n. t., Bremen

Gediegen ist das Wort, das am besten bezeichnet, was sich Fremde unter Bremen vorstellen – Leitmotiv der fixen Vorstellungen, mit denen Leute von auswärts zum ersten Male nach Bremen kommen.

Die Hamburgerin aber, die kürzlich mit ihrem Ehemann den Bremer Ratskeller betrat und ausrief: „Das ist ja gediegen“ – die meinte grad’ das Gegenteil. Denn in Hamburg ist gediegen ein Synonym für verwunderlich, und die Dame war überrascht, daß es hier nun in jenem anderen Sinne ganz und gar nicht gediegen ist. Sie hatte altehrbare Reserviertheit erwartet, dunkeleichenen Wohlstand und Rotweinstille. Aber in dem gotischen Gewölbe, das sie betraten, war es eher wie im Hofbräuhaus und voll besetzt mit biertrinkenden Bremern. Frischfröhliche Gespräche hallten von den Kreuzgewölben wider.

Die beiden nicht mehr ganz jungen Reisenden, zunächst enttäuscht darüber, daß aus dem Ausruhen in stiller Weinstube nun nichts wurde, entdeckten zu ihrer Freude, daß der große Raum eine Reihe von abgeteilten Kabinetten besaß. Halbhohe, schnitzverzierte Holzwände schlossen sie ab, und der hallende Stimmenlärm war drinnen einigermaßen abgeschwächt. Getröstet ließen die müden Reisenden sich auf der Bank nieder, die an den Wänden des kleinen Raumes entlanglief. Hier unter einem schönen Spitzbogenfenster konnte man wohl – halbwegs in Ruhe – vor der Heimreise zu Abend essen und eine Flasche Wein trinken. Dachten sie und läuteten dem Kellner.

Der Kellner kam und nahm die Bestellung entgegen. Der Kellner ging und ließ die Tür des kleinen Kabinetts weit offen. Der Schwall des Stimmenlärms drang herein. Der Herr aus Hamburg stand auf und schloß die Tür. Er hatte eben wieder Platz genommen, als ein vorüberkommender Kellner das Türchen wieder öffnete und sperrangelweit draußen anlehnte. Diesmal ging die Ehefrau hin und machte die Tür wieder zu. Der Lärm von den Biertischen draußen war damit wieder gedämpft, und drinnen konnte man mit normaler Stimmstärke sprechen. „Hier schrieb Hauff seine Phantasien im Bremer Ratskeller“, erzählte der Hamburger seiner Frau. Die Frau bezweifelte, daß Hauff bei solchem Lärm hätte schreiben können. Man einigte sich auf die Vermutung, daß es hier im Jahre 1826 stiller gewesen sein müßte.

Der Kellner brachte den Wein, goß ein, ging hinaus und – ließ die Tür offen. Der Gast nahm einen tiefen Schluck und machte die Tür wieder zu. Der Kellner kam mit dem Essen, ging und ließ die Tür wiederum offen. Der Gast, entschlossen, in relativer Ruhe zu essen, stand wieder auf und schloß sie.

Fast wäre ihm der Steinbutt im Halse steckengeblieben, als der Kellner, eigens dafür zurückkommend, die Tür energisch wieder aufmachte und, um sie sperrangelweit offen zu halten, einen Stuhl dagegen rückte.

Da rief der Gast den Kellner herein und bat nun doch energisch, die Tür endlich zu schließen. Jedoch – „Bedaure, mein Herr“, sagte der Kellner, „diese Türen zu schließen, ist nicht erlaubt, es sei denn, daß mehr als zwei Personen drinnen sind. Das ist Vorschrift.“ Sprach’s – und überließ es den Gästen, zu ergründen, welche Phantasien im Bremer Ratskeller wohl die Vorschriften vorschreiben mögen. Wo liegt es verborgen?