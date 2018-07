Inhalt Seite 1 — Sonntagskinder an der Wisper Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinrich David

Eltville, im März

Schon in der letzten Januarwoche schien es, als sollte am Rhein auf den nebligen Spätherbst sogleich das Frühjahr folgen; und im Februar genügte in diesem Jahr ein Schoppen Eltviller Sonnenberg vor dem Heimwege um den Wintermantel ganz zu sparen. Jetzt, im März, hat ein blütenreicher Vorfrühling die Gärten des Rheingaues verwandelt. So bestätigte sich 1957 in dieser gesegneten Landschaft, was schon Kaiser Karl der Große von seiner Pfalz in Ingelheim aus beobachtete: der Winter hatte kaum Macht über die sonnigen Südhänge des Rheingaugebirges. Während der Hunsrück und das rheinhessische Hügelland ringsum tief verschneit lagen, gab es nur einen einzigen Hang, der schneefrei blieb und im Sonnenschein glänzte: der Rüdesheimer Berg! Darum läßt die Sage den großen Kaiser dort die ersten Reben pflanzen. Aber in Wahrheit ist der Rheingauer Wein wohl viel älter...

Es gibt viele deutsche Provinzen, in denen man Reben heranziehen kann, aber – so sagt man in Eltville und Rüdesheim – nur einen schmalen Landstrich, auf dem man einfach Weinberge anlegen muß und auf dem wahrscheinlich die Rieslingrebe schon in grauer Vorzeit wild wucherte: und das ist der Rheingau, die goldene Mitte des heimlichen Reiches, das König Wein auf deutschem Boden abgesteckt hat ... Freilich, viele Jahrhunderte lang wußte man von „Spitzenweinen“ noch nichts. Solange der Winzer den Zehnten abliefern mußte, wurde mehr auf Quantität als auf Qualität gesehen. Erst als sich die Zisterzienser des Rheingauer Weines annahmen, kam Verstand in die Sache. Darum wollen wir unsere Wanderung beim Kloster Eberbach beginnen; dort also, wo die ältesten und teuersten Jahrgänge im Keller liegen, vor allem der Steinberger Kabinettwein, der von jeher vor der Klosterpforte wuchs. Auch deren Jahre nach dem Kriege neu aufgelegte Baedeker nennt Eberbach „neben Maulbronn die glänzendste und einheitlichste Klosteranlage in Deutschland“ und setzt die berühmten Zwei Sterne neben den Namen. Aber den rechten Sinn für das ehrwürdige Bauwerk gewinnt doch nur, wer einer Einladung zur Weinprobe im alten Refektorium für würdig gehalten wird oder an einer der großen Versteigerungen teilnehmen darf, die hier alljährlich von der Staatlichen Weinbau-Domänenverwaltung veranstaltet werden.

Die Eberbacher Mönche haben eine besondere Erfindung gemacht, deren man sich in unserem Jahrhundert leider nur noch recht wenig bedient: sie führten den Frühschoppen ein. Den Trunk in früher Morgenstunde nannten sie nach Bernhard von Clairvaux, dem Gründer ihres Ordens und ihres Klosters, die „Bernhardsminne“. Der heilige Bernhard soll in einer seiner Predigten auf die Anfechtungen hingewiesen haben, die den Menschen in der ersten Tagesstunde ängstigen. Ohne besonderes Stärkungsmittel könne der Mensch, wie einst Petrus zwischen dem ersten und dritten Hahnenschrei, zum Verräter werden. „Die Bernhardsminne“, so kommentierte Walther Kiaulehn in seinen „Rüdesheimer Fragmenten“, „wurde von den Bernhardinern gesetzt, damit der Mensch den rechten Mut zum Bekenntnis und zu den Werken des Glaubens habe. Ein vortrefflicher Gedanke, der aber, wie so viele gute Gedanken, die in die Praxis überführt werden, an maßloser Übertreibung zugrunde ging. Die Bernhardiner konnten in der Folge ihre Zweifel immer weniger überwinden und tranken bald bis in den Abend hinein.“ Diesem Beispiel wollen wir nicht folgen; dazu ist der Steinberger, dazu sind aber auch die auf den Nachbarhügeln wachsenden „Hallgartener Jungfer“, das „Hallgartener Mehrhölzchen“ und der „Schloß Vollradser“ zu schade.

Von Eberbach aus steigt man in drei Viertelstunden auf die Hallgarter Zange, die dritthöchste Erhebung des Rheingaugebirges. Von dort oben aus sieht man, wie klein der Rheingau eigentlich ist. Im Süden und Westen von knapp vierzig Kilometern Rheinufer, im Norden vom vorderen Kamm des Taunusgebirges, im Osten von den Häuserzeilen der Landeshauptstadt Wiesbaden begrenzt, so drängen sich die schmalen Gemarkungen der vier Städte und zwanzig Dörfer des Rheingaukreises zusammen. Zwölf von diesen vierundzwanzig Gemeinden kann man auf den großen Weinkarten aller trinkverständigen Gastronomen der alten und neuen Welt finden: Eltville, Rauenthal, Kiedrich, Erbach, Hattenheim, Hallgarten, Ostrich, Winkel, Johannisberg, Geisenheim, Rüdesheim und Aßmannshausen. In sieben weiteren Gemeinden wird nicht minder guter Wein getrunken: Ober- und Niederwalluf, Martinsthal, Mittelheim, Aulhausen, Lorch und Lorchhausen. Bleiben noch fünf Nester, bei denen kein Wein wächst; es sind die „Überhöhischen Dörfer“, die hinter dem ersten Bergkamm liegen, tief im Walde versteckt und kaum durch Wegweiser dem großen Fremdenstrom zugeordnet und dem kleinen Rinnsal, das von diesem Ströme bei Lorch ins Wispertal abzweigt.

An der dreißig Kilometer langen Straße durch dies liebliche und von der Hast unserer Tage unberührte Tal liegt nur ein einziges Dorf (und das ist nur ein halbes Dorf, amtlich: ein Ortsteil). Die überhöhischen Nester liegen abseits der Straße. Der Autofahrer, dem hier zwischen Lorch und Bad Schwalbach das Benzin ausgeht, muß sich wie ein Sonntagskind fühlen. Auf seinem Wege zur nächsten Tankstelle kehrt er in schönen alten Mühlen ein, er wandert von der Mittagsstunde bis zum Sonnenuntergang an dem kleinen Flüßchen Wisper entlang, das durch bemoste Felsgassen als Wildwasser schäumt, er kühlt die brennenden Füße in murmelnden Waldbächen. Diese verwunschene Märchenlandschaft gehört zum Rheingau wie ein keuscher Maimorgen zu einer durchtanzten Mainacht: vor der Höhe die ineinandergeschlungenen Winzerdörfer am Rhein mit ihren Strauß wirtschaften, ihren renommierten Hotels und Probierstuben, mit Schlössern, Kellereien und Gütern – hinter der Höhe die tiefe Stille des Wisperländchens.