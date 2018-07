Die deutsche Gruppe der Europäischen Vereinigung für wirtschaftliche und soziale Entwicklung (CEPES) hat – in eigener Verantwortung – eine Studie über die wirtschaftspolitischen Grundsatzfragen der Rüstungswirtschaft in der Bundesrepublik erarbeitet. Die Schrift soll vor allem dem deutschen Unternehmer und seinen Organisationen ein klares Bild der jetzt auf ihn zukommenden Probleme vermitteln. Es werden von der CEPES die Möglichkeiten, aber auch die durch das politisch-militärische Geschehen bestimmten Grenzen einer „konjunkturreagiblen“ Rüstungspolitik aufgezeichnet; dabei werden Wege gezeigt, wie durch eine geschickte Streuung der Aufträge – regional und zeitlich – die gegebenen Kapazitäten auch in Zeiten einer Vollbeschäftigung genutzt werden können, ohne daß es zu vermeidbaren Anspannungen in der Wirtschaft kommt.

Die CEPES ist völlig im Recht, wenn sie darauf hinweist, daß sich bei einer verständnisvollen Zusammenarbeit zwischen Beschaffungsstellen und Wirtschaft die Gesamtlast mindern läßt. Dabei ist man sich völlig im klaren, daß damit das Hauptproblem nicht aus der Welt geschafft wird. Dieses liegt, einwandfrei bei der Rüstungsfinanzierung, für die die CEPES rein theoretisch drei Möglichkeiten sieht: nämlich einmal eine Inflation, zum zweiten die Freimachung von Fertigungskapazitäten durch eine „gewollte“ Depression, und zum dritten die Minderung der zivilen Nachfrage. Selbstverständlich scheidet für jede verantwortliche Wirtschaftspolitik die Finanzierung über die Notenpresse aus. Eine drastische Drosselung der Kredite durch das Zentralbanksystem, um dadurch Fertigungskapazitäten für die Rüstung frei zu machen, erscheint der CEPES als kaum minder bedenklich, weil damit die Wirtschaft, die der Träger der Aufrüstung sein muß, geschwächt wird. Die Studie plädiert für den dritten Weg, also dafür, die Nachfrage auf allen Gebieten zurückzudrängen, um derart Raum für die Rüstungsnachfrage und für entsprechende Investitionen zu schaffen.

Das aber kann nur dadurch erfolgen, daß in den Jahren, in denen der Rüstungsaufwand mehr beansprucht, als langfristig im öffentlichen Haushalt vorgesehen ist, die Steuern erhöht werden oder zumindest auf eine Steuersenkung verzichtet wird. Dabei sieht die CEPES mit aller Klarheit, daß ein Abbau des Juliusturmes – zumindest in Zeiten einer Vollbeschäftigung – ausscheiden muß, weil eine Auflösung der im Zentralbanksystem stillgelegten Kassenreserven inflatorisch wirken würde.

An sich ist dies keine neue Erkenntnis. Bedeutungsvoll erscheint aber, daß die CEPES daraus die richtigen Konsequenzen gezogen hat, ohne Rücksicht darauf, daß sie damit in breiten Kreisen der Wirtschaft und der Bevölkerung keine Freude erwecken wird. Hier muß aber der Mut zur Unpopularität anerkannt werden. Die Vorstellung, es sei möglich, eine große Rüstung zu finanzieren, ohne daß der einzelne Bürger dies an seinem eigenen Portemonnaie verspürt, erweist sich immer deutlicher als eine Illusion, und zwar einfach deshalb, weil der Rüstungsaufwand größer sein wird als der gleichzeitige Produktivitätszuwachs. Rlb.