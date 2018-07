Die 1923 vom früheren Deutschen Reich und Vertretern des gemeinnützigen Wohnungsbaues gegründete Deutsche Bau- und Bodenbank, Frankfurt/Main, hat nach zwölfjähriger Unterbrechung die zum 1. Januar 1953 aufgestellte DM-EB und die Abschlüsse bis 1955 vorgelegt. Das Grundkapital ist im Verhältnis 6,25:1 auf 5,488 Mill. DM umgestellt worden. Der Bund, der als Rechtsnachfolger des Reiches Hauptaktionär ist, hat sich 1953 zusätzlich mit drei Mill. DM an der Bank zunächst still beteiligt. Nach Ablauf der Berichtszeit ist das Land Nordrhein-Westfalen mit Wirkung vom 1. April 1956 mit einem Betrage von 3,8 Mill. DM vorerst ebenfalls stiller Gesellschafter geworden. Die ausgewiesenen haftenden Mittel betragen danach unter Berücksichtigung der bestehenden und aus den Reingewinnen der Jahre 1953 bis 1955 zu bildenden gesetzlichen Rücklagen von (alles in Mill. DM) 1,6 rund 14,3. Für 1953 sind vier, für 1955 fünf und für 1955 sechs v. H. Dividende gezahlt worden. Der Geschäftssitz ist seit der Ende 1949 ausgesprochenen Anerkennung der Bank als verlagertes Institut Frankfurt am Main, während der aktienrechtlich Sitz unverändert Berlin bleibt, wo die bis dahin ruhende Bank 1955 Nieder zum Neugeschäft zugelassen worden ist.

Das Kreditgeschäft des Instituts erstreckt sich auf die Wohnungs- und Bauwirtschaft. Von 1950 bis 1955 sind Kredite von 1147,6 zugesagt worden. Ende 1955 waren im Bundesgebiet Kredite im Gesamtbetrage von 250,3 bei Zusagen von 318,3 in Anspruch genommen. Damit ist das Kredithöchstvolumen der Vorkriegszeit im früheren Reichsgebiet um annähernd zehn v. H. überschritten worden. Die Höhe der aufgenommenen Gelder, die Ende 1955 mit 167,51 bei Einlagen von 124,26 ausgewiesen werden, ist in der besonderen Struktur der Bank begründet, die ihre Refinanzierung insbesondere auf Nostroverpflichtungen aufbaut Die Mittel stammen im wesentlichen von zahlreichen Kapitalsammelstellen, einigen Ländern und dem Bund. Sie werden als stabile Stütze für das Kreditgeschäft des Instituts angesehen. Den aufgenommenen langfristigen Darlehen, die sich seit Anfang 1953 von 7,85 auf 32,88 Ende 1955 erhöht haben, standen am Bilanzstichtag 14,54 langfristige Ausleihungen gegenüber.

Die Beteiligungen, die mit 0,91 zu Buch stehen, betreffen die Berliner Bau- und Bodenbank, die Deutsche Bau- und Grundstücks-A. G., die Terrain-Aktiengesellschaft Herzogpark, München, und die Deutsche Wohnstätten-Hypothekenbank, die zur Abwicklung ins Bundesgebiet verlagert wurde und von der Ermächtigung, das Geschäft in Berlin wieder aufzunehmen, keinen Gebrauch machte. Die Berliner Bau- und Bodenbank befindet sich, nachdem die Deutsche Bau- und Bodenbank zum Neugeschäft in Berlin wieder zugelassen worden ist, auf Anordnung der Bankenaufsicht in Abwicklung. Mit der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Arbeiten, Berlin, besteht nach wie vor ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

Der Bericht geht auf die Bemühungen des Instituts ein, neue Wege der Zwischenfinanzierung zu gehen. Einige Länder haben der Bank bereits seit 1951 aus dem sogenannten „Bodensatz“ ihrer Förderungsmittel Darlehen zur Zwischenfinanzierung im Wohnungsbau gewährt. Der Bund hat dann 1953 durch Erweiterung der Siebener-Darlehen der Bank eine zusätzliche – Finanzierungsquelle geschaffen, die allerdings 1955 wieder versiegt ist. Weitere Mittel standen aus anderen Fonds zur Verfügung. Über ihre bisherigen Bemühungen hinaus könnten insbesondere die Länder, wie es heißt, einen bedeutsamen weiteren Beitrag zur geordneten Finanzierung während der Bauzeit leisten, wenn sie sich allgemein dazu entschließen könnten, die Abtretung des Anspruchs auf Auszahlung eines Landesdarlehns zugunsten von Spezialinstituten für das Zwischenkreditgeschäft zuzulassen G a.