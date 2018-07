Inhalt Seite 1 — Man arrangiert sich mit der „gentle Inflation” Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die angeblich unvermeidliche Aufweichung der Währung veranlaßt zu einem Absichern gegenüber den Gläubiger-Risiken

Es ist noch gar nicht lange her, daß auf jeder größeren Veranstaltung der Wirtschaft mit schönen Worten die Notwendigkeit der Währungsstabilität betont wurde. Man wies auf die schrecklichen Erfahrungen der Vergangenheit hin und beteuerte, daß nichts in der Welt uns, nachdem wir zwei schwere Inflationen in einer Generation erlebt haben, bewegen könne, jemals wieder den Weg der Inflation zu beschreiten. Das war damals leicht gesagt; denn in diesen Aufbaujahren, in denen es darauf ankam, ein Heer von Menschen in Arbeit und Brot zu bringen, war es möglich, ständig in maßvoller Weise eine expansive Kreditpolitik zu betreiben, ohne daß für die Währung Schlimmes zu befürchten war. Mit dem Erreichen der Vollbeschäftigung änderte sich dies von Grund auf. Von nun an muß jeder Betrag, bevor er investiert wird, gespart werden. Jede stärkere Geldschöpfung löst unmittelbar inflationäre Tendenzen aus ...

Die Notenbank, die das schnell erkannte und entsprechend handelte, geriet darüber in das Schußfeld der Kritik aller derjenigen Kreise aus Staat und Wirtschaft, die sich von den bisherigen liebgewordenen (weil so bequemen) Finanzierungsmethoden nicht trennen wollten. Das ist begreiflich, und es wäre dies auch nicht schlimm, wenn man wenigstens mit der Zeit bemerkt hätte, daß man damit auf gefährlichem Wege ist. Dem aber ist nicht so. Man glaubt vielmehr, der harten Notwendigkeit mit Wunderformeln beikommen zu können. Sie alle laufen darauf hinaus, zusätzliches Geld zu „schöpfen“. Man möchte auf solche Weise die mühelose Expansion und den steigenden Wohlstand – ohne vorangegangenen Konsumverzicht – auch für die Zeit der Vollbeschäftigung sichern, als ob es das Geld (und nicht die Leistung der zusätzlich in Arbeit gebrachten Menschen!) gewesen wäre, das den Wirtschaftsaufschwung der letzten Jahre erbracht hat.

Den Dingen „den Stachel nehmen“

Solche Gedanken führen dann zwangsläufig zu der Vorstellung von der Unausweichbarkeit einer inflationären Entwicklung. Dabei beruft sich, wer diesen Zwang will (oder auch nur glaubt, ihm nicht ausweichen zu können), darauf, daß „nach allen Erfahrungen der Vergangenheit“ die Währung sich von Jahr zu Jahr um etwa 2 bis 3 v. H. verschlechtert. Eine solche, sich lediglich auf Erfahrung berufende Beweisführung aber hinkt; es lassen sich aus der Wirtschaftsgeschichte genauso zutreffende Beispiele für die Erhärtung eines gegenteiligen Standpunktes anführen. Diese aber sieht man nicht, sondern nur die Tatsache, daß sich in den letzten Jahren in aller Welt der Geldwert verschlechtert hat... Aus einer in der Theorie noch umstrittenen Sache droht nun eine allgemeine Vorstellung zu werden. Viele beginnen bereits zu resignieren. Die böse Folge ist, daß nicht mehr überall die harte Politik einer stabilen Währung gefordert wird, sondern daß man danach Umschau hält, wie der Inflation der Stachel genommen werden könnte.

Das entscheidende Moment in der sich hier vor unseren Augen vollziehenden geistigen Entwicklung lag in dem Beginn der Diskussion um die dynamische Rente. Hier wurde der Versuch unternommen, durch eine in das Rentenwesen eingebaute Automatik die Folgen von Währungsverschlechterungen von den breiten, auf ein nominales Einkommen angewiesenen Massen der Sozialrentner abzuwenden; Freilich ist diese ursprünglich geplante Automatik vom Gesetzgeber dann doch nicht akzeptiert worden. Der Grundgedanke aber, eine Währungsentwertung dürfe die Lebenshaltung des Rentners nicht gefährden, blieb erhalten. Damit wurde von den breiten Massen der Unselbständigen der Zwang, die Stabilität der Mark als lebensentscheidend zu empfinden, genommen. Neben die Beamten, denen durch das Gesetz eine Garantie für ihren Lebensstandard gegeben ist, und neben Unternehmer und Kaufleute, deren Lebenshaltung durch die Substanzwerte ihrer Betriebe gesichert ist, ist damit auch das Heer der Arbeiter und Angestellten getreten, denen gleiche Garantien durch den Staat verschafft worden sind. Übriggeblieben ist nur noch eine verhältnismäßig schmale Schicht von Selbständigen und Angehörigen freier Berufe, die auch heute noch, wie in „alten Zeiten“, durch Ersparnisse ihr Alter sichern müssen. Sie tragen auf der einen Seite die volle Last einer inflationären Entwicklung, auf der anderen Seite aber sind sie es auch allein, die noch dem Zwang zum Sparen unterliegen, ihre Vertreter, und das sind die Sprecher der Sparkassen, Realkreditinstitute und Lebensversicherungen, weisen immer entschiedener darauf hin, daß es nicht möglich ist, den Sparer gegenüber allen anderen zu diskriminieren; dies verbiete nicht nur die Moral, sondern auch die Wirtschaftliche Vernunft.

Diese Gruppe sucht deshalb heute nach Wegen, wie der Sparer vor Währungsentwertungen zu schützen ist. Bis zu einem gewissen, vielleicht schon recht weitgehendem Grade erfolgt dies ja bereits durch das Marktgeschehen. Die exorbitanten Zinssätze, die heute gezahlt werden müssen, enthalten nämlich nicht nur eine Prämie für den Konsumverzicht, sondern auch einen Aufschlag für das Währungsrisiko. Wenn man diesen mit 2 bis 3 v. H. je Jahr annimmt, kommt man beim 7- bis 8prozentigen Zinssatz zu einem „reinen“ Zins von 4 bis 5 v. H., was nicht mehr und nicht weniger ist, als was schon immer für langfristige Darlehen bezahlt werden mußte. Die Inflationsbefürchtung wird also am Markte bereits eskomptiert. Und es gibt Sprecher von Lebensversicherungen und Sparinstituten, die erklären, sie machten sich kein Gewissen daraus, von den Schuldnern höchste Sätze zu fordern, weil das nur das gerechte Entgelt dafür sei, daß späterhin die Schuld mit entwertetem Gelde zurückgezahlt werde.