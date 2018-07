So etwa mußte es ja wohl kommen! Eben hat der Bundestag für die Arbeiter und Angestellten mit der Rentenreform eine der Beamtenpension angenäherte Altersversorgung geschaffen, da meldet sich auch schon der Deutsche Beamtenbund mit der Forderung, daß nun die Gehälter der Beamten (umgekehrt!) an die Lohn- und Gehaltsentwicklung in der Privatwirtschaft angepaßt werden müßten – und das natürlich fortlaufend, in Anwendung des seit Jahresfrist so viel zitierten "dynamischen Prinzips

In der Begründung dieses Begehrens heißt es ausdrücklich: Was der Staat den Sozialrentnern mit dem "Anhängen" der Renten an das steigende Volkseinkommen gewährt habe, das könne er seinen Beamten, die "ihr ganzes Leben hindurch" für ihn zu arbeiten sich verpflichtet hätten, unmöglich versagen ... So ist denn bereits das eingetreten, vor dem alle Einsichtigen immer wieder (vergeblich!) gewarnt haben: daß nämlich eine Gruppe von Einkommensbeziehern nach der anderen unter Bezugnahme auf das System der "inflationsgesicherten Rente" die "paritätische Behandlung" für sich beanspruchen werde.

Wenn man die Dinge genau betrachtet, so könnten sich die Beamten bei dieser ihrer Forderung – mit noch größerem Recht als auf die "wachsende Rente" – auf die von den Bauern verlangte "Einkommensparität" berufen, die allerdings in der Regelung für den Grünen Bericht und den Grünen Plan noch nicht "gesetzlich verankert" worden ist – der Gesetzgeber hat es 1955 klüglich vermieden, so weit zu gehen. Aber jetzt glauben die Funktionäre des Beamtenbundes offenbar, mit analogen Forderungen durchdringen zu können, und es ist ihnen "egal", was danach kommt – will sagen: sie möchten, wenn ihr schlechtes Beispiel Schule macht, wenn die "Flucht aus der D-Mark" in die auf der Indexautomatik basierte "Sozialmark" erst auf der ganzen Linie einsetzt, dafür eben nicht verantwortlich gemacht werden.

Das Bedenklichste an der ganzen Geschichte ist wohl, daß die Beamtenbündler, indem sie treuherzig nach dem Vorbilde anderer Gruppen eine "gerechte Anpassung" ihrer Gehälter an den jeweiligen Produktivitätsstand der industriell-gewerblichen Wirtschaft verlangen, gar nicht einzusehen vermögen, wie absurd ihre Wünsche sind. Das (bisher!) bei uns festzustellende ständige Anwachsen des Produktivitätsgrades beruht ja – wenn auch die hierfür übliche Bezeichnung "Arbeitsproduktivität" den Sachverhalt eher verdunkelt als klärt – auf verstärkter Investitionstätigkeit, das heißt auf zunehmendem Kapitalaufwand. Je mehr aber nun vom Volkseinkommen durch erhöhte Löhne, Gehälter, Renten und durch sonstige mehr oder minder dirigistisch bestimmte Verbrauchereinkommen beansprucht wird, um so knapper wird der zur weiteren Produktivitätssteigerung nun einmal erforderliche Kapitalanteil. Unter der Devise einer "gerechten Verteilung" der Mehr-Produktivität an alle, die nicht selber über Sachkapital verfügen, laufen wir Gefahr, die Bildung von Geldkapital gröblich zu vernachlässigen und so den Wurzelboden auszutrocknen, aus dem normalerweise Produktivität "zunächst". Erwin Topf