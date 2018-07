Er wachte auf und hörte die Stimmen von Vater und Mutter nebenan im Balkonzimmer. „Jetzt fängt es hier an“, sagte sein Vater. „Jetzt hetzen sie uns.“ Er richtete sich schlaftrunken im Bett auf, rieb sich die Augen. Er noch den Brandwind, der durch das halbgeöffnete Fenster zog, hörte irgendwo in der Nachbarschaft Glas splittern, und hinter der sich im Nachtwinde bauschenden Gardine sah er den Feuerschein in der Innenstadt. Unten auf der Straße schrie jemand: „Juden raus, raus mit euch!“ Ein Lastwagen mit grölenden Männern raste vorbe, wieder: „Juden raus, Juden raus!“ Er hörte andere Stimmen vor dem Hause: „Das ist zuviel, das ist doch unglaublich!“ rief eine Frau.

Murmeln, anschwellend, wieder verstummend. Er hörte eine Frau aufweinen: „Mein Gott, was haben wir ihnen getan?“ Ein Mann antwortete: „Still, Stil Rebekka, still, still, gedenke: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich wieder sammeln.“ Dann hörte er seinen Vater sagen: „Wir sollten den Jungen irgendwohin bringen, vielleicht aufs Land, wo er von all dem nicht soviel hören und seien kann.“ Danach verstand er eine Weile nichts – und dann fragte seine Mutter: „Kannst du denn nicht vielleicht das Visum noch erhalten und vor uns hinauskommen?“ „Ich glaube, es ist zu spät“, antwortete sein Vater. – Schließlich mußte er nach dem bangen und angespannten Wachen eingeschlafen sein...

Am nächsten Morgen musterte er beim Frühstück verstohlen die bleichen und übernächtigten Gesichter seiner Eltern. Er hörte die Schreie und Rufe spielender Kinder auf der Straße unten. „Hasche mich, fange mich.“ Wenn er durchs Verandafenster blickte, sah er den kaltblauen Herbsthimmel und unten die schwarze Wasserrinne des verschlickten Kanals, auf dem die Blätter wie zahllose gelbe schwimmende Inseln dahinflossen.

„Es hat in der Stadt gebrannt“, sagte er in die lastende Stille hinein. „Ich hörte die Leute auf der Straße und sah den Feuerschein vom Fenster aus. Aber ich war so müde und bin bald wieder eingeschlafen.“ Seine Eltern sahen sich kurz an. „Die Synagoge und das Kaufhaus Eliasberg haben gebrannt“, sagte sein Vater. „Sie haben es mutwillig getan.“ – „Was? Wer?“ fragte er listig, obgleich er sie gehört hatte. – „Der Mob, die SA, die SS“, antwortete sein Vater.

„Warum?“ fragte er.

„Weil die Synagoge ein jüdisches Haus ist. Und Eliasbergs sind Juden ... und auch ich bin ein Jude.“ Seine Mutter sagte: „Mußt du dem Jungen jetzt alles sagen?“

„Er hat uns gefragt, und einmal müssen wir ihm die Wahrheit sagen“, entgegnete sein Vater. „Ja“, sagte seine Mutter leise und beinahe demütig.