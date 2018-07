Erich Kästner-Uraufführung

München, Anfang März

Es ist gut, wenn unsere Zeitgenossen sich nicht in dem Glauben wiegen, die verflossene Hitlerei und ähnliche Erscheinungen bei anderen Völkern seien unglückselige Episoden gewesen, aus irgendeiner verhängnisvollen Zufallskonstellation geboren wie aus dem Nichts, in das sie auch wieder versunken seien. Es muß vielmehr dem allgemeinen Bewußtsein immer wieder eingehämmert werden, wie sehr das Phänomen der Diktatur mehr oder weniger latent dem Daseinsmechanismus der technisierten und technisch organisierten Nützlichkeitswelt notwendig zugehört Es hat in der Tat eine „chronische Aktualität“, mit Erich Kästner zu reden, der freilich seinerseits in einem Winkel seines Hirns (oder Herzens) noch Optimist genug ist, sein höchst beklemmendes Theaterstück Die Schule der Diktatoren für eine Satire zu halten, während es doch nur die Karikatur einer Realität ist; einer Realität, die überall, wo sie nicht offenkundig besteht, als Drohung in der politischen Luft liegt. Ein Phantom, mit welchem sich – o Ironie! – sogar der witzig moralisierende Kästner immer noch herumschlägt, wenn er über sich selbst sagt: „Er glaubt an den gesunden Menschenverstand wie an ein Wunder, und so wäre alles gut und schön, wenn er an Wunder glaubte, doch eben das verbietet ihm der gesunde Menschenverstand.“ Auf denselben „gesunden Menschenverstand“ beruft sich schließlich auch der dialektische Materialismus, der Vater aller modernen Diktaturen, die „chronische Aktualität“ der modernen Welt...

Darum war wohl auch in den Münchner Kammerspielen bei dieser Uraufführung eine so bedrückte, dumpfe Atmosphäre: man spürte nicht allein das schon einmal Erlebte, glücklicherweise fast Vergessene; man fühlte das durchaus Unerledigte dieses Erlebens und damit die UnStatthaftigkeit des Vergessens. Und was da ad oculos demonstriert wurde auf den Brettern, war dazu angetan, die längst verschütteten Ängste rücksichtslos wachzurütteln. Das Handlungsgerüst ist schnell skizziert: in der „Schule der Diktatoren“ werden die numerierten Doubles des (übrigens bereits einem Attentat zum Opfer gefallenen) Diktators ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Öffentlichkeit – der jener Morderfolg vorenthalten Wurde – in der Furcht des Herrn und des Gewaltsystems zu erhalten, Einer darunter aber ist ein heimlicher Verschwörer, dessen Befreiungstat jedoch im entscheidenden Moment von einer neuen (militärischen) Diktatur unterdrückt und durchkreuzt wird. Laßt alle Hoffnung fahren – das ist die lange erwartete Schlußpointe.

Die Aufführung in Hans Schweikarts Inszenierung, in der asketisch andeutenden Bildgestaltung Jörg Zimmermanns war von faszinierender Dichte. Aus der endlosen Liste der Darsteller seien nur Peter Lühr als „Professor“ – die untermenschliche Figur des verbrecherisch perfekten wissenschaftlichen „Staatsdieners“, der eigentlich der Mächtigste der Machthaber ist – und Kurt Meisel als „Siebenter“ (der Rebell) genannt. Das Publikum quittierte die künstlerische Leistung des Ensembles, die Popularität des Autors Erich Kästner und die Schärfe der erhaltenen Lektion mit geteilten Gefühlen, aber einmütiger Anerkennung. A–th