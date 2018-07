Die Zusammenfassung der Produktionsinteressen im Rheinstahl-Bereich geht weiter. Nachdem im vergangenen Jahr ein Organvertrag mit der Ruhrstahl AG, Hattingen, abgeschlossen und der fast vollständige Erwerb des Aktienkapitals durchgeführt worden war, ist für 1957 mit weiteren Maßnahmen zur Konzentrierung des Aufbaus zu rechnen. So heißt es in einem vorläufigen Geschäftsbericht, den die Rheinische Stahlwerke, Essen, für 1956 veröffentlichten. Diese Feststellung darf wohl so ausgelegt werden, daß gleiche oder ähnliche Entwicklungen wie bei Ruhrstahl auch für andere Tochterunternehmen geplant sind. In Frage kämen also die ehemalige Verarbeitungsgruppe des Stahlvereins, die Rheinstahl-Union Maschinen- und Stahlbau AG, Düsseldorf, und die ehemalige Gießereigruppe des Stahlvereins, die jetzige Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim.

Die Rheinstahl-Gruppe hat mit ihren bereits erwähnten drei Tochter- bzw. Organgesellschaften und der Arenberg Bergbau-GmbH, Essen, sowie der Joseph Schürmann GmbH, der Handelsgesellschaft des Konzerns, in 1956 einen Umsatz von 2,334 (2,036) Mrd. DM erreicht, mithin eine Zunahme um 14,6 v. H. aufzuweisen. An diesem Umsatz waren beteiligt die Rheinstahl-Union mit 772 (686) Mill. DM, Rheinwesteisen mit 651 (558), Ruhrstahl mit 414 (328), Arenberg mit 312 (289), Schürmann 166 (161) und sonstige kleinere Firmen mit 19,5 (15) Mill. DM.

Der Auslandsumsatz erhöhte sich auf 370 (286) Mill. DM, so daß die Exportquote nunmehr 15,8 (14) v. H. entspricht. Allein die Rheinstahl-Union weist einen Exportanteil von 27,3 v. H., Rheinwesteisen und Ruhrstahl einen solchen von etwa 15 v. H. auf. Bei der Bergbaugruppe ist der größere Teil der Umsatzsteigerung auf Preiserhöhungen zurückzuführen. Im Bereich von Rheinstahl-Union und Rheinwesteisen ist die Entwicklung unterschiedlich, wobei vor allem Hanomag unter dem Durchschnitt blieb. Zwar konnten im Bergbau, im Gießereibereich und in den eisenschaffenden Betrieben Produktion und Umsatz weiter gesteigert werden, bei der Weiterverarbeitung ergab sich aber kein einheitliches Bild. Insbesondere litt die Hanomag unter der Zurückhaltung ihrer landwirtschaftlichen Kundschaft, während die Nordseewerke (Werft) im Zuge der anhaltenden Schiffsbaukonjunktur ein positives Ergebnis hatte.

Erfreulich ist die Feststellung des Unternehmens, daß sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr weiter gebessert habe. Zwar könne über die Höhe der Dividende noch nichts Genaues gesagt werden, aber es ist wohl anzunehmen, daß sich das Unternehmen für 1956 nicht mit der Vorjahrsdividende von 7 v. H. begnügen werde, sondern mindestens eine Erhöhung auf 8 v. H. vornehmen dürfte. Die Investitionen, die auch 1956 in unveränderter Höhe von rund 170 Mill. durchgeführt wurden, konnten weitgehend über die Normal- und Sonderabschreibungen finanziert werden. Auch hierin drückt sich die gesunde Ertragskraft im Rheinstahl-Bereich aus. r l t.