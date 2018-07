Inhalt Seite 1 — Kampf gegen Schatten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Zu einem italienischen Kurzroman

Der erste Preis des Premio Viareggio, Italiens bedeutendstes Preisausschreiben neben Bagutta und mit dem Ruf, ausschlaggebend von der italienischen linksstehenden Intellighenzia beeinflußt zu sein, fiel im vergangenen Sommer Gianna Manzini zu. Der noch am Vorabend als sicherer Gewinner angesehene, mit den Kommunisten sympathisierende Carlo Levi („Christus kam nicht bis Eboli“) mußte sich für sein neues Buch über Sizilien „Die Worte sind Steine“ mit dem zweiten Preis begnügen.

Das Bemerkenswerteste aber an dem vorjährigen „Premio Viareggio“ ist, daß er diesmal auch den Geschmack des Publikums getroffen zu haben schien. Die erste Auflage war schon im September vergriffen, und die zweite wurde mit derselben Schnelligkeit verkauft. Ein recht seltener Fall, da die Italiener die ausländischen Autoren bei weitem der nationalen Produktion vorziehen.

Gianna Manzini gehört der neueren Generation an. In Pistoia geboren, studierte sie Literatur in Florenz und veröffentlichte dort, kurz nach dem bestandenen Doktorexamen, 1928 ihren ersten Roman „Verliebte Zeit“, der auch von der strengsten Kritik mit großem Wohlwollen aufgenommen wurde. Doch erst 1945 trat sie wieder mit einem neuen Roman „Brief an einen Verleger“ hervor, nachdem sie vorher mehrere Novellenbände geschrieben hatte. 1953 folgten wieder Erzählungen und eine längere Novelle „Der Walzer des Teufels“, bis jetzt

Gianna Manzini „La Sparviera (Der Sperber).“ Verlag Mondadori; 193 S., 1000 Lire,

ihr eine weite, nachhaltige Resonanz verschaffte.

Der Inhalt des Buches hätte einem angelsächsischen oder deutschen Autor sicher ausgereicht, einen Roman von 500 Seiten zu schreiben. Ihn kaleidoskopartig in einer virtuosen Technik von Rück- und Überblendungen auf 193 Seiten zusammengedrängt zu haben, für die das Wort „Roman“ im Grunde nicht ganz zutreffend ist, scheint eine besondere Begabung der Italiener zu sein.