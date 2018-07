Ist der Rutsch in eine Subventionsära noch zu bremsen? Verstrickt sich diese Regierung und diese Parlamentsmehrheit, die ausgezogen war, um das System der sozialen Marktwirtschaft auf breiter Front durchzusetzen, am Ende ihrer Zeit aus wahltaktischen Überlegungen immer tiefer in den Dirigismus? Man muß es fast befürchten. Die Regierung hält die Forderung der Mühlenwirtschaft auf Erhöhung ihrer Erlöse für sachlich berechtigt. Aus Furcht, die Bäcker könnten wegen höherer Mehlpreise die Brotpreise erhöhen, gibt sie den Mühlen aus Schaffen Säckel einen Kostenzuschuß. Auf Kabinettsbeschluß muß Schäffer hierfür 49 Mill. DM bereitstellen. Die Bäcker befürchten Lohnerhöhungen; der „Erfolg“ der Müller macht ihnen Mut, den Bundeskanzler ebenfalls um einen Zuschuß für die erhöhten Kosten zu bitten, damit der Brotpreis gehalten werde. – Jetzt meldet sich der Bauernverband: Die Kosten der Getreideerzeugung seien gestiegen. Wenn eine Erhöhung der Getreidepreise (Brotpreis!) vermieden werden soll, so müßte man, meinte er, den Bauern einen Zuschuß für die Erzeugung von Brotgetreide geben. Kostenpunkt: 150 Mill. DM. Weitere 600 Mill. DM aus Steuerzahlers Taschen fordert der Verband zur Aufbesserung der Milcherlöse bei den Bauern, wobei er unterstellt, daß man weder den Preis der Trinkmilch noch den von Butter und Käse hinaufgehen lassen möchte. Weitere Kostenverbilligungswünsche betreffen gut 500 Mill. DM. Dazu muß man sich die großen schon bestehenden Subventionen auf anderen Gebieten in Erinnerung rufen: beim Wohnungsbau, bei der Bundesbahn, beim Bergbau. Schon jetzt sind wir also recht tief in ein Subventionssystem verstrickt. (Steuerbegünstigungen

Subventionen an die Milchwirtschaft erscheinen vom Standpunkt der Gesamtwirtschaft aus dann zweckmäßig, wenn sie so gegeben werden, daß sie zur Leistungssteigerung dienen, also die Milchwirtschaft für den Übergang in ein marktwirtschaftliches System vorbereiten. Es gibt gewiß Umstände, bei denen die Subventionsmethode – richtig angesetzt – echten marktwirtschaftlichen Zielen dienen kann. Die neuerlichen Subventionsforderungen der Mühlen, der Bäcker und der Bauern aber müssen wohl in die Kategorie politischer Verlegenheitslösungen eingereiht werden.

Subventionen dieser Art haben zwei bedenkliche Eigenschaften: sie fallen nicht nur denen zu, die ihrer bedürfen, sondern auch denen, die sie nicht notwendig haben, und sie führen alle anderen, die ebenfalls in der Klemme stecken, in Versuchung, unter Berufung auf sie gleichartige Hilfe zu fordern.

Wir haben schon genug „unechte“ Preise. Mit den Subventionen wird der Bereich der „gesteuerten“ Wirtschaft, in dem der Leistungsanreiz schwindet, immer größer. Man rutscht damit nicht nur in höhere öffentliche Ausgaben hinein, sondern auch in ein gefährliches System, das später zu entwirren und aufzulösen sehr schwer und nur mit unpopulären Maßnahmen möglich ist. Diese Parlamentsmehrheit hofft, auch nach der Bundestagswahl unser Schicksal weiter bestimmen zu können. Man sollte sich aber in Bonn über die Gefahren des Weges, der mit dem immer weiteren Auswuchern der Subventionen beschritten wird, beizeiten Rechenschaft geben. Friedrich Lemmer