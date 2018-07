Immer wieder sind vorsichtige Hinweise zu hören, daß der Kohlenpreis „eigentlich“ noch nicht so recht ausreichend sei: er müsse noch ein klein wenig angehoben werden, um die Folgen der „Preisspaltung“ – mit höheren Preisen für USA-Kohle – zu mildern, aber auch um die Finanzierung der Investitionsprogramme zu erleichtern, bei denen es um Beträge von jeweils über hundert Millionen DM geht. Wir wollen nun nicht über Preiserhöhungen oder über die Möglichkeiten der Finanzierung von Bergbauinvestitionen diskutieren – dazu wäre ja nicht viel Neues zu sagen –, wir wollen vielmehr einen anderen Vorschlag, der uns nahegebracht wurde, zur Diskussion stellen, wenn wir auch annehmen, daß er auf starken Widerspruch stoßen wird. Aber vielleicht paßt, er doch „in die Landschaft“.

Es gäbe schon durchaus Möglichkeiten, eine verbrauchsorientierte Kohlenpreispolitik zu führen, wenn Parlament und Wirtschaft den Mut dazu hätten und wenn in der Wirtschaftsführung und beim Gesetzgeber eine bessere Kenntnis mancher einige Jahre zurückliegender Vorgänge vorhanden wäre. Es ist nützlich, sich daran zu erinnern, daß eine ähnliche Kohlensituation wie jetzt schon einmal vorgelegen hat. Das war im Jahrzehnt nach dem ersten Weltkrieg. Auch damals stand der Kohlepreis immer wieder im Mittelpunkt politischer Diskussionen. Und es wurde eine Lösung gefunden. Sie könnte in etwas modernisierter und angepaßter Form für sehr viele Verbraucher den Kohlepreis je Tonne um etwa 20 DM senken.

In den Ausführungsbestimmungen zum Kohlenwirtschaftsgesetz vom 21. August 1919 war ein § 50 enthalten, den man wiederbeleben könnte. Er lautete: „Der Reichskohlenrat trifft alljährlich in den ersten drei Monaten des Jahres Bestimmungen, unter welchen Voraussetzungen Verbraucher, die mindestens eine Wagenladung von 15 t Brennstoff ab Werk, Umschlagplatz oder Stapelplatz abnehmen, diese Brennstoffe beziehen können. Er kann die Zeit der Bezüge für die Verbraucher, deren Bestellungen nicht auf innerhalb des Jahres regelmäßig wiederkehrende Lieferungen gerichtet sind, auf die Monate April bis August beschränken.“

Diese 15-Tonnen-Wagen hatten die Bezeichnung „Germanenwagen“. Jeder einzelne, jede Hausgemeinschaft hatte das Recht, ein- oder mehrmals mindestens je 15 t zum Zechenpreis Zu beziehen. Diese Bestimmung war auf den Kleinverbraucher abgestellt. Damals war das Syndikat oder der Werkshändler Empfänger eines solchen Auftrags; heute würde es jeweils eine der Kohlenverkaufsorganisationen der Reviere sein. Heute könnte ein solcher „Germanenwagen“ 20 t haben.

Aus den Verhandlungen des Großen Ausschusses des Reichskohlenrates ergibt sich, daß diesem Kohlenverteilungsweg bis 1939 eine wirksame soziale Bedeutung zugekommen ist. Er war das „klassische Brennstoffverbilligungsmittel“ des Kohlenwirtschaftsgesetzes von 1919. Alle Verbraucher, die Arbeitnehmervertreter und viele andere Mitglieder des Reichskohlenrates waren energische Verfechter dieses Mittels.

Damals hat der Handel scharf opponiert. Er wird es auch heute tun. Damals wandte er sich gegen die Aufteilung der 15-Tonnen-Bezüge auf eine Reihe von Verbrauchern, die eine Sammelbestellung aufgegeben hatten. Aber gerade die Aufhebung der Teilbarkeit des „Germanenwagens“ hätte aus einer sozialen Bestimmung eine unsoziale gemacht. Die Gegenbemühungen des Handels hatten niemals Erfolg.

Wenn der Kohlenpreis diskutiert wird, dann sollte auch dem Verbraucherstandpunkt Rechnung getragen werden. Die sogenannte Handelsspanne setzt sich aus sehr vielen echten Verteilerkosten zusammen. Bei der Kohle ist sie relativ hoch und verdoppelt fast den Preis der Kohle ab Zechentor. So ist es bei Braunkohlenbriketts in Köln, obwohl sie unmittelbar vor den Toren der Stadt gemacht werden; so ist es mit Steinkohle und Koks selbst in den Ruhrstädten. Experten haben nun ausgerechnet, daß durch Wiederbelebung des Systems „Germanenwagen“ eine Ermäßigung des Kohlenpreises für den Kleinverbraucher, also für das Kleingewerbe und vor allen Dingen auch für den Hausbrand, um etwa 20 DM die Tonne oder 1 DM der Zentner durchaus möglich wäre. Man sollte also die Möglichkeiten, die sich schon einmal in der Ära des alten Reichskohlenrates bewährt hatten, erneut prüfen. Vielleicht würde es sich lohnen. Allerdings dürfte das alte Gesetz nicht ohne weiteres kopiert werden; es wäre der Gegenwartslage anzupassen. Rlt.