„Zahl und Gesicht“ erschien neu

Rudolf Kaßner ist einer der bedeutendsten Autoren unserer Zeit: oft gelobt und zu wenig erkannt. Heute, nach vierzig Jahren, legt er ein Buch zum zweiten Male (und mit einem Nachwort versehen) vor, das einer der frühen Marksteine auf seinem geistigen Wege war und seinen Ruf und Ruhm begründen half:

Rudolf Kaßner: „Zahl und Gesicht.“ Insel-Verlag, Zweigstelle Wiesbaden; 163 S., 12,– DM.

„Zahl und Gesicht“ legt den Grund zu einer Physiognomik. Kaßner will den Entschluß zu ihr eines Morgens in der Trambahn von Hietzing nach der Wiener Innenstadt gefaßt haben. „Ich stand vorn auf der Plattform und hatte Muße, die Gesichter der ein- und aussteigenden Menschen zu betrachten.“ Er las dann Lavaters „Physiognomische Fragmente“ und stieß sich an dem Satz, daß im Gesicht des Menschen dies und das, die so oder so geformte Nase etwa, seine genaue Bedeutung habe. Im einleitenden Umriß vertritt diese Ansicht der Biologe, der Naturwissenschaftler, gegenüber dem Physiognomiker, der die seinige, Kaßners, als die höhere zu entwickeln sucht. So kommt er zu der Behauptung, daß die Menschen heute nicht mehr so aussehen, wie sie wirklich sind, und zu dem Kardinalsatz, dem „großen Paradox jeder Physiognomik“, das er so formuliert: „Der Mensch ist nur so, wie er aussieht, weil er nicht so aussieht, wie er ist.“ Nach Lavaters Ansicht müßte im Gesicht alles wie in einer Gleichung stimmen, aber so ist es nicht. Man kann nicht nach einem genau bestimmten Schema das Gesicht deuten, sondern nur mit dem, was Kaßner die Einbildungskraft nennt, „als aus welcher uns alles Erstaunen, alle Ergriffenheit wächst“. Es geht Kaßner nicht um eine Wiederholungphilosophischer Erkenntnisse in individueller Formulierung, vielmehr, da er Schauender, Seher ist, um Gesichte, Erleuchtungen. Mit den Mitteln seiner sehr differenzierten, transparenten Sprache stößt er in Bereiche vor, die dem Systematiker nicht erreichbar wären. Der würde wohl kaum in der Art Kaßners über die Zeit nachdenken, über eine Ästhetik des Grotesken, über die magische Welt und die der Freiheit, über das Kollektiv im Gegen-, satz zum Einzeltum, die Welt der Totenmasken und den musischen Menschen, über den „Mann ohne Eigenschaften“ und die konservative Revolution.

Geht man nun an „Zahl und Gesicht“, so findet man noch größeren Reichtum als in dem sehr bewegten, aber auch gepreßten Nachwort. In der Einleitung hält sich Kaßner am engsten an das eigentlich physiognomische Thema, dessen einzige Grundlage er in der All-Einheit der Natur sieht, an seine genaue Deutungsmethode, die immer aufs Ganze geht. Da erscheinen Menschen- und Tiergesichter, die Gesichter der Völker. Es ist nicht möglich, den in gesprochener Sprache hinreißend geformten Dialog mehr als andeutend wiederzugeben, was auch für die folgenden Traktate gilt, die in vielen kleineren und größeren Abschnitten, nicht mehr dialogisch, von der Zahl (der Unmöglichkeit von Zahlenwesen), von System, Ordnung und von der Deutung und Deutbarkeit des Gesichts handeln. Daß Kaßner der statischen Physiognomik des Aristoteles eine dynamische entgegensetzen will, kann nur als ein Anreiz mehr mitgeteilt werden, sich über „Zahl und Gesicht“, mit dem Werk eines Mannes zu beschäftigen, der auf eine großartige Weise zu den Deutern unserer Zeit gehört. Kaßner wäre der letzte, der in der Aktualität einen Wert sähe, aber daß sein Werk heute einer der Hauptschlüssel zur Deutung dieser Zeit mit all ihrem Guten und Schlechten ist, darf man behaupten, und kann es gelten lassen. Oskar Jancke