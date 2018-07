Inhalt Seite 1 — Ballade vom Handschuh Seite 2 Auf einer Seite lesen

Nicht unter allen Umständen sind Handschuhe ein Attribut nur des feinen Mannes. Einem Einwohner Hamburgs zum Beispiel, der in lauer Nacht dabei überrascht wurde, wie er sich auf dem Baugerüst eines Geschäftshauses erging, rechnete man es gerade als unfein an, daß er dabei Handschuhe trug. Man hielt sie in diesem Fall für eine Art von Berufskleidung.

Er pflege im Freien immer Handschuhe zu tragen, erklärte der Mann später. Seine Freunde und Bekannten, darüber befragt, bestätigten das.

Die Handschuhfrage war nämlich eine der Fragen, die vor Gericht eine Rolle spielten eine wichtige, aber doch untergeordnete. Wichtiger war dort: Was hatte der Mann nachts auf dem Gerüst gewollt?

Zugetragen hatte es sich so: In jener Nacht hörte der Nachtwächter des sechsstöckigen Geschäftshauses, als er auf seinem Kontrollgang vor die Haustür getreten war, über sich auf dem Gerüst Geräusche. Er blickte nach oben, aber er sah nichts. Da er ein sorgfältiger Mann war, ging er ins Haus zurück, um telephonisch den im fünften Stock wohnenden Hausmeister herbeizurufen. Beide zusammen gingen wenige Minuten später wieder hinaus. Während der eine von gegenüber die Fassade beobachtete, schickte sich der andere an, die Leiter des Gerüstes zu erklimmen. Er war nicht höher als ein halbes Stockwerk gelangt, als der Beobachtende ihm zurief: „Da oben ist einer!“

Zwischen Hochparterre und erster Etage hatte sich – hinter einer Verschanzung, die ihn verdeckt haben mußte –der Herr mit den Handschuhen erhoben.

„Kommen Sie runter! Was machen Sie da oben?“ riefen die beiden Männer ihm zu. Hätte der Mann behauptet, er warte dort auf die Straßenbahn, dann wäre es kaum überraschender gewesen als das, was er tatsächlich sagte: „Ich denke gar nicht daran, runterzukommen“, rief er, „ich will nach oben und mich in die Tiefe stürzen, nur dazu bin ich hier. Ich will Schluß machen!“