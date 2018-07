Tettnang, im Februar

Haben Sie schon einmal Hopfensprossen nach Wilderer-Art in schwarzem Rehgoulasch mit Rührei gegessen? Oder Trüschenleber? Oder Spargel-Noisette mit Haselnußschaumsoße? Oder kalten Spargelbruch, gebeizt nach Weidmannsart, mit geschnittenem Schübling und Champignons? – In diesem Jahre sicherlich noch nicht, was die Spargelgerichte anbelangt; aber die Trüschen-Saison hat schon begonnen, und Hopfensprossen wird es in etwa drei Wochen geben – aber nur im „Rad“ zu Tettnang in Württemberg. Also: bleibe im Lande und nähre dich rädlich...

Küchenchef Hugo Eberhardt, der den fünfhundert Jahre alten Gasthof regiert, der „Oberspargler“ vom Bodensee, der „schwäbische Savarin“, hat die zartweißen und rötlichen Hopfenkeime als delikates Frühgemüse entdeckt und gastronomisch kultiviert. An jeder Hopfenpflanze müssen im Vorfrühling fünfzehn bis zwanzig Triebe gekappt werden. Sie sehen aus wie kleine hellgrüne Krummstäbe, fünf Zentimeter lang und einen halben Zentimeter im Durchmesser... Die Hopfensprossen-Spezialkarte des Gasthofs „Zum Rad“ nennt 28 Zubereitungsarten. Man kann die jungen Triebe zum Beispiel in Flädle mit Buttersoße, auf königliche Art mit Trüffeln, auf indische Art mit Curry und Reis, nach Baron Deichmann mit drei pochierten Eiern, auf Liller Art mit Zwiebeln und Petersilie, man kann sie auch mit Hühnerfleisch und Reis essen. Forellen oder Kalbsschnitzel rangieren auf dieser Karte ganz bescheiden unter der Rubrik „Beilagen zu Hopfensprossen“.

Die Bodensee-Trüschen hat nun freilich der Gastronom Eberhardt nicht selber entdeckt. Es sind Fische mit besonders feinem weißem Fleisch und fast ohne Gräten, die in der Bucht von Langenargen von Januar bis Mitte April gefangen werden. Schon Julius Cäsar ließ sich gefrorene Trüscherleber vom Bodensee schicken.

Da wir gerade bei den alten Römern sind: es war der unbestechliche Marcus Portius Cato, der das erste Spargelkochbuch schrieb. Auch Anton Eberhardt vom „Rad“ hat schon zur Feder gegriffen, um es Cato gleichzutun. Die Spargelsaison beginnt Ende April und dauert bis zum Juli; und auf der Speisenkarte des Hotels Zum Rad stehen fünfzig verschiedene Spargelgerichte. Sibirische Alt oder „Liebesspitzen“? Die Wahl fällt schwer.

Das feingeschmiedete Wirtshausschild der Thurnund-Taxisschen Posthalterei ist ebenso echtes Mittelalter wie die mächtige Fachwerkfassade des Tettnanger Gasthofes. Und an das Mittelalter erinnern auch die Preise auf der Speisenkarte: damals konnte man für ein paar Silbergroschen satt werden, und zwar standesgemäß. Und auch heute muß einer schon der Völlerei huldigen und ein rechter Gargantua sein, wenn er bei einer Mahlzeit mit Hopfensprossen und Forelle als Beilage mehr als drei Taler im „Rad“ lassen will. Seitdem in zuletzt dort eingekehrt bin, sind sieben Monats vergangen – leider! Und von der Erinnerung überwältigt, aber von keinem Menschen gedrängt, singe ich jetzt, da sich wieder die jungen Hopfentriebe zeigen, ein Loblied auf den alten Eberhardt ... D. Heinrich

Unfallschutzkarte. Von Blutgruppensachverständigen Deutschlands wurde im Auftrag des wissenschaftliche! Beirats des „Deutschen Grünen Kreuzes“ eine Unfallschutzkarte entwickelt, in die nicht nur die Blutgrupp; und der Rhesusfaktor, sondern auch alle übrigen Angaben, die für den Unfallarzt im Falle einer Bluttransfusion von Bedeutung sind, eingetragen werden können. Die Karte ist dreiteilig, in vier Sprachen abgefaßt, kostet 85 Pfennig und wird allen Bevölkerungskreisen, Angehörigen unfallgefährdeter Berufe, besonders Autofahrern und Autogästen, empfohlen.