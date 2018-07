Die Bank für Brauindustrie, Frankfurt/M., unterscheidet sich schon rein äußerlich dadurch von anderen Kreditinstituten, daß bei ihr im Geschäftsjahr 1955/56 die Aufwandszinsen die Ertragszinsen überstiegen. Die entsprechende Differenz ist sogar noch größer als die Provisionseinnahmen. Diese Merkwürdigkeit ist darauf zurückzuführen, daß sich das Institut in einem größeren Umfange, und zwar mit drei Mill. DM, bei anderen Banken kurzfristig verschuldete, um unter anderem damit einen Teil seiner Beteiligungen (die mit 10,7 Mill. gegenüber 9,4 Mill. DM eigener Mittel ausgewiesen sind) zu finanzieren. Reinäußerlich ist also die Liquidität der Braubank stark angespannt: zumindest entsprechen Ihre Finanzierungsgrundsätze nicht den klassischen Bankregeln.

Hierbei muß man allerdings bedenken, daß der größte Teil des Aktienkapitals bei zwei sehr potenten Unternehmen, nämlich bei der Rhein-Main Bank und der Dr. Oetker GmbH liegt. Weiterhin sind die Beteiligungen, wirtschaftlich gesehen, eine sehr liquide Anlage. Sie bestehen aus sehr guten Brauereiaktien, die fast ausschließlich an der Börse notiert sind und einen hohen Kursstand aufweisen. Wenn Not am Manne ist, können also jederzeit Teile der Beteiligungen in die Geldform zurückgeführt werden, ohne daß dabei das Institut selbst in irgendwelche Verlegenheit käme. Der Posten „Beteiligungen“ enthält erhebliche stille Reserven. Das Institut für Bilanzanalysen hat ihn im vorausgegangenen Jahr, wo er nur 9,82 Mill. DM betrug, mit 24 Mill. DM geschätzt. Die Erträge aus „Beteiligungen“ betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 63 v. H. der Erträge! weitere 26 v. H. fallen auf die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen. Die Braubank konnte daher Ihre Rücklagen um 600 000 DM verstärken und daneben noch eine Dividende von 4 v. H. auf das AK von 7,5 Mill. DM auswerfen. Die relativ niedrige Dividende erklärt sich mit dem Charakter des Institutes als Holding- und Vermögensverwaltungsgesellschaft, deren Geschäftszweck mehr auf die Anreicherung der Substanz, als auf das Auswerfen großer Erträgnisse ausgerichtet ist. W. R