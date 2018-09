zel., Halle

Zu den 1,6 Millionen Menschen, die seit 1946 Mitteldeutschland verließen, gehörte auch der Besitzer einer kleinen, aber gutgehenden Konservenfabrik in Wannefeld, Kreis Gardelegen.

In seiner neuen Umgebung dachte der Flüchtling oft an diese einst ihm gehörende, jetzt volkseigene Fabrik und an die verlassene Heimat. – Das Heimweh wurde so stark, daß er sich eines Tages dazu entschloß, in den Heimatort zurückzukehren. Er schrieb an die Behörden der DDR einen Brief, in dem er um die Erlaubnis zur straffreien Rückkehr bat. Außerdem ermutigte ihn das mittlerweile fast vergessene Wort Grotewohls nach dem 17. Juni von der „tiefgreifenden, ehrlichen Wandlung“ zu der – ihm platonisch erscheinenden – Bitte um Rückgabe seines Betriebes.

Wer beschreibt aber sein Erstaunen, als er die Antwort erhielt, die „Der Morgen“, das Blatt der LDP in Halle, in Fettdruck so meldete: „Gemäß dem Beschluß des Ministerrates über Rückkehrer und Neubürger kam unsere Regierung diesem Ersuchen nach und gab die Konservenfabrik wieder an den ehemaligen Besitzer zurück.“

Ein Propagandatrick oder die – etwas verspätete – „tiefgreifende ehrliche Wandlung“? Solange die Prinzipien eines Rechtsstaates in Mitteldeutschland nur vereinzelt angewandt werden, müssen wir uns zur Erklärung an einen Ausspruch Lenins halten. Als er sich gegen die Extremisten seiner Partei wegen (zeitweiliger!) Konzilianz verteidigte, beschrieb er seine Taktik mit den Worten: „Drei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück.“