Von Robert Jungk

Im Herbst 1945 erschien in der amerikanischen Zeitschrift Saturday Review of Literature ein Aufsatz des jungen Publizisten Norman Cousins, dessen Titel „Der moderne Mensch ist überholt“ bald zum Schlagwort wurde. Der Autor wurde über Nacht berühmt, weil er das seit der Untat von Hiroshima von Zahllosen geteilte Gefühl der hilflosen Zurückgebliebenheit des Menschen gegenüber den Wirkungen seiner eigenen Schöpfungen prägnant zum Ausdruck brachte. Cousins versuchte damals klarzumachen, daß die politische und soziale Organisation der Menschheit nicht auf der Höhe ihrer technischen Leistungen sei. Der später zu einem kleinen Buch erweiterte Aufsatz wandte sich vor allem gegen die Beibehaltung der nationalen Souveränität und trat für eine Weltregierung ein.

Obwohl im Titel und der grundsätzlichen Fragestellung ähnlich, ist das Buch von

Günthers Anders: „Die Antiquiertheit des Menschen – von der Seele im Zeitalter der industriellen Revolution“, Verlag C. H. Beck, München; 18,50 DM,

optimistischer als das Pamphlet seines amerikanischen Kollegen. Anders erkennt, daß mit der Geburt einer Waffe, durch die „wir die Macht besitzen, einander das Ende zu bereiten“, wir nicht nur Vertreter einer neuen geschichtlichen Generation von Menschen, sondern, obwohl anatomisch natürlich unverändert, durch unsere völlig veränderte Stellung im Kosmos und zu uns selbst, Wesen einer neuen Spezies wurden – Da wir Heutigen die ersten Menschen sind, die die Apokalypse beherrschen, sind wir auch die ersten, die pausenlos unter ihrer Drohung stehen.

Wenn der Mensch aber durch die Entwicklung seiner Mittel bereits zu einer ganz neuen „Art“ geworden ist, dann wird man dieser tiefgehenden Veränderung nicht mit einer weltweiten Revision der Verfassungen Rechnung tragen können, sondern nur mit einem Wandel seiner inneren Verfassung. Eine seelische Andersartigkeit strebt der Autor an, eine „Ausbildung der moralischen Phantasie“, eine erhöhte „Kapazität und Elastizität unseres Vorstellens und Fühlens“, das den „Größenmaßen unserer eigenen Produkte und dem Ausmaß dessen, was wir anrichten können“, angemessen sein müßte.

Denn die Bombe ist ja, wie Anders entwickelt, nur der eine Ausdruck jener Erscheinung, die er das „prometheische Gefälle“ nennt. Wir stecken „als Fühlende noch immer im rudimentären Heimarbeiterstadium, in dem wir zur Not einen einzigen Selbsterschlagenen bereuen können, während wir als Tötende oder gar Leichenproduzenten bereits das stolze Stadium der Massenproduktion erreicht haben. Da sich die Leistungen unserer Herzen: unsere Hemmungen, unsere Ängste, unsere Vorsorge, unsere Reue in umgekehrtem Verhältnis zum Ausmaß unserer Taten entwickeln, sind wir, sofern uns die Folgen dieses Gefälles nicht tatsächlich vernichten, die zerrissensten, die in sich disproportioniertesten, die inhumansten Wesen, die es je gegeben hat“, urteilt Anders. Er entwirft nun ein Bild dieser psychischen Pauperisierung, das an Eindringlichkeit den Studien über die physische Pauperisierung Englands im ersten Stadium der industriellen Revolution an die Seite gestellt werden kann.