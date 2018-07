Von Oskar Jancke †

In Stuttgart ist im Alter von 59 Jahren unser Mitarbeiter und Freund, Dr. Oskar Jancke, an einem Herzinfarkt gestorben. Mit ihm verliert die deutsche Literatur einen ihrer fähigsten Kritiker, unsere Sprache einen ihrer kenntnisreichsten Freunde, wir alle einen noblen und aufrechten Menschen, dem diese Tugenden zu Lebzeiten oft sehr geschadet haben. Über seine Bemühungen, die Sprache zu reinigen, haben manche Literaten geglaubt, witzeln zu können, aus der „Akademie für Sprache und Dichtung“, die er gegründet hatte und die unter seiner Führung wahrscheinlich weniger Anlaß zu berechtigten Angriffen geboten hätte als es anschließend der Fall war, hat man ihn herausgeekelt. Diese und andere Unfreundlichkeiten haben Oskar Jancke nie davon abhalten können, das zu schreiben und zu tun, was er für richtig hielt. In unserer Welt der Manipulationen und des Betriebs ist solche Haltung selten geworden. Wir werden sie deshalb ebensowenig vergessen wie seine Bücher „Kunst und Reichtum deutscher Prosa“, „Deutscher Humor“ und seine „Glossen zur deutschen Sprache“ und wie die Kritiken, die er verfaßt hat. Dies hier ist der letzte Bericht, den er für uns, das Letzte wohl auch, was er überhaupt für eine Zeitung Kritisches geschrieben hat.

Wenn sich der Vorhang am Schluß der Vorstellung wieder hebt und der Beifall, wohlverdient, sich entladen will, sieht man die Mitwirkenden in einer bestimmten Rangordnung gruppiert, vorne links und rechts die Solisten, die gesanglich ihr Bestes gegeben haben, ja, Hervorragendes, voran Friederike Sailer, Res Fischer und Josef Traxel. Sie stehen starr, mit unbewegten Mienen. Ebenso starr steht hinter dem kugelrunden Podest, das während der Aufführung dramatis personae auf sich konzentriert, der kleine Teil des Chors, der mitagiert, während im Hintergrunde dessen größerer Teil unbeweglich verharrt, dem nur eine stimmverstärkende Funktion zugedacht ist. Nach einigen Vorhängen erscheinen drei schwarze Herren, etwas weniger leblos: Ferdinand Leitner, Günther Rennen und Caspar Neher. Sodann treten die Solisten in die Mitte, und langsam löst sich der Krampf, der als Konsequenz des Inszenierungsprinzips (der Erzielung des „Verfremdungseffekts“ im Sinne von Bertolt Brechts epischem Theater), der teils erheiternde, teils verärgernde Endeffekt einer exakt auf konzertantes Singen, gemessene Bewegung und schönes Bild gestellten Aufführung ist.

Die Form, die Günther Rennert in Stuttgart mit „Jephta“ gewinnen wollte, nennt er concerto scenico. Um so mehr haben wir es hier mit einem echten Experiment zu tun, das, wenn es überhaupt unternommen wird, nur in so exemplarischer Musterhaftigkeit exerziert werden konnte, aber doch nicht schlüssig beweist, daß eine nicht szenische Aufführung im Konzertsaal nicht die angemessenere wäre. Natürlich besteht die Möglichkeit einer Umsetzung ins Bild, es sind einige Momente dramatischer Aktion vorhanden, auch Tänzerisches kann hinzugefügt werden. Der Vorgang, der Stoff, ist dem Alten Testament entnommen. Jephta, Feldherr Israels im Kampf gegen die Ammoniter, gelobt, wenn er gesiegt haben werde, die erste Person, die ihm in der Heimat entgegentrete, Gott zu opfern. Doch wird das Opfer gleichsam humanisiert. Die eigene Tochter wäre es gewesen. Sie bleibt unvermählt und nimmt den Schleier, eine Vorgängerin der Iphigenie, eigentlich nicht nur sie.

Im ganzen bleibt die Handlung hinter der Szene, sie ist episch. So lag es nahe, sie in eine Art Lehrstück szenisch zu transponieren. Wenigstens kann man das Experiment so rechtfertigen. Doch bleibt ein kaum zu widerlegender Einwand: wenn das Auge durch die beschriebene Szenerie gebannt wird und innerhalb ihrer, die von Beginn bis zum Schluß unverändert bleibt, nur durch Platzwechsel und sehr gemessene Bewegungen der Solisten, eines Teils des Chors (nur gelegentlich) und hier und da durch sparsame und nicht ablenkende tänzerische Zutaten momentweise umgruppiert wird, selbst dann ist infolge der hohen musikalischen Werte, die doch eigentlich die Hauptsache ausmachen, noch zuviel Illusion auf der Bühne. Mögen die Solisten ihm auch den Rücken kehren, wenn sie nicht gerade zu tun haben, der Zuschauer fühlt sich doch als Zuhörer mitgerissen, er überwindet den Verfremdungsaffekt. Vielleicht empfindet er es als angenehm, die Mitwirkenden kostümiert vor sich zu sehen und eine kleine Augenweide zu haben. Aber der Konzertsaal kommt ihm nicht aus dem Sinn. Dort wäre musikalisch manches viel ausdrucksvoller gestaltet worden als hier, in Übereinstimmung mit dem Inszenierungsstil, selbst bei unverhältnismäßig großer Orchesterbesetzung geschah. Doch nichts anderes gegen diese exakt funktionierende Aufführung, die sicherlich nur als Einzelfall bemerkenswert bleiben wird.