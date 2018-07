Auf der oHV der Phoenix-Rheinrohr AG, Vereinigte Hütten- und Bergwerke, Düsseldorf, widmete der Vorsitzer des Vorstandes des zur Thyssen-Gruppe gehörenden Unternehmens, Dr. h. c. Fritz-Aurel Goergen, den längsten und bedeutendsten Teil seiner Rede Fragen des Überseetransportes und der Schiffbaupolitik des Reviers. Seit dem letzten Eisenhüttentag (November 1956) und der Rede seines Vorsitzenden, Prof. Schenck, ist die Diskussion um das Rohstoff-Transportproblem der deutschen Montanwirtschaft mit allen Folgen des Ausbaues der Überseelinien wie des Binnenverkehrs vom Hafenumschlag bis zum Werkshafen der Hütten nicht mehr still geworden. Darüber hinaus ist mancher Konzern aktiv und ideenreich an die Arbeit gegangen und hat begonnen, seine Aufmerksamkeit stärker als bisher diesen Transportfragen zu widmen. Goergen hat in seiner HV-Rede einen u. E. nicht zu bestreitenden Kausalzusammenhang erkannt und realistisch formuliert: „Jeder Kapazitätszuwachs in unseren Stahlanlagen ist nur noch dann sinnvoll, wenn gleichzeitig ein entsprechender Schiffsraum geschaffen wird, mit dem die erforderlichen Rohstoffe transportiert werden. Die Schiffe sind also echtes Zubehör der Produktionsanlagen, ebenso wie es die Werkshäfen oder die Werkseisenbahnen sind. Wir bauen nicht Schiffe, um unsere Gewinne anzulegen. Hinter uns steht vielmehr der nackte Zwang, die überseeischen Rohstoffe in steigenden Mengen zu Bedingungen heranzuschaffen, die uns für unsere Fertigerzeugnisse konkurrenzfähig bleiben lassen.“

Hierzu gab der Vorstandsvorsitzer Zahlen. Phoenix-Rheinrohr hat für sich 1956 rund 3 Mill t Rohstoffe mit Seeschiffen in den Nordseehäfen anlanden lassen. Vom Jahresumsaz von 1,4 Mrd. DM entfällt die Hälfte, nämlich rund 700 Mill. DM, auf Rohstoff kosten. Dabei spielen die Seefrachten eine entscheidende Rolle, „so daß wir nicht daran vorbeikommen können, die Verantwortung für den Seetransport in die eigenen Hände zu nehmen“. Ziel sei es, einen Überseetransportdienst zu schaffen, der speziell auf den steigenden Rohstoffbedarf der Eisen- und Stahlindustrie zugeschnitten ist und der den Rohstoff transport von den Schwankungen des Frachtenmarktes unabhängig mache.

Aus diesem Grund war Phoenix-Rheinrohr vor einiger Zeit in ein enges Gemeinschaftsverhältnis zu Blohm & Voß, Hamburg, getreten und baut dort zunächst sechs Frachter von je 15 000 bis 25 000 tdw. Sie werden vom Hamburger Reeder Ahrenkiel bereedert. Hierzu Goergen: „Wir werden die Kapazität unseres Schiffsraumes nicht so groß bemessen, um auch Spitzenkonjunkturen bewältigen zu können. Wir wollen den Reedern keine Konkurrenz machen und nicht in das angestammte Reedereigeschäft eindringen. Ich bin sogar der Meinung, daß die Transportaufgaben der Reeder im Hinblick auf Erz, Kohle und Schrott in Zukunft stets größer sein werden, als sie es in den ersten 50 Jahren dieses Jahrhunderts gewesen sind.“

Der Bedarf an überseeischen Rohstoffen wird in einem solchen Maße anschwellen, daß die Mengen, die die Hütten nicht mit eigenem Schiffsraum transportieren können, viel größer sein werden als jene Mengen, die früher im Jahresdurchschnitt insgesamt mit Seeschiffen herangeschafft wurden. Das Revier wird stets die Erfahrung der Reeder brauchen. Deswegen werde eine enge und freundschaftliche Zusammenarbeit des Reviers mit der Küste unumgänglich notwendig sein. Und was für Phoenix-Rheinrohr gilt, gilt für die gesamte westdeutsche Stahlindustrie, ja, wohl auch für die Montanwirtschaft des Unionraumes schlechthin, meinen wir. Das deutsche Stahlziel bis 1960 bringt eine Ausweitung der Kapazität um ein Viertel der heutigen Leistung auf 29 Mill. t (bei Phoenix um ebenfalls rund 25 v. H. von 2,4 auf rund 3 Mill. t). Jede Ausweitung der Stahlproduktion ist nur unter progressiv steigendem Einsatz von Übersee-Rohstoffen an Erz, Schrott, Kohle und Rohöl möglich.

Über die Lage des Unternehmens gab Goergen einen befriedigenden Bericht, verwies aber auf die steigenden Kosten, die die jüngste Preisanhebung für Stahl bereits wieder aufgefressen hätten. Er bekannte sich zur ertragsgebundenen Dividende, erklärte, daß die Dividendenerhöhung um 2 auf 9 v. H. (die die oHV einstimmig genehmigte), der Ertragsentwicklung im Geschäftsjahr 1955/56 entsprochen hätte und stellte als Geschäftspolitik des Unternehmens den Wunsch in den Vordergrund, mit den Aktionären stets den echten Gewinn (aber auch das Risiko) zu teilen.

Die Verwaltung ging auch auf den neuralgischen Punkt ihrer Kostenlage ein, nämlich auf die durch die Entflechtung erfolgte Entblößung vom eigenen Kohlenbesitz. Das Unternehmen versucht seit langem, die aus dem Krupp-Bereich im Zuge der Verkaufsanlagen an die bundeseigene Hibernia AG übergegangene Zeche Emscher-Lippe mit 51 v. H. zu erhalten und gemeinsam mit der Hibernia zu nutzen. Es wäre wirklich notwendig, daß dieses beiderseits sinnvolle Geschäft endlich über die Bühne ginge, um die bei der Entflechtung verursachten gewaltsamen Konkurrenzverschiebungen durch eine ausgleichende Korrektur auszubügeln und der privaten Unternehmerwirtschaft nicht die ihr gebührenden Chancen zu verschließen. rlt.