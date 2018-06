Haben Sie schon einmal Hopfensprossen nach Wilderer-Art in schwarzem Rehgoulasch mit Rührei gegessen? Oder Trüschenleber? Oder Spargel-Noisette mit Haselnußschaumsoße? Oder kalten Spargelbruch, gebeizt nach Weidmannsart, mit geschnittenem Schübling und Champignons? – In diesem Jahre sicherlich noch nicht, was die Spargelgerichte anbelangt; aber die Trüschen-Saison hat schon begonnen, und Hopfensprossen wird es in etwa drei Wochen geben – aber nur im „Rad“ zu Tettnang in Württemberg.