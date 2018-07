Die Berliner Kraft- und Licht (Bewag) A G, Berlin, hat 1955/56 (30. 6.) ebenso wie die Energieversorgungsunternehmungen in der Bundesrepublik ihre Stromabgabe weit über die normale Zuwachsrate von jährlich 7,2 v. H. hinaus erhöht. Zur Deckung des Mehrbedarfs von 14,2 v. H. – die Stromdarbietung stieg auf 1,723 (1,508) Mrd. Kilowattstunden – war eine Mehrerzeugung von 19 v. H. erforderlich. Ergeben sich in Westdeutschland durch den Verbundbetrieb jederzeit Möglichkeiten, auch bei ungenügender eigener Kapazitätssteigerung eines Unternehmens einen Ausgleich zu finden, so ist Westberlin nach dem Auslaufen der Austauschverträge mit der Sowjetzone im Rahmen des Interzonenhandelsabkommens allein auf die Leistungsfähigkeit seiner eigenen Werke angewiesen. Die Kapazitätsgrenze des größten und modernsten Bewag-Kraftwerkes „Ernst Reuter“ ist bereits erreicht. Ein vor Jahren in Angriff genommenes Neubauprogramm konnte wegen des ungewöhnlich langen und strengen Winters vor einem Jahr nicht eingehalten werden, weil die zum Ausbau vorgesehenen alten Werke zu: Deckung des Bedarfs unentbehrlich waren.

So verharrte die installierte Leistung bei 507 000 Kilowatt bei ständig und zunehmend sinkender Reseiveleistung. Für die nächsten drei Jahre ist zwar eine jährliche Neuinvestition von je 50 000 bis 60 000 Kilowatt vorgesehen. Dieser Plan stößt jedoch – abgesehen von den teilweise schon auf 40 Monate angestiegenen Lieferfristen für Großmaschinen – vornehmlich auf finanzielle Schwierigkeiten. Während die verkaufte Arbeit um 14,8 v. H. stieg, erhöhten sich die absoluten Erträge im Berichtsjahr nur um 8,1 v. H., und die Durchschnittserlöse je verkaufte Kilowattstunde gingen sogar um 4,9 v. H. zurück. Der Grund dafür liegt neben den erhöhten Gestehungskosten in den starren Haushaltungstarifen, während die anpassungsfähigeren Hochspannungstarife für gewerbliche Abnehmer in Westberlin noch immer eine relativ geringe Rolle spielen.

Bei der finanziellen Belastung des Unternehmens ist ferner die hohe Altverschuldung gegenüber dem Ausland zu berücksichtigen. Erst im Laufe des Berichtsjahres ist es möglich gewesen, nach den Sonderbestimmungen des Londoner Schuldenabkommens für Berlin verbindliche langfristige Tilgungsabkommen zu treffen oder vorzubereiten und den Zinsendienst aufzunehmen. Bei einem Grundkapital von 210 Mill. DM sind allein die Auslandsschulden mit 33,9 Mill. DM ausgewiesen, während sich die gesamten sonstigen Bankschulden einschl. der Schweizer Kredite, die umgerechnet 18,4 Mill. DM ausmachen, auf 109,1 Mill. DM belaufen. Nun hat die vorjährige Bereinigung der Kapitalverhältnisse und die gleichzeitige Kapitalerhöhung durch Gratisaktien von 60 Mill. DM das Unternehmen zwar wieder kapitalmarktreif gemacht, das Investitionsprogramm der nächsten drei Jahre weist aber noch eine Finanzierungslücke von 60,0 Mill. DM auf, die bis Anfang 1958 geschlossen sein muß, wenn die Versorgung nicht gefährdet werden soll. Bei den seit Jahren sinkenden relativen Erträgen bereitet allein der Gedanke an höhere Zinsbelastungen der Geschäftsleitung verständliche Sorgen, um so mehr, als bei steigendem Preistrend für Ruhrkohle nicht abzusehen ist, ob nicht auch das bisher bevorzugte Berlin künftig auf die um 60 v. H. teurere Importkohle zurückgreifen muß.

Trotz dieser Sorgen zeigt das Bilanzbild im Berichtsjahr freundliche Züge, die nach Mitteilung der Verwaltung bisher auch für das neue Geschäftsjahr kennzeichnend sind. Trotz aller Belastungen erhöhte sich der Jahresgewinn auf 10,4 (9,1) Mill. DM, zu denen noch 0,16 Mill. DM Gewinn-Vortrag kommen. Er gestattete die Heraufsetzung der Dividende auf 7 (6) v. H., ein Satz, der nach den Äußerungen Dr. Straßmanns vom Vorstand auf der HV auch für das laufende Jahr zu erwarten ist. G. G.