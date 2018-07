Die E- und V-Stellen (Einfuhr- und Vorratsstellen), deren Funktion es ist, die Einfuhr an Lebensmitteln mengenmäßig auf den sogenannten „echten Bedarf“ zu begrenzen und sie preismäßig dem innerdeutschen Preisstand anzugleichen, sind recht umstrittene Einrichtungen. Dabei richtet sich die Kritik der Handels- und speziell der Importfirmen nicht nur grundsätzlich gegen das hier praktizierte System der „Einfuhrschleuse“, sondern vielfach auch gegen die laufende Geschäftspraxis der E- und V-Stellen. In einzelnen Punkten hat diese Kritik schon Erfolge gehabt: so sind insbesondere die überhöhten (und gleichsam eine Art zusätzlicher Umsatzsteuer darstellenden) Gebühren, die von den E- und V-Stellen verlangt worden waren, auf einen vertretbaren Satz reduziert worden, nachdem ein entsprechendes Urteil in einem Verwaltungsgerichts-Verfahren ergangen war. – Im folgenden berichten wir nun über mehrere beim Verwaltungsgericht anhängige Klagen, die alle den gleichen Tatbestand betreffen, nämlich die „verfahrensmäßige“ Behinderung eines regulär abgeschlossenen Einfuhrgeschäfts.

Diesmal geht es wieder einmal um Gefrierfleisch, und zwar um argentinische Schweinehälften, die im Herbst 1956 importiert werden sollten: Zur Auffüllung der Bundes-Fleischreserve (– oder „Fleisch-Bundesreserve“, wie man wohl richtiger sagen muß). Durch Abgaben aus dieser Reserve sollte „zu gegebener Zeit“ – also bei einem möglicherweise eintretenden starken Anziehen der Schweinepreise – der Markt entspannt, d. h. die Preisentwicklung normalisiert werden. Die E- und V-Stelle für Schlachtvieh, Fleisch und Fleischerzeugnisse, die (nach Weisungen des Bundesernährungsministeriums) diese Vorratskäufe zu veranlassen hatte, verfuhr nun wie üblich, indem sie eine öffentliche „Ausschreibung“ für Schweinehälften argentinischer Herkunft veranstaltete – und zwar zunächst ohne Festlegung der Einfuhrmengen und -werte, lediglich mit einer Befristung des Einfuhrtermins bis Mitte Dezember. Die Ausschreibungen wie auch die Einfuhrbewilligungen enthielten die Klausel, daß die Ware nur dann durch den Zoll abgefertigt – also ins Zollinland verbracht – werden dürfe, wenn die Originalrechnung mit einem „Sichtvermerk“ der Außenhandelsstelle für Ernährung und Landwirtschaft (also der „Dachgesellschaft“ der einzelnen E- und V-Stellen) versehen sei. Das war zwar neu und ungewöhnlich, konnte aber nach Ansicht der Importeure keine Bedrohung des Geschäftes darstellen, sofern die Einfuhr bis zum Endtermin von Mitte Dezember erfolgte.

Die Ausschreibung datierte vom 1. September; die Einfuhrbewilligung war wenige Tage später gegeben. Am 13. September aber schon war im Bundesanzeiger zu lesen, daß die „Wertgrenzen“ für das bewußte Geschäft mit argentinischen Schweinehälften „erschöpft“ seien. So gab es nun also keine „Sichtvermerke“ mehr für die vor dem 13. September ordnungsgemäß und auf Grund einer gültigen Einfuhrbescheinigung gekaufte Ware, die (natürlich!) sehr bald danach auch bezahlt werden mußte, in Argentinien verladen und im Hamburger Freihafen gelöscht wurde, wo sie denn nun seit Mitte November in einem Kühlhaus eingelagert ist (– und natürlich nicht besser wird!). Ein „Verbringen ins Zollinland“ ist ohne „Sichtvermerk“ nicht möglich; dieser Sichtvermerk aber wird nicht gegeben. Ein Verkauf als Transitware nach Frankreich, England, Belgien oder wo auch immer hin, scheitert an den Einfuhrbestimmungen jener Länder, die fast durchweg besagen, das Gefrierfleisch nur direkt aus dem Herkunftsland importiert werden darf, oder die sonstige (nachträglich jetzt nicht mehr erfüllbare) spezielle Anforderungen an die Art der Wäre stellen.

Die Importfirmen sind also infolge der eigenartigen Verklauselierung, die eine gültige Einfuhrgenehmigung noch nicht zur endgültigen werden ließ, in eine Klemme geraten, aus der sie sich nicht aus eigener Kraft heraushelfen können. Eine Verantwortung oder gar eine Schuld für diese – sie auch finanziell stark belastende Situation ist seitens der Firmen eindeutig nicht gegeben. Folgerichtig wird von ihnen vor dem Verwaltungsgericht gefordert, daß die E- und V-Stelle die auf ihre Einfuhrbewilligung hin gekaufte Ware nun auch übernimmt. Es ist zu hoffen, daß in diesem Sinne entschieden wird; andernfalls würde ja die Ware vernichtet werden müssen (ehe sie verdirbt...) und die Einfuhrfirmen hätten die Verluste aus einem Geschäft zu tragen, das sie auf Veranlassung einer Bundesstelle durchaus ordnungsgemäß abgeschlossen haben, und bei dem sie gar nicht anders verfahren konnten, als es von ihnen aus geschehen ist. Erst dann, wenn den betreffenden Firmen ein Verstoß gegen irgendwelche Bestimmungen (oder gegen handelsübliche Geschäftsmethoden) zur Last gelegt werden könnten, wäre über das Maß des ihnen aufzubürdenden Risikos zu reden ...

Die Angelegenheit hat nun auch noch eine andere Seite, und diese betrifft die Frage, ob jene Firmen, die innerhalb der kurzen Zeitspanne von der Ausschreibung (1. September) bis zur „Erschöpfung der Wertgrenzen“ (13. September) zum Zuge gekommen sind, nicht etwa vorzeitig „einen Wink bekommen haben“, also schon vor der Ausschreibung von dem Einfuhrvorhaben der E- und V-Stelle unterrichtet waren und deshalb die Ware in Argentinien „vorkaufen“ konnten ... Solche Überlegung gen drängen sich hier geradezu auf – und das um so mehr, als es ja bei jeder E- und V-Stelle einen „Beirat“ gibt, in dem natürlich auch einzelne Firmen der betreffenden Branche vertreten sind. Es ist vielleicht gut, daran zu erinnern, daß der Leiter einer anderen E- und V-Stelle, als ihm vor einiger Zeit der Vorwurf gemacht worden war, seinen „Beirat“ nicht in dem erforderlichen Maß über die von ihm geplanten Ein- und Verkaufsdispositionen unterrichtet zu haben, zu seiner Verteidigung (dem Sinne nach) folgendes ausgeführt hat: wenn er die Karten offen auf den Tisch lege, müsse er riskieren, daß einzelne Beirats-Mitglieder die Kenntnis dieser geschäftlichen Vorhaben dazu ausnutzen würden, mit eigenen Transaktionen den Markt „abzusahnen“ – gegebenenfalls auch derart, daß Ge – Schäfte gegen die E- und V-Stelle (oder auf deren Rücken) entriert würden ... Der Mann, der das gesagt hat, muß ja wohl seine Pappenheimer kennen. Uns aber bleibt zum Schluß nur die resignierende Feststellung, daß es ohne Beirat bei den E- und V-Stellen nicht geht –, daß aber die Existenz der Beiräte zu gewissen unerfreulichen Konsequenzen führen kann, und praktisch wahrscheinlich stets führen wird. Also wäre es ja wohl die beste Lösung, das ganze System der E- und V-Stellen von Grund auf zu reformieren, mit dem Ziel, es – im Hinblick auf den „Gemeinsamen Markt“ – möglichst bald ganz überflüssig zu machen! Georg Kessel