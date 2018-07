Von Wolfgang Ebert

Sie hieß Irene, ich war sehr verliebt in sie, und meine Mutter konnte sie nicht ausstehen. Die anderen hießen Erika, Helga und Irma, und meine Mutter hatte sie auch nicht ausstehen können. Nach ihrer Meinung standen sie alle weit unter meinem Niveau. Wie hoch mein Niveau eigentlich lag, habe ich nie herausfinden können. In den Augen meiner Mutter mußte es wohl sehr hoch liegen. Selbst ein Mädchen, das einer hypothetischen Ehe zwischen Einstein und der Lagerlöf entsprossen wäre und sich als, sagen wir, Gartenarchitektin einen Namen gemacht hätte – selbst sie wäre meiner nicht würdig gewesen. So viel hielt meine Mutter von mir.

Irenes Vater war nicht Einstein, sondern Zahnarzt. Dafür hatte sie lange schlanke Beine und große blaue Augen. Mir genügte das, um sie äußerst anziehend zu finden. Meiner Mutter nicht.

Kündigte ich im Laufe des Tages an, ich würde den Abend mit Irene verbringen, war es um die gute Laune meiner Mutter geschehen. Je näher die Verabredung rückte, desto gereizter wurde sie. Auch ginge ich mit ihr nie in die Oper – dabei waren wir eben erst zusammen in „Boris Gudonow“ gewesen –, da es mir anscheinend mehr Vergnügen bereite, mit „dieser da“ in die Oper zu gehen, und „diese da“ einen Schmarren davon verstehe.

Half das alles nichts, besann sich meine Mutter auf eine Grippe, von der sie befallen sei, ließ aber durchblicken, daß diese Grippe, wenn mir der Opernbesuch mit Irene so wichtig sei, meinem Glück nicht im Wege stehen solle. Während sie so sprach, hielt sie ein Fieberthermometer in der Hand. Konnte selbst das Fieberthermometer mich nicht von meinem Stelldichein mit Irene abbringen, tauchte die finanzielle Frage auf. Wenn ich mit meiner Mutter ausging, spielte Geld überhaupt keine Rolle. Ging ich aber mit einem Mädchen weg, mußte ich um jeden Pfennig feilschen, denn meine Mutter hatte mich im Verdacht, ich könnte meine Begleiterin zu einer Limonade einladen. Diese Vorstellung schien ihr unerträglich zu sein.

Nachdem mich meine Mutter so um den letzten Rest meiner Vorfreude gebracht hatte, brauchte ich Stunden, um wieder in bessere Stimmung zu kommen, und wenn das endlich geschafft war, hatte ich Irene gerade an der Haustür abgeliefert.