Die Bilanzen der österreichischen Firmen sind infolge der Nachkriegsinflation in eine völlige Verwirrung gekommen. Der Schilling wurde immer dünner, die alten Wertansätze jedoch blieben im Buch stehen, wurden aber durch ziemlich irreguläre (hohe) Abschreibungen mehr und mehr vermindert. In der Zwischenzeit entstanden dann neue Anlagen, und es wurden neue Maschinen gekauft. Schließlich stellte sozusagen jeder Ziegel der Fabrikmauer bilanzmäßig einen anderen Wert dar. Für neu eingeführte Maschinen ergaben sich größte Bilanzunterschiede, je nachdem, ob man noch zu begünstigten alten oder zu aufgewerteten neuen Devisenkursen eingekauft hatte.

Waren die Bilanzansätze für das Anlagevermögen auf diese Weise mehr oder weniger „Hausnummern“ geworden, so mußte sich daraus auch für das Kapitalkonto eine starke Unterbewertung ergeben. Die Börse berücksichtigte diese Tatsache durch Aktiennotierungen bis 1000 und mehr Prozent, aber alles waren Annahmen. Es war auf diese Weise nicht nur die Finanzbuchhaltung in ein Durcheinander gekommen, auch die Kalkulationsunterlagen konnten nicht mehr aus der Hauptbuchhaltung bezogen werden, sondern mußten gesondert, umständlich und wenig verläßlich ermittelt werden,

In Österreich hat dann erst das Eröffnungsbilanzgesetz von 1954 die Möglichkeit einer Neubewertung gegeben. Wie weit man von der Chance zur Aufwertung des Anlagevermögens und einer Erhöhung des Grundkapitals bzw. der Reserven Gebrauch gemacht hat, läßt sich aus den bereits vorliegenden Eröffnungsbilanzen von etwa 250 Aktiengesellschaften ablesen. Dieses Bild ist unbedingt repräsentitiv, denn es sind Unternehmen aller Bereiche dabei (und Österreich hat ja insgesamt nur 600 Aktiengesellschaften).

Die wichtigste Erkenntnis ist trivial: Jede Eröffnungsbilanz ist ein Fall für sich. Die Aufwertungen im Anlagevermögen sind groß oder sehr unterschiedlich, je nachdem ob die Unternehmen noch viel an Ältestwerten zu valorisieren hatten, ob sie vor oder während der Inflation investiert haben oder erst in den letzten fünf Jahren, in denen der Schilling stabil ist. Schon deshalb sind auch die Kapitalumstellungen rechtunterschiedlich, wobei die einen vom Aufwertungsgewinn mehr dem Grundkapital, die anderen lieber den Rücklagen zugeschrieben haben. Es wäre deshalb auch wenig sinnvoll, ja irreführend, einen Durchschnitt für die Kapitalumstellung zu errechnen.

Man kann sagen, daß bei den großenBrauereien eine Aufwertung auf das Fünffache üblich war. Für die Papierindustrie läßt sich aber ein solcher durchschnitt schon nicht mehr feststellen! hier gibt es Umstellungen 1 : 4, aber auch 1 : 8. Sehr stark (1 : 17,5 und 1 : 20) aufgewertet haben die beiden großen Gesellschaften der Magnesitindustrie. Die beigegebene Tabelle zeigt die Veränderungen in zehn der bedeutendsten Unternehmen und beweist gleichzeitig die gewaltigen Unterschiede. Über die Bankbilanzen wurde bereits gesondert berichtet. Von den Großunternehmen der verstaatlichten Montanindustrie haben bisher nur die Schöller-Bleckmann-Stahlwerke die Umstellung vorgelegt, doch ist das wegen starker Kapitalzuwendung durch den Staat kein typisches Beispiel. Über diese Gruppe wird später noch gesondert zu berichten sein, sobald Alpine und VOEST ihre neuen Bilanzbilder herausbringen.

In den Geschäftsberichten wird von den Firmen fast einstimmig erklärt, daß sie bei der Aufwertung der Anlagen unter den geseztlich zugelassenen Höchstwerten geblieben sind. Man hat sich gewiß um breitere Abschreibungsgrundlagen bemüht, aber dabei nicht vergessen, daß ein höheres Kapital auch (schon aus optischen Gründen) höher zu verzinsen ist und hierfür zunächst einmal der entsprechende Betrag als steuerpflichtiger Reingewinn erübrigt werden muß. Man hat weiter ausländische (insbesondere deutsche) Bilanzen zum Vergleich herangezogen, weil man ja die Abschreibungsquoten in die Kalkulationen einsetzen und mit den errechneten Preisen auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig sein muß.

Jedenfalls kann aus diesen und anderen Momenten gefolgert werden, daß bedeutende stille Reserven beibehalten wurden, schon aus Gründen der Bilanztradition, die zum Beispiel die Veitscher Magnesitwerke veranlaßte, ihre Magnesitvorkommen als solche nur mit einem Schilling Erinnerungswert in die Bilanz aufzunehmen. Die Fälle, wo das Kapital nicht aufgewertet wurde, sind selten. Das bedeutendste Beispiel ist hier die Tiroler Röhren- und Metallwerke AG, die als Nachkriegsgründung bereits mit verhältnismäßig valorisierten Ansätzen gearbeitet und dazu vor kurzem eine Bilanzsanierung durchgeführt hatte.