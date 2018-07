Stoßseufzer

Friedliche Koexistenz bedeutet nicht ein ruhiges. Leben. – Der ehemalige sowjetische Außenminister Schepilow.

Wie wir wissen, hat der Premierminister eine ausgezeichnete Erziehung genossen: Eton und Suez. – Harold. Wilson, Labour-Mitglied des Unterhauses.

Cocacolisiertes Polen

Coca Cola – einst von der kommunistischen Propaganda als das Symbol der Amerikanisierung Europas hingestellt – darf im nächsten Monat in Polen verkauft werden. Herstellungsort ist Lodz.

Sowjetkummer mit Armeen

Der Oberbefehlshaber der Warschaupaktmächte, Konjew, tadelt in einem Rundschreiben an die Führungsstäbe des Ostblocks das „undisziplinierte Verhalten“ der Satellitenarmeen. „Im Ernstfall unzuverlässig“ sei die polnische Armee, die mit neun Prozent die höchste Zahl an Deserteuren aufweise. Die ungarische Armee habe sich praktisch in „Wohlgefallen“ aufgelöst, während große Teile der bulgarischen und rumänischen Armee wegen ihres Verhaltens während der ungarischen Revolution hätten entwaffnet werden müssen. Konjew tadelt ferner, daß in der tschechoslowakischen Armee die meisten strafbaren Handlungen begangen werden und Angehörige der ostzonalen Nationalarmee der „notorischen Trunksucht“ verfallen seien.