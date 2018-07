Nicht mehr abzugsfähig?

Die angestrengten Überlegungen, eine Kapitalmarkttheorie zu erfinden, die „wirklich hilft“, haben bisher schon eine stattliche Zahl ungereimter Ideen zutage gefördert: offenbar ist das Menetekel des berüchtigten Kapitalmarktförderungsgesetzes von ‚1952 bei vielen schon wieder vergessen! Die seltsamste dieser Ideen ist der Vorschlag, die steuerliche Abzugsfähigkeit von Anleihezinsen zu beschneiden. Leider haben sich bereits recht maßgebliche Männer diesen Gedanken zu eigen gemacht, der schon einmal, vor Jahren, in dem damaligen „Preusker-Plan“ aufgetaucht war.

Offensichtlich handelt es sich um eine Gegenwirkung des ursprünglich von den Pfandbriefbanken erdachten Rezeptes, beim Zinsgläubiger nur noch die Hälfte der vereinnahmten Zinsen der Steuer zu unterwerfen: ein Vorschlag, der sich inzwischen wohl längst totgelaufen hat. Im Zusammenhang mit diesem birgt er noch ein Quäntchen Logik in sich, weil er die Kongruenz steuerlicher Erfassungsvorgänge von Einkünften beim Schuldner und Gläubiger in etwa wahrt. Die Reziprozität einer solchen bei Gläubiger und Schuldner zugleich ansetzenden, hier begünstigenden und da benachteiligenden Maßnahme würde also letzten Endes die Teilverlagerung der sachlichen Steuerpflicht vom Gläubiger auf den Schuldner bedeuten. Daß schon dafür nicht die geringste innere Rechtfertigung zu finden ist, bedarf gar keiner Ausführungen. Wenn neuerdings dieser Vorschlag aber sogar völlig isoliert von einer gleichzeitigen Maßnahme beim Gläubiger – nur auf den Schuldner abgestellt – erörtert wird, dann wird die Sache blanker Unsinn.

Abgesehen von der Tatsache, daß in diesem Falle der Fiskus mindestens einen Teil der Anleihezinsen doppelt besteuern würde, bedeutet das eine glatte Verfälschung der betriebswirtschaftlich richtigen Kostenrechnung der Anleiheschuldner. Zinsen für eine zu Betriebszwecken aufgenommene Anleihe sind nun einmal Betriebsausgaben. Der Begriff der Betriebsausgaben ist zwar im Einkommensteuergesetz erläutert, aber er ist in seiner Wurzel betriebswirtschaftlicher Art. Mit nichts könnte der Unsinn punktueller Maßnahmen vom Steuerrecht her für wirtschaftspolitische Zwecke besser illustriert werden, als mit der Verwirklichung eines solchen Vorschlags. Das an sich’löbliche Vorhaben, damit die „Zinsempfindlichkeit“ der Emittenten zu steigern (oder herzustellen), kann unter keinen Umständen mit einem so primitiven Eingriff in die Kostenrechnung der Unternehmen bezahlt werden.

Überdies würde damit ein Modellfall geschaffen werden, den man auf alle direkt oder indirekt „gezielten“ Maßnahmen wirtschaftspolitischer Art analog anwenden könnte. Es besteht doch höchstens ein quantitativer, aber kein qualitativer Unterschied zwischen dieser und einer weiteren Maßnahme, die eines Tages möglicherweise – zur Stärkung des Abwehrwillens von Arbeitgebern gegenüber Lohnforderungen von Arbeitnehmern oder Gewerkschaften – vorschreiben würde, daß nur noch ein bestimmten Teil der tatsächlich aufgewandten Löhne und Gehälter als Betriebsausgabe zum Abzug zugelassen werde! Es dürfte ziemlich sicher sein, daß ein solcher kurioser Vorschlag nicht einmal vom Bundesfinanzminister ernst genommen würde ...

Man sollte derartig krausen Gedankengängen also nicht erst nachgehen und sie von vornherein dorthin verbannen, wo sie hingehören: in den Papierkorb. S.