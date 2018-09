Inhalt Seite 1 — Der schwarze Führer von Ghana Seite 2 Auf einer Seite lesen

Am 6. März 1957 ist unter dem Namen Ghana aus der bisherigen britischen Kronkolonie Goldküste in Westafrika ein neuer souveräner Staat entstanden, der in der Art eines Dominiums, wie Kanada oder Australien, noch mit dem britischen Commonwealth verbunden bleiben wird. Ghana ist der erste wirkliche Negerstaat der Neuzeit. Im Gegensatz zu den Staaten Nordafrikas, wo eine arabischmohammedanische Oberschicht regiert, und im Gegensatz zu Äthiopien, wo es koptische Christen, und zur Republik Liberia, wo es rüdegewanderte USA-Neger sind, die die Herrschaft ausüben, werden in Ghana erstmals Neger, die bis vor ktrzem noch koloniale Untertanen waren, sich selbst regieren. Darin liegt die Bedeutung des Ereignisses: Ghana wird zu einem entscheidenden Experiment werden. So sehen es die Weißen in Afrika und in den Kolonialämtern Europas. Und so sehen es auch die farbigen Autonomie-Politiker. Unser Bericht entstammt der Feder eines Negers, der im benachbarten Nigerien als Journalist selber zu diesen Pionieren afrikanischer Unabhängigkeit gehört.

G. Divas, Lagos (Nigeria), im März

Freiheit, weißer Mann – Freiheit!“ Im Stakkato-Sprechchor ziehen sie seit Jahren durch die Straßen von Akkra und den anderen Städten der Goldküste: die militanten, uniformierten Organisationen des „Volkskongresses von Ghana“, wie sich die Partei des Negerführers Dr. Kwama Nkrumah nennt.

Und die fanatischen Vorkämpfer der farbigen Autonomie erheben die Faust zum Gruß, gerade so, wie es früher die Kommunisten taten. Ihr Führer, den viele den „Riesen von Ghana“ und andere sogar den „Messias der Neger Afrikas“ nennen, nimmt von einem offenen Wagen aus die Parade ab, einen „Vorbeimarsch“, der sich von denen rechts- und linksautoritärer Staaten in nichts unterscheidet. Die Arme halb segnend, halb wie zum Faschistengruß erhoben, so grüßte erseine frenetrisch jubelnden Anhänger. Und spricht von seinen Zielen und der Zukunft. „Ich appelliere an die Jugend, alle Kraft gegen die finsteren Mächte der Tyrannei, des Kapitalismus und des Imperialismus zu vereinen, zu erwachen, damit unser Land ein Paradies auf Erden werde. Wenn Petrus eines Tages seine Himmelstore öffnet, dann werden wir vom Himmel herunter auf Ghana sehen, auf ein Land, wo unsere Kinder und Kindeskinder in eigenen Autos umherfahren, in eigenen Flugzeugen fliegen und eigene mächtige Armeen befehligen!“

Das sind prophetische Worte, die man auch für utopisch halten kann. Prophetisch – oder utopisch – ist auch die Namensgebung des neuen Staates, die ein Geisteskind des gleichen Nkrumah ist: Ghana. Fast 1400 km von dem nächsten Zipfel des Staatsgebietes entfernt liegt in Französisch-Westafrika, inmitten der Steppe, die Ruinenstadt Ghana – vor fast einem Jahrtausend Hauptstadt eines mächtigen Negerkönigreichs, das ganz Westafrika einschloß. Es wird noch ein weiter Weg sein bis dahin.

Dr. Nkrumah ist ein Mann, der offenbar Utopien schnell genug wahr machen kann. Wer sonst wohl hätte es für möglich gehalten, daß der unbekannte, Mittdreißiger, der im Dezember 1947 nach zwölfjährigem Auslandsstudium – vornehmlich der Theologie – in Akkra mit nicht mehr als seinem eigenen Ehrgeiz landete, bereits drei Jahre später der Volkstribun der Goldküste und der Neger vieler umliegender Kolonialgebiete, bald darauf der erste Ministerpräsident einer halbautonomen Negerregierung, und schließlich wenig über neun Jahre später überhaupt der Negerführer Afrikas werden würde?

Nkrumah war in London und den USA gewesen. 1945 hatten europäisch gebildete, prominente Neger der einheimischen Oberschicht eine Partei gegründet – die „Vereinigte Konvention der Goldküste“ –, die, gemäßigt genug, ganz allmählich von den Briten etwas Mitwirkung an der Regierung ihrer Kolonie erstrebte. Wegen seiner Geschultheit mit amerikanischen Organisations- und Reklamemethoden stellten sie Dr. Nkrumah als Sekretär der Partei an.