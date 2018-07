Geschäftsbericht und Bilanz für das Geschäftsjahr 1955/56 (30. 9.) der Hanomag AG in Hannover lassen erkennen, wie schwierig das Schlepper- und Lastwagengeschäft in letzter Zeit geworden ist. Immerhin konnte der Umsatz im Berichtsjahr trotz einer spürbaren Verhärtung der Absatzmärkte wieder geringfügig gesteigert werden; er liegt jetzt bei 300 Mill. DM. Sowohl beimVerkauf von Schleppern als auch bei den Lastkraftwagen wirkt sich der Zwang belastend aus, teilweise gegen hohe Preise gebrauchte Schlepper und Lkw in Zahlung nehmen zu müssen. Beim Absatz von Lkw hat der Handel heute zu 60 bis 70 v. H. einen Altwagen zu übernehmen.

Beim Schleppergeschäft konnte der Rückgang im Inlandsabsatz durch eine Ausweitung der Exporte nicht ausgeglichen werden. Das Lieferabkommen mit Argentinien wurde bis jetzt vertragsgemäß abgewickelt. Die Fortsetzung dieser Lieferungen hängt von einer Neuordnung der Verträge ab. Wider Erwarten hat die argentinische Regierung noch immer nicht das Vermögen der beschlagnahmten Hanomag Argentina S. A. freigegeben. Im Lastwagengeschäft konnte die Hanomag ihre günstige Position auf dem deutschen Markt während der letzten Monate des Berichtsjahres noch verbessere Der Lkw-Ausstoß der Hanomag erreichte seit Beginn der nach dem Kriege aufgenommenen Fertigung in 1956 seinen bisherigen Höchststand. Hanomag in Hannover und Vidal & Sohn Tempo-Werk GmbH in Hamburg-Harburg, die sich vor einem Jahr zu einer Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben, stellten in 1956 18 872 (16 725) Nutzfahrzeuge her. Der Export machte in dieser Zeit 19,6 v. H. der Gesamtproduktion aus.

Die schwieriger gewordene Absatzlage, konnte auf die Bilanz nicht ohne Auswirkungen bleiben. Vor allem ist es nicht mehr gelungen, die in jüngster Zeit entstandener Kostenerhöhungen durch Rationalisierungsmaßnahmei aufzufangen. Trotz der Reduzierung der Be legschaft haben sich die Personalkosten auf 57,8 (50,7) Mill. DM erhöht. Nach Organschaftsabrechnung mit der Rheinstah1-Union wird ein Rohüberschuß von 86,12 (70,17) ausgewiesen. Die Anlagenzugänge von 12,5 (21) Mill. wurden Im wesentlichen durch Abschreibungen (11,5 Mill.) finanziert, so daß sich das Anlagevermögen mit 55 Mill. nur geringfügig veränderte. Dagegen hat sich das Umlaufvermögen mit 140,5 Mill. nicht unbeträchtlich um etwa 28 Mill. ausgeweitet; daran sind allein die Vorräte mit 69,6 (55,3) beteiligt. Hierin dürfte sich der verlangsamte Absatz ausdrücken Die Warenforderungen stiegenauf 69,6 (55,3) Mill. DM Auf der Passivseite erhöhten sich die Verbindlichkeiten bis 115,4 (90,6) Mill. über ein Drittel dieser Summe (nämlich 33,6 – im Vorjahr nur 13,4) sind Konzern Verbindlichkeiten; weiter fallen hierunter für 42, 1 (33,0) Ausfuhrkredite. ue

Imponierende Mercedes-Leistung. Der 100 000. Mercedes-Lastkraftwagen der Baureihe I. 311/312 (3,5 t) lief in diesen Tagen im Werk Mannheim der Daimler-Benz AG vom Band. Er gehörte zu einer für Dänemark bestimmter Lieferung und wird in Kopenhagen laufen. Diese eindrucksvolle Leistung ist in Europa unerreicht. 1948 ist von diesem mittelschweren Typ der erste Wagen vom Band gelaufen. Am 24. 9. 1954, nach fünf Produktionsjahren erreichte man das erste 50 000. und nun, weitere zwei Jahre und drei Monate später wurden die nächsten 50 000 erstellt und verkauft. Für die Beliebtheit dieses preisgünstigen Lkws, von dem 70 v. H. in den Export, zumeist nach Indien und Brasilien gehen, spricht auch der deutsche Marktanteil: Gemessen an den Zulassungen 1956 in der 3- bis 5-t-Klasse beträgt dieser 58,6 v. H. Jeder zweite Lkw der Mittelklasse in Deutschland ist also aus dem Hause Daimler-Benz eine um so imponierendere Leistung, wenn man sich die große Zahl der Lkw produzierenden Werke vor Augen hält.

Von der Hamburg-Mannheimer Versicherungs-AG, Hamburg, wird der Versicherungsbestand der „Hansa“ Lebensversicherung A. G., die bisher mit der „Hamburg-Mannheimer“ in Verwaltungs- und Personalgemeinschaft verbunden war, übernommen. Es handelt sich dabei um einen Versicherungsbestand von 170 Mill DM. Zusammen mit diesem Betrag belief sich die Versicherungssumme der Hamburg-Mannheimer am 31. 12. 1956 auf etwa 1,37 Mrd. DM. Die „Hansa“ tritt nach Beschluß der Mitgliederversammlung in Liquidation. 1955 stieg die Prämieneinnahme der Hamburg-Mannheimer auf 44,54 Mill. DM. Aus dem Überschuß von 5,86 (5,3) Mill. DM werden 5,84 (5,16) der Gewinnrückstellung der Versicherten zugeführt, die-sich damit auf 21,98 Mill. erhöht. Auf das eingezahlte AK von 0,38 Mill. sollen wieder 6 v. H. Dividende verteilt werden.