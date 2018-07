Nürnberg, Ende Februar

Es ist ein gewagtes Unterfangen, als Dichter ein Ereignis anzugehen, das, wie die „Dachsteintragödie“ der Heilbronner Schüler im April 1954, in seiner Unfaßbarkeit über die Länge der inzwishen verstrichenen Zeit hinweg nicht aufgehört hat, die Gemüter zu erschüttern. Ein Ereignis auch, das in seiner Besonderheit etwas beinahe Mythisches hat, so daß es uns nicht von Grund aus „erklärbar“ erscheint, wie simpel sich auch demonstrieren ließe – und demonstriert worden ist –, auf welche Weise es hätte vermieden werden können. Und schließlich: ein Ereignis, dessen Nachwirkung noch lange nicht abgeklungen sein kann, am wenigsten im Bewußtsein der Hinterbliebenen seiner Opfer. Da fragt es sich, ob irgendwer die Freiheit hat, in solcher Angelegenheit schon heute als dramatischer Analytiker oder gar einfacher künstlerischer Stoffverwerter aufzutreten. Die Frage soll hier offengelassen und statt dessen nur diagnostiziert werden, welche Seite des schicksalhaften Geschehens dem Autor Gerhard Menzel zur schöpferischen Anregung wurde und was sein Stück dem naheliegenden Verdacht enthebt, auf eine allzu undelikate Sensation abgesehen zu sein ...

Der Titel Tauernaffäre klingt nicht gut im Hinblick auf jenen Verdacht. Aber bei diesem Schönheitsfehler hat es auch sein Bewenden. Merkwürdig freilich ist es, daß – laut Programmheft – Wert auf die Feststellung gelegt wird, die Handlung habe mit der Dachsteintragödie „überhaupt nichts zu tun“, „nur die dramatische Konstellation“ sei ihr entnommen. Das dürfte wohl ein Spiel mit Worten sein. Denn was man tatsächlich auf der Bühne erlebt, ist sozusagen der Epilog zur Dachsteintragödie, der in der Wirklichkeit nicht mehr stattgefunden hat: die gerichtliche Untersuchung, So bleibt als einziger – gewichtiger – Unterschied (nicht so sehr die dichterische Vereinfachung, daß in diesem Stück nur ein Schüler von der ganzen Klasse umgekommen ist, sondern:), daß der verantwortliche Lehrer heil zur Stelle ist, so daß der Prozeß vonstatten gehen kann. Er füllt alle drei Akte des Dramas (oder der dramatischen Debatte). Und es geht dabei um die Schuldfeststellung. Wir sehen den jungen Lehrer zuerst als Kläger gegen einen Redakteur, der ihn öffentlich als schuldig bezeichnet hat; im zweiten Akt in verschlechterter Lage, angeklagt wegen fahrlässiger Tötung. Den Inhalt der Verhandlung bilden mehr oder weniger lebhafte Erörterungen um das Thema der verschiedenen Verantwortlichkeiten von Lehrern und Eltern, auch der verschiedenen Egoismen im beiderseitigen Führungsanspruch. Es ist auch völlig in der Ordnung, wenn als Ergebnis der vielschichtigen, teils pädagogischen, teils psychoanalytischen Befunde die Unmöglichkeit einer einseitigen Schuldzuweisung herausspringt – wohlgemerkt: was den geheimen Machtkampf der Einflußphasen – hier Elternhaus, dort Schule oder besser: lehrende Kameradschaft – betrifft, zwischen denen der junge Mensch mit all seinem guten Willen, seinem Verehrungsbedürfnis, seinem Ehrgeiz und seinem Bewährungstrieb am Ende doch Schmied seines eigenen Glücks oder – in diesem Falle – Unglücks wird. Das ist es anscheinend, was der Autor sagen wollte, und er hätte von Rechts wegen davon überzeugen müssen. Leider aber ist ihm unter der Hand denn doch ein dramaturgisches Pech zugestoßen.

Wenn der Vorhang nach dem zweiten Akt, der zweiten Gerichtsverhandlung, fällt, ist man von der positiven schuldhaften Fahrlässigkeit des Lehrers im Sinne der gegen ihn erhobenen Anklage endgültig überzeugt. Alle Erhebungen haben bewiesen, daß er sich keineswegs verantwortlich verhalten hat. Und dann erfährt man im letzten Bild plötzlich den Freispruch wegen nicht erweisbarer Schuld. Nach allem vorher Gehörten ein erstaunlicher Spruch! Daß der Inkriminierte selbst sich eigentlich nur in einem höheren oben angedeuteten Sinne unschuldig fühlt (er spricht das im letzten Bild obendrein noch einmal ausdrücklich, aus), das ignoriert der Dichter hier und läßt den ganz und gar nicht unbelasteten, den überhaupt etwas reichlich wirridealistischen Junglehrer und Primanerschwarm als einen veritablen Unschuldsengel zum mindesten ein objektives Lehrerideal aus der beklemmenden Affäre hervorgehen.

Das „Stück“ (so nennt es der Autor kurz und bündig) ist gewiß nicht langweilig. Es hält in Atem, wenigstens in den beiden Gerichtsakten, obwohl es nur Prozeßverhandlungen zeigt. Aber daß seine Fragestellung dramaturgisch wirklich gelöst sei, läßt sich kaum behaupten. Und ob es dem tragischen Ereignis vom Dachstein gerecht würde – diesen Maßstab hat sich ja Gerhard Menzel mit der Behauptung vom „gar nichts damit zu tun haben“ ausdrücklich verbeten. Aber der Dichter ist nicht unschuldig daran, daß er sich aufdrängt,

Die Uraufführung im Nürnberger Lessingtheater unter der Regie von Hermann Horn und mit Heinz Walter Weiß in der Hauptrolle fand gespannte Aufmerksamkeit und lebhaften Beifall des Premierenpublikums. Walter Abendroth