In der abgelaufenen Woche bahnte sich zumindest für den Aktienmarkt eine gewisse Entlastung an, weil hier die Geldbeschaffungsverkäufe aufgehört hatten, die zur Wahrnehmung steuerbegünstigter Möglichkeiten bis zum Monatsultimo getätigt werden mußten. Die Gefahr, daß die Verkäufe in den nächsten Wochen wieder einsetzen werden, ist jedoch nicht abzuleugnen, denn am 31. März 1957 läuft die Frist ab, innerhalb der 12 000 DM steuerbegünstigt gezeichnet werden können, von denen dann 6000 DM für 1957 als „steuerbefreit“ anerkannt werden. Da diese Mittel – wie die Erfahrung gezeigt hat – auch durch den Verkauf von Aktien beschafft werden, ist mit einem fortdauernden Druck von dieser Seite zu rechnen. Auf dem Rentenmarkt hat sich die Lage noch nicht wesentlich gebessert. Die Ankündigung der Realkreditinstitute, im Frühjahr mit der Ausgabe 7 1/2 bis 8prozentiger Kommunalobligationen beginnen zu wollen, scheint die Neigung zu Tauschoperationen auf dem Pfandbriefmarkt noch verstärkt zu haben. Achtprozentige Industrieobligationen lagen abgesehen von kleineren Schwankungen – einigermaßen stabil. Der Absatz der Klöckner-Anleihe wird als befriedigend bezeichnet.

Im Mittelpunkt des Börseninteresses standen in diesen Tagen die Bezugsrechte von Ford, Salzdetfurth und Deutsche Erdöl, Gemeinsam war bei allen Gesellschaften, daß in den Wochen vor der eigentlichen Bezugsrechtnotierung der Kurs für die Altaktien scharf reduziert wurde, eine Bewegung, die als typisch bei in Aussicht stehenden Kapitalerhöhungen gelten kann. Kaum wird man jedoch wieder erhoffen können, daß ein Bezugsrecht nur etwa die Hälfte der rechnerischen Parität erreicht wie bei Ford. Die Mißstimmung der Kleinaktionäre gegenüber dem USA-Großaktionär war offensichtlich überwältigend, denn ein wesentlicher Teil der freien Aktionäre hat von seinem Bezugsrecht keinen Gebrauch gemacht, sondern es über die Börse zum Verkauf gestellt. Die Folge: im günstigsten Fall bezahlte man am 1. Tag der Bezugsrechtnotierung etwa 107 1/2 v. H. für die junge Aktie, die am Wochenende immerhin schon zeitweilig einen Kurs von 118 v. H. erreichte. Das ist ein erklecklicher Gewinn, der allerdings nicht den Ford-Aktionären zugutekam. Es wird sich später erweisen, ob nicht auch der Großaktionär die günstige Gelegenheit benutzt hat, billig seinen Anteil am Ford-AK zu vergrößern. –

Viel günstiger schnitt der Salzdetfurth-Aktionär ab, der junge Aktien nicht beziehen wollte. Am 1. Notierungstag wurde bis auf eine kleine Spanne die rechnerische Parität beim Bezugsrecht erreicht. Die Masse der Aktionäre ist bestrebt gewesen, ihren Anteil am AK zu halten. Deshalb waren die Bezugsrechtumsätze auch relativ gering. Bei dem breiter gestreuten Erdöl-Kapital war die Fluktuation schon wesentlich größer.

Aufmerksam verfolgt die Börse die Konzentrationsbestrebungen in der Montanindustrie, weil sie sich von ihnen zusätzliche Kursanregungen erhofft. Im Bereich der GHH-Gruppe ist durch die Hauptversammlungen weitgehend Klarheit geschaffen worden. Die Spekulation wendet sich jetzt anderen Feldern zu. Da ist vor allem die Gelsenkirchener Bergwerks-AG, die das Interesse durch einige günstige Passagen in ihrem Zulassungsprospekt auf sich gezogen hat. Es heißt darin, daß die Dividende höher sein wird als 6 v. H. Mit dieser Mitteilung kommt die Gesellschaft ihren vielen Kleinaktionären entgegen, die nicht mit allen Maßnahmen des Vorstandes, die aus Anlaß der letzten Kapitalerhöhung getroffen wurden, einverstanden gewesen sind. An der Börse fiel übrigens das geringe Angebot an jungen Gelsenkirchener Bergwerks-Aktien auf. Obwohl bekannt ist, daß ein großer Teil der jungen Aktien nicht bezogen wurde und von einem Konsortium übernommen werden mußte, scheinen kaum Versuche gemacht worden zu sein, dieses Material in den Markt zu schleusen. Er bot allerdings für eine solche Transaktion auch nur wenige Möglichkeiten. Immerhin wird kombiniert, daß ein großer Teil der jungen Aktien zusammengehalten wird, um einen eventuellen Anschluß der Gesellschaft an eine andere Gruppe zu erleichtern. über das Krages-Paket waren neue Nachrichten nicht zu erfahren. Natürlich hat die Nachricht, daß gegen Krages eine Betrugsanklage (wegen Erin) vorbereitet wird, nicht geringes Aufsehen erregt. – Kommentarlos wurde hingegen der Paketwechsel beim Bochumer Verein registriert. Im Zuge alliierter Entflechtungsmaßnahmen mußte Krupp seinen Anteil vor einigen Jahren veräußern. Er ging an den Schweden Axel Wenner-Gren, der es in seine „Wegal-Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Köln“ einbrachte. Neuerdings hat ein aus Banken und Versicherungen bestehendes Konsortium das Paket übernommen.

Zu steigenden Kursen wurden die IG-Farben-Liquis gehandelt. Die IG-Liquidatoren haben den Wollheim-Vergleich (Gesamtsumme 35 Mill. DM) jetzt abgeschlossen und werden dazu in den nächsten Tagen in der Öffentlichkeit Stellung nehmen. Nun ergibt sich eine Wartezeit von einem Jahr, bis die weitere Entflechtung (und insbesondere die Ausschüttung der Hüls-Anteile) vorgenommen werden kann. Nach dem ersten gescheiterten Versuch, die Hüls-Anteile gesondert handeln zu wollen, scheint man nach Abschluß des Wollheim-Vergleichs einen zweiten Vorstoß unternehmen zu wollen. Die IG-Farben-Liquis werden noch für eine geraume Zeit das große Spekulationspapier der deutschen Börsen bleiben: die Chancen sind hier nicht gering.

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren haben Dividendennachrichten auf die Börsentendenz gegenwärtig kaum Einfluß. Wirkliche Überraschungen nach der günstigen Seite sind bislang ausgeblieben. Daß Siemens 9 v. H. zahlen würde, galt seit längerer Zeit als sicher. Der Umsatz der Siemens & Halske AG und der Siemens-Schuckertwerke AG ist im Geschäftsjahr 1955/56 (30. 9.) zusammen um 352 Mill. DM auf 2,382 Mill. DM gestiegen. Die Ausfuhr erreichte mit 537 Mill. DM wieder rund 23 v. H des Gesamtumsatzes beider Gesellschaften. n d t