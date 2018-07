Alle diejenigen, die sich in den letzten Monaten so laut über die Krawalljugendlichen (undefinierbar als „Halbstarke“ definiert) empörten, haben tunlichst übersehen, daß es daneben tatsächlich noch ein Jugendproblem gibt.

Die Tagesaktualität dieses wahrhaft großen Themas schien die Mühe nicht zu lohnen, eine Bestandsaufnahme der um dieses Problem kreisenden Fakten und Ansichten über die oberflächlichen Argumentationen hinaus vorzunehmen und damit auf den Urgrund des Problems zu stoßen. Und doch – vielleicht der einzige, der sich dieser Arbeit unterzog – ist:

Karl Rauch: „Junge Menschen heute – Probleme und Lösungen“, Paul List-Verlag, München; 387 S., 15,80 DM.

Der Autor ist lange durch Westdeutschland gereist, um in Jugenddörfern und Gefängnissen, in Heimen und Flüchtlingslagern den „jungen Menschen von heute“ zu treffen, um mit den direkt mit Jugendlichen Beschäftigten – Jugendleitern, Pädagogen, Richtern – zu sprechen, und sammelte hier seine Erfahrungen, ohne ein Wort der Kritik zu gebrauchen. Er registriert nur, er stellt fest, was sich in unserer Umwelt während der letzten Jahrzehnte geändert hat. Er belegt mit erschreckender Nüchternheit die These von der Alleinschuld des Krieges – vor allem der Menschen, die ihn führten und die ihm eine neue Gesellschafts- und Lebensordnung abgewannen – an der Entstehung dieses Problems. Wie sehr selbst die Jüngsten unserer Tage auf dem Boden jener Zeit – noch immer – wurzeln, verdeutlicht allein dies eine Beispiel, das Rauch einer Umfrage eines Lehrers unter seinen siebenjährigen Schülern, was sie zuletzt im Kino gesehen hätten, entnahm:

„Film ‚Achtung: Strandpolizei Da war ein Besoffener. Der hat immer markiert. Er goß dem anderen Bier in die Taschen. Da kamen zwei Besoffene. Die ham gesagt: Jetzt werden wir den ermorden. Mich Hände hoch! Ich“ brauche keine Hände hoch. Da hat er sich umgedreht und die beiden erschossen. Die lagen in der Wirtschaft. Da ist er abgehauen auf ein Schiff. Da sah er ein paar Mörder kommen. Da hat er sie alle umgelegt und hat sie ins Wasser geworfen. (7. 2. 1955).“

Dieser siebenjährige Berichterstatter könnte sehr gut unter dem Einfluß seines wenige Jahre älteren Bruders stehen, der – ein anderes Beispiel Rauchs – 1944 als fünfzehnjähriger Volkssturmjunge dazu angehalten wurde, Menschen „umzulegen“ und an den Alleebäumen die Leichen aufgeknöpfter Halbwüchsiger sah mit umgehängten Pappschildern: „Ich hänge hier, weil ich den Führer verriet.“

Rauchs Buch ist keine soziologische Analyse eines bestimmten Typs, wie etwa Bednariks „Junger Arbeiter“, aber kann man denn überhaupt vom Typ des Jugendlichen sprechen? Freilich – man könnte, da Rauch nur von den Gefährdeten spricht, sich durch den ungenauen Titel zu denken verleiten lassen, die ganze Jugend sei verderbt und gefährdet – aber selbst aus dieser Perspektive sind es die einzelnen auf grundverschiedene Weise. Wir kennen die Geschichte des jugendlichen Doppelmörders Helm, wir kennen auch die der kleinen Ute, die zwischen den Eltern in zwei verschiedenen Staaten hin- und hergerissen wird, wir wissen vielleicht auch von den jungen Sowjetzonen-Flüchtlingen, die, primitiv in Wohnwagen untergebracht, im „rollenden Einsatz“ von gewissenlosen Unternehmern ausgebeutet werden; aber wissen und kennen wir das alles wirklich? Vielleicht den Tatbestand, kaum aber die Ursprünge, Beweggründe und Auswirkungen solcher Lebensführung. Sie einzeln, wirklich tiefgehend erforscht zu haben, ist das Verdienst Karl Rauchs.

Etwas übernommen aber hat er sich mit dem Untertitel seines beachtlichen Buches. „Probleme“ – ja, sie alle werden erschreckend deutlich; aber: „Lösungen“? Wohl nennt der Autor einzelne pädagogische Mittel und Einrichtungen, die jungen Menschen halfen. Das große Fragezeichen des Gesamtkomplexes aber bleibt ohne Antwort. Sie zu finden, sei gerechterweise jedoch jedem überlassen, der mit jungen Menschen zu tun hat. Sie überhaupt zu finden, ermöglicht und erleichtert diese ausgezeichnete Materialsammlung, die verhüten möge, daß weitere Diskussionen über die heutige Jugend an der Sache vorbei über Allgemeinplätze ins Theoretisieren abrutschen. Ortwin Fink