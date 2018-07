Hammarskjölds Dilemma: Den Suezkanal nicht als Druckmittel zu benutzen, um die Israelis zur Räumung des Gaza-Streifens und der Küste des Golfes von Akaba zu zwingen, ermahnten die Vertreter Indiens und Saudiens Ägyptens Präsident Nasser. Die Israelis erklärten, sie würden erst dann ihre Positionen auf ägyptischem Boden aufgeben, wenn die UNO-Polizei Ruhe und Sicherheit im Grenzgebiet von Gaza und freie Schiffahrt im Golf von Akaba garantieren könne. UNO-Generalsekretär Hammarskjöld besteht auf einem bedingslosen Abzug der Israelis. Er muß sich jetzt entscheiden, ob er auf dem mit der Schaffung einer UNO-Polizeimacht eingeschlagenen Weg weitergehen, und weitere exekutive Vollmachten von der UNO-Vollversammlung verlangen oder seine Vermittlertätigkeit im Nahen Osten auf den früheren unfruchtbaren Stand bloßer, Ermahnungen und Warnungen ohne bewaffnete Macht im Hintergrund zurücksinken fassen soll,

FDP auf Wahlkurs: Kurz nach seiner Wahl zum neuen Vorsitzenden der FDP erklärte Reinhold Maier in Berlin, auch er sei (wie Adenauer und Ollenhauer) entschieden gegen Verhandlungen mit Pankow über, die Wiedervereinigung. Ein eigenes Wiedervereinigungsprogramm entwickelte er nicht, sondern begnügte sich damit, Adenauer vorzuwerfen, er tue nicht genug für die Sache der deutlichen Einheit. Malers Antrittsrede auf dem Berliner Parteitag ließ erkennen, daß die FDP, falls sie die Wahl hat, im nächsten Bundestag eher mit der SPD zusamnengehen wird als mit der CDU. Maier kritisierte auch die Sozialpolitik der Regierung (Rentenreforn), die er einen Schritt zum Wohlfahrtsstaat nannte und von der er sagte, sie sei ein Werk „de; linken Flügels der CDU und der SPD“.

Germans to the front: Auf amerikanischen Vorschlag wurde der bisherige Leiter der Abteilung Streitkräfte im Bundesverteidigungsministeriums, Generalleutnant Speidel, an Stelle des französischen Generals Carpentier zum Befehlshaber der NATO-Landstreitkräfte in Mitteleuropa ernannt. Englische Linkskreise und französische Rechtszeitungen protestierten gegen diese Ernennung, aber weit schwerer als diese Ressentiments aus der Kriegszeit wog der Wunsch Englands, Frankreichs und der übrigen NATO-Länder, die Bundesrepublik durch diese Auszeichnung eines deutschen Generals noch mehr als bisher an die atlantische Gemeinschaft zu binden und die deutsche öffentliche Meinung für sie zu erwärmen.

Drittes Europaparlament: Die in Brüssel versammelten Außenminister der sechs Länder der Montan-Union beschlossen, ein weiteres europäisches „Parlament“ (neben der Europa-Versammlung und dem Montan-Parlamenf das dritte) zu gründen; zwecks Kontrolle des künftigen gemeinsamen Markts und der Atomgemeinschaft (Euratom). Gemeinsamer Markt und Atomgemeinschaft sind zwar noch nicht unter Dach, aber in Brüssel herrscht Optimismus, nachdem die französische Kammer mit 322 gegen 207 Stimmen die „Prinzipien“ des gemeinsamen Markts gebilligt hat. Das bedeutet allerdings noch keine Ratifizierung. An dieser Klippe kann der gemeinsame Markt genauso scheitern wie seinerseits die EVG an ihr scheiterte.

Kaschmir indisch: Die Provinz Kaschmir wurde von Nehru nach zehn Jahren blutigen und erbitterten Streits zwischen Indien und Pakistan offiziell zum Bestandteil Indiens erklärt, nachdem kurz vorher der Sicherheitsrat der UNO entschieden hatte, daß der Status quo Kaschmirs bis zu einer Volksabstimmung unter UNO-Aufsicht nicht geändert werden dürfe. In Pakistan brachen heftige indienfeindliche Demonstrationen und Unruhen aus. Unruhen in Kaschmir selbst und Grenzkonflikte ernster Natur sind nicht ausgeschlossen, Nehru wird es schwer haben, seinen eigenmächtigen Schrift vor der UNO (der er bisher in anderen Fragen der Weltpolitik stets seine Achtung bezeugt hat) zu rechtfertigen.

Sirius, 31. 1. 57