktien wieder einzudecken.

Während die großen IG-Farben-Nachfolger durch Verkaufe der in- und ausländischen Kundschaft Kursverluste hinzunehmen hatten, blieb das Kaufinteresse für die IG-Farben-Liquis erhalten. Mit 36 1/4 v. H. lagen sie nur bruchteilig unter dem Vorwochenkurs. Die günstigen Nachrichten über die Entwicklung der Chemischen Werke Hüls und Hoffnungen, daß bei der endgültigen Liquidation des IG-Farben-Konzerns für die Inhaber der Liquis noch eine Barausschüttung herausspringt, tragen zur Stabilität der Papiere bei. Gut behauptet waren übrigens auch die Bankenreste der Deutschen und Dresdner Bank. Mit Näherrücken des Wiederzusammenschlusses der Nachfolgeinstitute sind die Banken offensichtlich bemüht, auch die restlichen Stücke in ihren Besitz zu bringen, um unnötige Komplikationen bei der Wiederherstellung der alten Gesellschaften auszuschalten.

Zu einem bemerkenswerten Schritt hat sich die Allgemeine Deutsche Investment mbH, München, entschlossen, die jetzt bei ihren Fondak-Zertifikaten einen „split“ im Verhältnis 1:3 durchführen will. Die Fondak-Zertifikate wurden 1950 zu 100 DM ausgegeben und partizipierten an dem Anstieg der Börsenkurse in den Jahren 1953 bis 1955. Im Sommer 1955 erreichte der Fortdak-Anteil seinen höchsten Preis mit 325 DM je Stück. In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Kursrückgang ist er inzwischen auf etwa 293 DM abgefallen. Immerhin hat das Zertifikat seit 1950 seinen Wert etwa verdreifacht. Am 1. Februar 1957 erhält der Zertifikatsbesitzer nun zwei weitere Anteile gratis, dadurch vermindert sich der Preis der Fondak-Aktie auf ein Drittel. Mit dieser Maßnahme hofft die Investmentgesellschaft, den Fondak-Absatz wieder beleben zu können, denn der bisher hohe Preis stand dem Anlagewunsch kleinerer Sparer entscheidend entgegen. -ndt