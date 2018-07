Der Vorwurf, daß das Bundesvermögen nur eine ungenügende Rendite abwirft, ist nicht in jedem Fall gerechtfertigt. Wie überall, so muß man sich auch hier vor Verallgemeinerungen hüten, denn häufig trügt der Anschein. Werden zum Beispiel die jetzt vorgelegten Abschlüsse der voll im Bundesbesitz befindlichen Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG (Veba), Hamburg, betrachtet, die den Zeitraum vom 1. 7. 1955 bis zum 30. 9. 1956 umfassen, dann erscheint die für 15 Monate ausgeschüttete Dividende von fünf v. H. als sehr niedrig, zumal die Veba die Muttergesellschaft von drei wertvollen Töchtern ist: Preußische Elektrizitäts-AG (Preußenelektra), Preußische Bergwerks- und Hütten-AG (Preussag) und Bergwerksgesellschaft Hibernia AG. Von der Ertragsseite her könnte tatsächlich eine höhere Dividende ausgeschüttet werden, aber das setzt ein unternehmerisches Verhalten des Bundes voraus, der seit der Währungsreform nichts getan hat, um die Kapitalausstattung der Holding dem wachsenden Geschäftsumfang anzupassen. Alle Investitionen – im Veba-Bereich sind es seit 1948 rund zwei Mrd. DM – mußten aus eigener Kraft aufgebracht werden, sei es über Abschreibungen, sei es über Anleihen und Darlehen. In dieser Zwangslage bleibt für Dividenden wenig Spielraum. Wahrscheinlich ist dem Bund mit der bisher betriebenen Bilanzpolitik auch besser gedient, als wenn wichtige Investitionsaufgaben zugunsten höherer Ausschüttungen zurückgestellt worden wären. Jetzt benutzt die Veba die bei ihr zusammenfließenden Mittel, um in sinnvoller Weise ihre Töchter (über Kapitalerhöhungen und langfristige Darlehen) zu stärken.

So hat die Veba im Herbst v. J. an einer Kapitalerhöhung bei der Preußenelektra (um 45 Mill. DM zu 125 v. H.) mitgewirkt. Wäre dies nicht geschehen, dann hätte die Holding jetzt drei bis vier v. H. mehr an Dividende zahlen können. Nun kommen Kapitalerhöhungen bei der Preussag und Hibernia auf sie zu, für die zusammen 122 Mill. DM gebraucht werden. Auch dieser beachtliche Betrag muß bei der Verzinsung des Veba-AK von 450 Mill. DM berücksichtigt werden. Er verschlingt nämlich für die kommenden fünf Jahre jeweils fünf v. H. der Dividende. Das darf bei der Beurteilung der Rentabilität nicht außer acht gelassen werden, denn für den Alleinaktionär, dem Bund, bedeutet das Finanzieren aus eigener Kraft einen erheblichen Vermögenszuwachs.

Da der Veba der Weg zum Kapitalmarkt einmal wegen seiner derzeitigen Unergiebigkeit und zum anderen wegen der Anleihebedingungen, die in einem unvertretbaren Mißverhältnis zur durch schnittlichen Ertragskraft der kapitalbedürftiger Unternehmen stehen, „weitgehend versperrt ist, bil deten die Abschreibungen bislang eine der Hauptfinanzierungsquellen. Deshalb trifft das Auslaufer des § 36 des Investitionshilfegesetzes (Sonderab Schreibungen) die Veba-Töchter besonders schwer ihre zwangsläufigen weiteren Investitionen sind gewissermaßen mit einer Hypothek aus der vorweggenommenen Abschreibung der vergangenen Bauprogramme belastet, gegen die auch die Anwendung der degressiven Abschreibungsmethode auf die neuen Investitionen keinen Ausgleich zu bieten vermag. Das stellte auf einer Pressekonferenz das Vorstandsmitglied der Veba, Staatsfinanzrat Hermann Schilling, ausdrücklich fest.

Man kann aus allgemeinwirtschaftlichen Überlegungen Sonderabschreibungen für bedenklich und auch für nicht wünschenswert halten, aber vom Standpunkt der Veba-Gesellschaften, die hinsichtlich ihrer Kapitalausstattung ganz auf sich gestellt sind und über die Ausgabe junger Aktien keine Hilfe erhalten können, sind Sonderabschreibungen lebenswichtig. Deshalb hofft die Veba-Verwaltung, daß die von der Bundesregierung für den Bergbau geplante Wiedereinführung des § 36 IHG bald zum Zuge kommt. Dies um so mehr, als die Veba-Gesellschaften einem Investitionszwang unterliegen. Sowohl im Bergwerks- als auch im Elektrizitätsbereich sind erhebliche Anstrengungen notwendig, um die Versorgungsaufgaben in den nächsten Jahren erfüllen zu können. Für 1957 dürfte die Investitionsrate bei etwa 250 Mill. DM liegen. Dabei sind Anlagen für die Kernenergie noch unberücksichtigt. Obwohl ihre Bedeutung keineswegs unterschätzt wird, so ist man zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch wenig geneigt, hierfür schon größere Projekte ins Auge zu fassen. Die Veba-Leitung geht davon aus, daß die auf uns zukommende Energielücke zunächst nur durch Kohle und Erdöl geschlossen werden kann. Deswegen hat hier der Schwerpunkt aller Investitionen zu liegen. Um jedoch für die Aufgaben der Atomwirtschaft gerüstet zu sein, wurde von den Tochterunternehmen ein Arbeitsteam geschaffen, das sich der Ausbildung des später erforderlichen Personals widmen soll. Außerdem will sich die Veba an zwei Versuchsreaktoren beteiligen. K. W.