Die Bonner Kapitalmarktgespräche der Ressortminister mit Bankexperten sind festgelaufen. Es dürfte in ihrem Verlauf allen Beteiligten klargeworden sein, daß sich mit administrativen Maßnahmen die Tatsache, daß mehr Kapital nachgefragt wird, als die westdeutsche Bevölkerung durch Konsumverzicht aufbringt, nicht aus der Welt bringen läßt. Wer bisher noch geglaubt hat, daß die Kreditrestriktion die Kapitalqellen verstopft habe, wurde durch das Marktgeschehen der letzten Wochen eines Besseren belehrt. Niemand spricht heute noch davon, daß hohe Zinssätze zu einem Konsumverzicht führen. Auch das steuerlich begünstigte Sparen, das weiß man heute ebenfalls, führt nur zu Umlagerungen und damit nur zu einer Privilegierung der schon vorhandenen Vermögen. Niemand kann auch mehr übersehen, daß die Rentenreform dem Kapitalmarkt (speziell, dem sozialen Wohnungsbau) mindestens ein und eine halbe Milliarde entziehen wird. Man kann das Geld nur einmal ausgeben; entweder erhöht man die Sozialleistungen oder man baut mit ihm Wohnungen ...

Das ist die eine Seite. Auf der anderen aber wächst mit Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen der Zwang zum Investieren. Die Maßlosigkeit der politischen Instanzen treibt die öffentliche Hand in die Verschuldung „zu jedem Preis“. Er wird auch bezahlt, weil die Steuerquellen unerschöpflich zu sein scheinen.

Dies ist eine Entwicklung, die ihren letzten Grund darin findet, daß mit dem Erreichen der Vollbeschäftigung unsere Produktionsreserven erschöpft sind und damit auch die Zeit einer steilen Expansion ihr Ende gefunden hat, was nur niemand wahrhaben möchte. Der Durchbruch nach vorn ist nicht mehr möglich. Von nun an kann nur noch das investiert werden, was vorher gespart wurde. Wir werten uns daher mit unseren Investitionsprogrammen dem tatsächlichen Kapitalaufkommen anpassen müssen. Bei den Kapital marktgesprächen in der vergangenen Woche wollte man von einem administrativen Emissionsstopp nichts wissen. Das ist auch gut so, denn Dirigismus führt zu nichts. Die Wirtschaft muß selbst Disziplin üben. Das gilt nicht zuletzt von den Banken, die nur Anleihe-Emissionen solcher Gesellschaften durchführen sollten, deren Grundgeschäfte gesund sind und die die Gewähr dafür bieten, daß die Zinsen bezahlt werden können, ohne daß der Steuerzahler in Anspruch genommen wird. Leicht ist dies nicht; denn schöne Provisionen locken, und die Konkurrenz verleitet zu manchem Geschäft, das man allein nicht getätigt hätte. Aber man wird sich zu dieser freiwilligen Disziplin bequemen müssen; denn sonst könnte der Tag kommen, an dem ein Bankenkonsortium auf den übernommenen Anleihebetragen sitzenbleibt – zumal ja nur irgendein Kapitalsucher zu kommen braucht, der „ein Prozent mehr“ bietet – und so alle vorangegangenen Emissionen entwertet. Das wäre schmerzhaft, aber heilsam! Rlb.