Der alte Verdi hat seine letzte Oper, den „Falstaff“, und also sein Lebenswerk mit der kunstreich-machtvollen Fuge auf den Text beschlossen: „Das ganze Leben ist ein Spaß.“ Der alte Richard Strauß nahm Abschied von der Opernbühne mit einem weniger vitalen, aber gleich kunstreichen Werk, dem „Capriccio“, dessen ganzer Inhalt Heiterkeit ist, eine so reine, gegenstandslose Heiterkeit, daß ihr gegenüber jede dramatische Gegenständlichkeit verblassen müßte, wäre sie überhaupt vorhanden.

Diese Oper hat keinen Stoff, sondern nur ein Thema: wer weiß, was wichtiger sei, das Wort oder die Musik? Die Gräfin im Rokokosaal weiß es auch nicht. So bleiben denn ihre Gefühle in der Schwebe. Poete rechts, Musikante links: keiner empfängt ihren Kuß, während sich ihr Bruder für das Wort, soweit es sich sinnlich in einer flotten Schauspielerin verkörpert, entschieden hat. Zuletzt steht ein Diener auf der Bühne, auf der in anderen Opern so handfest Vernichtung oder Triumph herrschen, und zuckt fragend die Schultern. Aus.

Daß diese Oper keinen Stoff hat, liegt daran, daß nach dem Willen des Komponisten kein Dichter das Libretto schrieb, sondern sein jüngerer Freund: der Dirigent Clemens Krauss. Diese beiden, die doch wirklich ihr Lebtag lang keiner Möglichkeit, Erfolg beim großen Publikum zu gewinnen, aus dem Wege gegangen sind, haben hier auf Breitenwirkung verzichtet. Von jeglicher Gedankenblässe angekränkelt, haben diese enorm gebildeten Künstler einmal in einer Oper alles sagen wollen, was gegen die Oper, und alles, was für die Oper zu sagen ist. Theatererfahren, wie sie waren, haben sie aber auch daran gedacht, im rechten Moment lustige Nebenfiguren auftreten zu lassen, darunter die kuriose Schattenfigur eines Souffleurs. Doch am köstlichsten gelang ihnen der Typ des schwadronierenden Regisseurs und Prinzipals, der, während er den alten Stil der italienischen Bel-canto-Oper gegen die Modernismen des gerade in Paris siegreichen Ritters von Gluck verteidigt, eine Szene von erhabener Leidenschaft hat wie Striese im Schwank „Raub der Sabinerinnen“. – Das alles sind lebendige Figuren einer abstrakten Dramaturgie, deren Sinn darin liegt, Gelegenheit zu mannigfacher Musik zu geben.

In der Oper ist nämlich die Musik wichtiger als Wort, Szene, Spiel und Handlung. Dies, was Strauß, gar nicht beweisen wollte, hat er durch sein „Capriccio“ bewiesen zum Gebrauch und Genuß der musikalischen Feinschmecker. Während Josef Keilberth am Pult der Hamburger Staatsoper alle Feinheiten der kammermusikalischen Partitur mit meisterhaftem Spürsinn ans Licht brachte, während sich das Spiel nach des Münchener Gastes Rudolf Hartmann mühelos leichter Regie munter entfaltete, sah man im Geiste den alten Richard Strauß am Schreibtisch seines hellen Arbeitszimmers in Garmisch, wie er mit freundlichem Behagen und hellwachem Kunstverstand die ihm liebsten Erfahrungen seines Komponistenlebens noch einmal im Extrakt darlegte: Hie und da ein musikalisches Zitat, hie und da eine parodistische Note, überall ein sinnenfrohes, ja sinnliches Melodien-Blühen, das jedoch – da hier der Meister gleichsam mit sparsam-feinem Silberstift zeichnet – nicht darüber hinwegtäuscht, wie eng das Netz der musikalischen Logik geknüpft ist. Es ist – nein, keine „große“, keine dramatische Musik, aber eine biographische Musik: Der Meister deckt (wobei er freilich seine „Salome“-Epoche vergißt) die Karten auf: so hab’ ich’s gemacht, so gemeint. Und das ist das Köstlichste dieser köstlichen Partitur.

Der abendfüllende Einakter hat in der Hamburger Aufführung, für die Alfred Siercke den stilechten Schloßsaal und die sanft leuchtenden Kostüme entwarf, eine Pause bekommen: eine Zäsur im richtigen Augenblick, von dem ab sich das Dialog-Parlando zu quirlenden Ensembles steigert. – Schwierig, sehr schwierig für die Sänger: im Spiel, das ebensogut für Marionetten gedacht sein könnte, als leibhaftige Menschen aufzutreten. Clara Ebers (der Gräfin) und Toni Blankenheim (dem Theater-Prinzipal à la Striese) gelang dies vollkommen; vor allem aber gelang es Gisela Litz (der Schauspielerin). Aber es ehrt auch die übrigen Beteiligten, daß man allen gleichermaßen dafür danken muß, die Leistungsfähigkeit der Hamburger Staatsoper an einem so exquisiten Werk so eindrucksvoll bezeugt zu haben. J. M.