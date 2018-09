Inhalt Seite 1 — Überraschung am Holmenkollen Seite 2 Auf einer Seite lesen

W. F., Stockholm, im März

Mit einer außerordentlichen Überraschung wartete am letzten Sonntag der sowjetzonale Skiläufer Helmut Recknagel bei den berühmten Holmenkollen-Wettbewerben unweit Oslo auf. Der neunzehnjährige in Oberwiesental/Thüringen beheimatete Sportler, der schon bei den letzten internationalen Kämpfen in Garmisch-Partenkirchen durch seinen Sprung von 87 Metern auf der Olympiaschanze berechtigtes Aufsehen erregt hatte, konnte das wertvollste Skispringen der Welt gegen die beste internationale Klasse mit zwei tadellosen Sprüngen von 64,5 und 65 Metern und der Note 217 gewinnen. Er schlug Finnlands beste Springer Kirjonen und Kärkinen, die als heiße Favoriten gestartet waren, und ließ auch die Elite der Norweger hinter sich. Der zweite deutsche Vertreter. Harry Glass, Sowjetzone, sicherte sich, gleichfalls zur Überraschung der etwa 80 000 Zuschauer, die mit äußerst sachverständigen Blicken und als sehr strenge Kritiker die Kämpfe verfolgten, den vierten Platz.

Am Holmenkollen zu siegen, ist der Traum aller Skiläufer der Welt. Keine Weltmeisterschaft und keine olympische Goldmedaille wird so hoch bewertet wie ein erster Platz in diesen Wettbewerben, die seit dem Jahre 1883 veranstaltet werden. Wer sich am Holmenkollen als Bester bewährt, gilt als der inoffizielle Weltmeister, mögen auch andere auf anderen Kampfbahnen offiziell diesen Titel errungen haben. Jahrzehntelang waren die Norweger, die Erfinder des Sprunglaufes, unumschränkte Herrscher am Holmenkollen, bis im Jahre 1939 der Schwede Sven Eriksson (der sich nun Sven Seelanger nannte, weil Eriksson ein zu häufiger Familienname in seiner Heimat ist, wie bei uns etwa Schulze und Meier) nach drei vergeblichen Versuchen ihnen zum erstenmal den Sieg entriß. Und nach dem zweiten Krieg machten vor allem die Finnen von sich reden, die auch diesmal wieder die beiden Langläufe, wahre Zerreißproben, und die Kombination gewannen.

Den Sprunglauf am Holmenkollen zu gewinnen, ist eine der schwierigsten Angelegenheiten, und nur wahre Könner vermögen hier zu bestehen. An keiner anderen Sprungschanze wird so streng gerichtet wie hier. Der Triumph des jungen Thüringers, der sich nun als erster Deutscher in die Siegerliste von Holmenkollen eintragen konnte, wurde von den Zuschauern mit Begeisterungsstürmen gefeiert.

*

In dem nordamerikanischen Wintersportort Colorado Springs konnte die siebzehnjährige Weltmeisterin im Eiskunstlauf, Carol Heiss-USA, ihren Titel erfolgreich gegen internationale Konkurrenz verteidigen. Schon bei den Pflichtübungen hatte sie sich einen so beachtlichen Vorsprung gegenüber ihren schärfsten Gegnern, der gleichalterigen Europameisterin Hanna Eigel und der ein Jahr jüngeren Ingrid Wendl, beide Österreich, gesichert, daß nur ein Unglück in der Kür ihr den Sieg noch hätte rauben können. Aber die sowohl im sportlich-akrobatischen wie im künstlerisch-tänzerischen Können gleich sichere und brillierende Meisterin ließ in beiden Teilen des Wettkampfes alle übrigen Teilnehmerinnen hinter sich. Die deutsche Vertreterin, die fünfzehnjährige Ina Bauer aus Krefeld, vermochte ihren durch eine (gewohnheitsmäßig) überaus schwache Leistung in der Pflicht erlittenen großen Punktverlust auch nicht durch eine von allen Seiten anerkannte Kür wettzumachen (die Richter setzten sie hier auf den zweiten Platz!) und endete weit abgeschlagen als Elfte im Felde der Nichtplacierten. Ausgesprochenes Pech hatte das deutsche Meisterpaar Marika Kilius–Franz Ningel, die durch einen Sturz in der Kür wertvolle Punkte einbüßten und nach Ansicht vieler unparteiischer Sachverständiger nur dadurch den Sieg dem kanadischen Paar Barbara Wagner–Robert Paul überlassen mußten.

*