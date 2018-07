J. M., Wien, Ende Januar

Mit dem Tode von Renner und Körner, den ersten und zweiten Präsidenten des 1945 neuerstandenen Österreichs, hat eine Generation sanft und endgültig die Tore zur Vergangenheit geschlossen. Verweht der Geist des alten Reichsrates ... verweht die traditionsreiche Geradlinigkeit der k. u. k. Armee; es gilt einen neuen Mann für das höchste Amt der rot-weiß-roten Republik zu finden.

Für diese Suche hat sich bereits ein bestimmtes Ritual herausgebildet. Es beginnt damit, daß man sich in den Parteiklubs zusammensetzt und erwägt, ob man nicht die Wahl ins Parlament verlegen könnte. Die von der Verfassung vorgeschriebene Volkswahl – der Staatsbürger unterliegt in diesem einzigen Fall sogar der Wahlpflicht – ist den Volksvertretern im Grunde unsympathisch. Läßt sich da nichts machen? Es läßt sich nichts machen, denn kaum, daß die Parteipolitiker andeuten, daß die Volkswahl eine Menge Geld koste und im Grunde nicht nötig sei, schlägt die unabhängige Presse Alarm.

Daraufhin tritt man in die zweite Phase ein, in der verschiedene Namen genannt werden, ohne daß sich die Parteien bereits festlegen, wen sie am 5. Mai in die Schlacht schicken wollen. Die Sozialisten wollen angeblich den jetzigen Innenminister Helmer oder den Gewerkschaftspräsidenten Böhm nominieren; die österreichische Volkspartei den Nationalratspräsidenten Hurdes oder den jetzigen Außenminister Figl. Solche frühzeitige Nennungen sind aber mit Vorsicht aufzunehmen, werden sie doch manchmal eher von den Feinden als von den Freunden des Betreffenden vorgebracht.

In der dritten Phase begegnet man dann einem recht eigenartigen Phänomen, zeigt es sich doch, daß die breite Masse im Grunde stets Heimweh nach eben jenen Eigenschaften und Tugenden besitzt, denen sie selbst weitgehend den Boden entzogen hat. Der Ruf nach einem unabhängigen Mann, nach einem Mann, der über den Dingen steht und Distanz auch zu den Parteien besitzt, ertönt aus ganz unerwarteten Winkeln.

Während die Sozialisten – ungeachtet dieser weitverbreiteten Volksstimmung zugunsten eines unabhängigen Kandidaten – geneigt sind, einen Parteipolitiker zu nominieren, besteht bei der ÖVP, die bei den letzten Präsidentschaftswahlen eine Niederlage erlitt, eine gewisse Bereitschaft, den Wünschen des Volkes entgegenzukommen. In diesem Fall würde wohl ein Wissenschaftler an die Spitze des Staates treten, und so wird der Name des bekannten Wiener Völkerrechtlers Professor Verdroß, der auch außerhalb seiner Heimat großes Ansehen genießt, immer häufiger genannt.