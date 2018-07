Von Ludwig Ullmann

Graham Greenes „The Potting Shed“ („Der Gärtnerschuppen“) erfuhr eine für einen Auslandsdramatiker seltene Huldigung: „Welturaufgeführt“ auf dem Broadway, ungeachtet des Autors amerikafeindlicher Kolonialpsychologie in seinem neuen Indochinaroman, aufgenommen mit einem Gemisch von Bewunderung und Verwunderung; bald ein „intellektuelles Detektivstück“ genannt, bald ein „modernes miracle-play“. Denn es vermengt die schrittweise aufspürende Sherlock-Holmes-Methode mit jesuitischer – das Wort im Sinne mathematisch genauen Glaubensnachweises gebraucht – Logik. Dabei bedient es sich, Akt um Akt, eines jagdeifrigen Psychoanalytikers wie eines hellsichtig überredenden Priesters. Der Held, der sich diesen beiden stellt, ist ein wahrer Schulfall verläßlichster Freud-Tradition: ein Unsicherer, Ungeliebter, Liebesverhinderter, qualvoll sich leer Fühlender, mit einer allzu wohlwollenden, allzu gerechten Mutter und einer darob verstörten, geschiedenen Gattin.

Der Gärtnerschuppen aber ist die Stätte, an der einst der Knabe – seltsamer Dichtereinfall – einen Selbstmord versucht hatte und wie durch ein Wunder gerettet wurde. Dieses Wunder untersuchen Arzt und Priester, jeder auf seine Weise. Greenes eigene Schlußfolgerung neigt sichtlich der Lösung der endlichen Erleuchtung eines im Innersten doch wahrhaft christlichen Gemütes zu, so daß der Geheilte zugleich ein Bekehrter ist. – Die Durchführung dieses – auch des dramatischen – Verfahrens ist eine höchst exakte Arbeit, spannend im geistigen Sinn, im Dialog geradezu trickreich. Für den Broadway verschob sich das Hauptgewicht der Aufführung auf die Wiederkehr nach zwanzig Jahren, der großen Engländerin, Dame Sybil Thorndike, die – umstrahlt von ihrer Aureole der Bernard Shaw-Erinnerungen und begeisterter New-York-Times-Interviews – in der Mutterrolle eine meisterlich feierliche Natürlichkeit entfalten. Der Rest – der Vorstellung – ist stichwortgenauer geschmeidiger Realismus.

Die Metropolitan Opera durchbrach soeben ihren seit sechs Jahren geübten und beredt verteidigen „Kassengrundsatz“, der „Ring“-Tetralogie Wagners vorsichtig auszuweichen. Sie glaubte, das immer damit begründen zu können, daß dieses orchestral gigantische, wahre Musikuniversum dichterisch zu begriffsdunkel, dramatisch zu langgezogen, gesangssprachlich zu pittoresk sei, um heute noch einen Sturm auf die Kassen hervorzurufen. Diesen rief aber jetzt schon die bloße Ankündigung eines dreimaligen „Ring“-Zyklus hervor, und die erste Vier-Abende-Folge war dichtgedrängt ausverkauft, begeisterungstobend, und es war ein musikalisches Wende-Ereignis in der Spielplanpolitik der „Met“. Und dies, obwohl der Zyklus – aus begreiflichen Budgetgründen – in den schon etwas schlissig gewordenen alten Dekorationen Lee Simonsons aufgeführt wurde, die mit ihrem mehr nur andeutenden Wald- und Hochgebirge eher an eine Hudsonlandschaft erinnern. Es wurden „Rheingold“, „Siegfried“ und „Götterdämmerung“ von Fritz Stiedry, die „Walküre“ von Mitropolous dirigiert. Stiedry ist der überlegen geschlossene, Mitropolous der dynamisch wuchtigere Orchesterleiter. Es kam aber bei beiden zu ungewöhnlichen orchestralen Klangwundern und zu gewaltigen musikdramatischen Höhepunkten.

Die Besetzung der Hauptpartien bediente sich überwiegend deutscher Sänger. Nur die in Wien jetzt so gefeierte Jean Madeira erschien als bestrickend sonore Erda und ein junger Amerikaner, Norman Kelley, lieferte einen bewundernswert stilsicheren Mime, obwohl er „privat“ kein Wort Deutsch spricht. Die Debüts waren diesmal: Marianne Scheck als Sieglinde, in ihrer strikten Klangreinheit gewinnend, Wolf gang Windgassen als Siegmund und Siegfried, dessen mädchenhaftes Aussehen und hochgelagerter Tenor ein wenig gegen die „Met“-Tradition verstießen, dessen lyrische Innigkeit aber durchdrang; und die tonwuchtige und souverän phrasierende Brünhilde der Martha Mödl im „Siegfried“. Den Götterkönig des „Rheingold“ sang der stimmschöne Hermann Uhde, Wotan war Otto Edelmann mit einer immer beherrschten Würde. Die Frigga der Blanche Thebom ist ein alter New Yorker Besitz an darstellerischer Vollkommenheit. – Die Zyklusabende wiesen einen Wagnerstil auf, der sichtlich, vielmehr hörbar, sich der Betreuung des Melodischen zuneigte, die Gesangsstimmen sanfter hervortreten ließ und auch die Natürlichkeit wie die Monumentalität der Geste „modernisierte“. Der Spielleiter Herbert Graf war in dieser Richtung mit viel Mühewaltung am Werke. Der rührendere Teil der Vorführung war die Walküre: die Brünhilde der Harshaw mit ihrer sanften Innigkeit der herzenswarmen Deklamation. Der „Ring“ ist für New York zurückerobert.