Mit Sicherheit kann man oft schon den angekündigten Büchern einen Erfolg oder Mißerfolg voraussagen – mit Sicherheit aber auch übersieht man manchmal eines in der Vielzahl der Neuerscheinungen, das dann unerwartet aus der Menge herausragt. Ein solches Buch, eines unter den vielen medizinischen Laienpublikationen, als es im Frühherbst vorigen Jahres erschien, und jetzt durch außergewöhnliche Nachfrage zu einer Auflage von bald 200 000 Exemplaren gelangt, ist:

Jürgen Thorwald: „Das Jahrhundert der Chirurgen“, Steingrüben Verlag, Stuttgart; 489 S., 19,80 DM.

Einhellig ist Thorwalds Werk begrüßt worden. Selbst strenge Medizinprofessoren, denen sonst „Laienpublikationen“ ein Greuel sind, loben seine Korrektheit und sind erfreut über die 34 Seiten „seriöser Literaturangaben“, in denen man sich, tauchte wirklich ein Zweifel an der Richtigkeit Thorwaldscher Schilderungen auf, orientieren kann.

Dieses Buch hat die Chirurgie in der entscheidenden Entwicklungsphase zum Thema. Solange nämlich nicht Schmerz und Wundinfektion besiegt werden konnten, mußte der Chirurg ein Bader bleiben, dessen Methodik grauenhaft, dessen, Wirken auf wenige Notfälle beschränkt war und dessen Erfolge, gemessen an den Mißerfolgen, lächerlich gering sein mußten. So wenigstens erscheint uns Heutigen ein Chirurg aus der Ära vor der Narkose und vor der Asepsis.

Daß die Chirurgie schon von der Art ihrer Heilweise, die das Aktive, Sichtbare umfaßt, die von dem sofortigen Effekt lebt, für den medizinischen Normalverbraucher der faszinierendste und interessanteste Teil der Medizin überhaupt ist, braucht wohl nicht bewiesen zu werden. Wer die Medizingeschichte kennt, wer überhaupt Verständnis für geschichtliche Zusammenhänge hat, wird wissen oder wenigstens vermuten können, daß sich die Entwicklung vom Baderwesen zu dem, was wir heute unter Chirurgie verstehen, kein zufälliges Ereignis war. Das Jahrhundert der Chirurgen brach nicht plötzlich herein, weil am 10. Dezember 1844 Horace Wells in einem Wanderzirkus die schmerzbetäubende. Wirkung des Lachgases entdeckte. Jahrhundertelang vor Wells amüsierten sich Ärzte und Bader über die Späße, die honorige Bürger im Lachgasrausch vollbrachten, ohne daß sie auf die Idee gekommen wären, die Narkose zu erfinden. Der Anbruch einer neuen Zeit, ein neues Lebensgefühl, eine andere Denkungsart waren notwendig, ehe das geschehen konnte. Die Stellung des Arztes zu seinen Patienten mußte sich ändern, damit aus dem Bader der Chirurg werden konnte.

Thorwald hat weit über tausend Quellenangaben gemacht. Mit großer Mühe hat er die Tatsachen gesammelt und geordnet. Ein spannendes Thema, das manchmal bis zur Grausamkeit geht, ein lieber, bekannter Großvater, der immer gerade zur rechten Zeit kommt, um das Große und die Größen zu erleben, ja, sogar die heute obligate Geschichte aus dem Königshaus – alles ist glücklicherweise in diesem Buch greifbar. Dazu ein paar Ingredienzien, die zu liefern dem Routinier Thorwald nicht schwergefallen sein dürfte, ein paar Anekdoten, Episoden und posthume Dialoge.

Aber genügt das, um das Jahrhundert der Chirurgen wirklich des Bemerkens wert zu machen? Sicher – das Buch hat einige großartige Passagen, etwa die Zeichnung des Horace Wells. Es klingt da etwas an von den Erschütterungen eines Menschen, der vom Schicksal dazu ausersehen wurde, Wegbereiter zu sein. Aber sonst ist das Buch von jener sonnigen Oberflächlichkeit, die nur die Tatsachen sprechen läßt. Sein Stil ist hart. Der Autor hat den Stoff nicht liebevoll durchdrungen, wie es nur aus, der Identifikation des Autors mit seinem Thema kommen kann. Ausgestattet mit dem Wissen eines Großvaters und vieler Quellen hat uns der Autor ein Buch beschert, dessen wesentliche Legitimation das große allgemeine Interesse an der Chirurgie ist. Wenig ist darin enthalten von den Geburtswehen jener Zeit; kaum etwas von der Erschütterung des Gefüges althergebrachter Medizin, nichts von dem Vakuum, des Dunkels der Zukunft, nichts – und das gehörte schon rein chronologisch zum Jahrhundert der Chirurgen – von den wirklichen Triumphen ihrer Meister. Zweifellos gehört Thorwald zu den Männern, die ihr Handwerk gut gelernt haben. Vielleicht sogar zu gut. Seine nächsten Bücher werden zeigen müssen, ob er nicht jenen Nonfiktion-Robotern zugehört, die mit dem Instinkt des Börsenjobbers „interessante“ Bücher fabrizieren. Dietrich Zekorn