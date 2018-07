Beim Amtsgericht in B. – leider verbieten es die besonderen Umstände des Falles, den Ort und die Namen der handelnden Personen zu nennen – ging die Klage eines Dorfbürgermeisters ein: Der Bauer Martin Christoffel habe ihn in der Öffentlichkeit, nämlich beim abendlichen Umtrunk in der Gastwirtschaft, dadurch beleidigt, daß er ihn einen „Saukerle“ gehießen habe ... Als es dann zur Verhandlung kommt und der Herr Amtsgerichtsrat den Christoffel mit strenger Miene fragt, ob er denn etwa jedermann mit derart groben Worten zu belegen pflege, druckst der erst eine Weile herum, bis er dann schließlich mit der Motivierung seiner Schimpfrede herauskommt: „Ja, aber – bei der Flurbereinigung ist es halt nicht mit rechten Dingen zugegangen: ich habe einen guten Wingert drangeben müssen, und den hat jetzt der Bürgermeister gekriegt, und der Wingert, den ich dafür bekommen hab’, ist halt sehr viel schlechter!“

Unser Amtsrichter versteht nun, dank langjähriger Tätigkeit im Bezirk, etwas von Grundstücken, sogar von Weinbergen (– oder „Wingerten“, wie man dortzulande sagt). Und da er, als Diener am echt, sich nicht damit zufriedengeben mag, den Christoffel schlankweg wegen der ausgesprochenen Beleidigung zu verurteilen, ohne den Fall vorher genau geprüft zu haben, klappt er die Akte zu: „Die Verhandlung wird einstweilen vertagt, bis die Ergebnisse eines Lokaltermins vorliegen So beschlossen und verkündet, und so geschehen. Beim Lokaltermin – ob sich eine Probe der aus den beiden Wingerten stammenden Erzeugnisse anschloß, ist nicht überliefert – gewann der Amtsrichter die Überzeugung, daß Christoffel tatsächlich benachteiligt worden sei; er nahm die Verbindung zum Kulturamt auf, regte an, das (inzwischen längst abgeschlossene) Flurbereinigungsverfahren insoweit zu korrigieren, und hatte die Genugtuung, als er einige, Zeit später den Christoffel wegen formaler Beleidigung – Sühne muß sein! – zu einer geringfügigen Strafe verurteilte, daß diesem mittlerweile ein Wingert zugesprochen worden war, gleichwertig jenem, den er hatte drangeben müssen; denn: Gerechtigkeit soll sein!

Das Lob, das in diesem Falle dem Amtsrichter zusteht – und auch, wenn schon in geringerem Maße, dem Kulturamt, das sich, ohne auf seine behördliche Unfehlbarkeit zu pochen, zu einer dankenswert unbürokratischen Teilrevision eines bereits „ordnungsgemäß“ abgeschlossenen Verfahrens bereit fand! – erfährt dadurch keine Schmälerung, daß sich an diese Geschichte nun noch ein Nachspiel anschließt, das bei ängstlichen Gemütern gewisse Bedenken erwecken könnte, was die „unübersehbaren Konsequenzen“ angeht, die sich aus solcher richterlicher Ermessensfreiheit (oder „Kompetenzausweitung“) ergeben könnten ... Wenige Tage nach dem Abschluß der Sache des Bauern Christoffel erschien im Amtsgericht zu B. ein Bauer und Wingerter aus einem anderen Dorf des Sprengels, der eine Auskunft von dem Herrn Gerichtsrat erbat. Nämlich: „Was muß ich eigentlich zu unserem Bürgermeister sagen, damit mir bei der Flurbereinigung ein besseres Stück Land zugesprochen wird?“ – Man kann sich wohl vorstellen, wie der Herr Amtsgerichtsrat den Ratsuchenden mit ebensoviel Geduld wie Nachdruck darüber belehrt hat, daß Verbalinjurien eben keine Zauberformeln sind, mit denen sich eine Revision unbilliger (oder unbillig erscheinender) Behördenentscheidungen erzwingen läßt, und daß für jedermann hierzu andere und bessere, nämlich reguläre Wege offenstehen. J. P. H.