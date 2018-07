Allerlei Ungereimtes gilt es noch zu klären, bevor die Bilanzen der Metzeler Gummiwerke AG, München, für 1954 und 1955 verabschiedet werden können. Als seinerzeit im Zuge der Sanierung der Georg Hirsch Central-Geschäftsstelle, München, der Frankfurter Willy Kaus 51 v. H. der Aktien der Metzeler AG (zum Kurs von 200 v. H.) erwarb, gab es Stimmen, die unkten, Kaus habe die Katze im Sack gekauft. Nun, die Differenzen ließen nicht lange auf sich warten. Kaus informierte nämlich die Öffentlichkeit, daß die Abweichungen zwischen dem Verkaufsprospekt und zwei späteren Bilanzen erheblich, gewesen seien. Er sagte ferner, daß ein Schiedsgutachten der auch von der Hirsch-Certral-Geschäftsstelle anerkannten Schwäbischen Treuhand AG ergab, daß der Beweis für die tatsächliche Durchführung der am 8. Dezember 1954 beschlossenen Kapitalerhöhung um 12 Mill. DM nicht einwandfrei erbracht worden sei.

Dr. Ringelmann, Generalbevollmächtigter der GHC und stellvertretender AR-Vorsitzendemn der Metzeler AG, bestreitet die Richtigkeit dieser Vorwürfe und beschuldigt Kaus, er wolle die restlichen 49 v. H. des Metzeler AK „an sich reißen“. Der Hauptstreitpunkt zwischen der GHC und Kaus ist das Schaumgummiwerk in Memmingen. In dem Gutachten der Treuhandgesellschaft wird es eindeutig als Fehlinvestition bezeichnet. Die GHC und Kaus können sich über die Frage, wer hier der Bauherr war, nicht einigen. Kaus ist der Meinung, daß die GHC den Bau veranlaßt und infolgedessen auch alle daraus entstandenen Verluste zu tragen hat. Dr. Ringelmann bestreitet dies und glaubt, belegen zu können, daß die Alleinverantwortung für Memmingen bei Metzeler lag und auch heute noch liegt.

Die Auseinandersetzungen über diese Punkte gehen munter weiter. Einer bezichtigt den anderen der Manipulation, und für den Außenstehenden bietet sich in dem Dickicht der nicht mehr durchschaubaren verschiedenen Unterlagen kein klares Bild mehr. Nun hat Kaus die GHC kurzfristig zu einer endgültigen Stellungsnahme aufgefordert. Sollte dann kein Kompromiß zustande kommen – und das scheint bei der Diskrepanz der Auffassungen beinahe hoffnungslos –, werden in weiteren Auseinandersetzungen die Gerichte das Wort haben.

Die Konsequenzen aus diesem Streit sind wenig positiv. Gewiß mag es besser sein, wenn sich solche Finanzkämpfe in der Öffentlichkeit als im Verborgenen abspielen. Doch der Glaube an die „Unumstößlichkeit“ von Bilanzen und in das Gewicht von Gutachten, wenn sie zu solch unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wird durch Vorfälle dieser Art nicht gefestigt. t. r.