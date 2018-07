Von den musikalischen Meistern allererster Ordnung ist keiner bis in die Gegenwart hinein mit dem Gros seiner Werke so unbekannt geblieben, mit den relativ wenigen populär gewordenen noch dazu so verfälscht worden, wie Georg Friedrich Händel.

Georg Friedrich Händel: „Der Messias“. Vyvyan/Proctor/Maran/Brannigan/Philh. Chor u. Orch. London/Sir Adrian Boult (Decca LXT 2921/24). Concerti Grossi op. 6. Fritz Lehmann/Bamberger Symphoniker (Dt. Grammophonges. DGA 13 010/11, 14 013/16); Boyd Neel Streichorchester, London (Decca LXT 5041/3).

Nahezu fünfzig Opern, die Händels beste Lebensjahre in Anspruch genommen haben, liegen im Dunkel der Archivregale begraben, von der vielen in diesen Werken enthaltenen; teilweise unerhört schönen Musik ist in den Schallplattenkatalogen kaum mehr zu finden als ein paar Ouvertüren – und natürlich die unter dem Namen „Das Largo von Händel“ zu Berühmtheit gelangte Arie aus der Oper Xerxes.

Von den etwa zwanzig geistlichen Oratorien des Meisters existiert zwar Der Messias, das berühmteste unter ihnen, wenn auch nicht unbedingt das beste, in mehreren vollständigen oder nahezu vollständigen Aufnahmen. Nur eine einzige aber kann als absolut stilrein und authentisch gelten. Die ihr zugrundeliegende Bearbeitung fußt auf den erst im Jahre 1896 aufgefundenen Stimmen, die Händel selber benutzt hat. Diese „Ausgabe letzter Hand“ ist von Decca unter dem Dirigenten Adrian Boult in einer hervorragenden, vor kurzem technisch, neu überprüften Aufnahme herausgebracht worden.

Wesentlich besser ist es um Händels Instrumentalkompositionen bestellt, und von ihnen ist auch eine ganze Reihe auf der Schallplatte erschienen; darunter sind die Concerti Grossi op. 6, die gemeinsam mit dem kurz nach ihnen entstandenen Messias einen gewaltigen Doppelgipfel in Händels Schaffen bedeuten. Als der gut über fünfzig Jahre alte Meister nach allen seinen bitteren Enttäuschungen als Theaterdirektor körperlich und seelisch zusammengebrochen war, begab er sich nach Aachen zu einer ausgiebigen Kur. Kaum hatte er sich einigermaßen wieder erholt, da setzte er sich hin und schrieb an zwölf einzelnen Tagen im Verlauf eines •Monats im Jahre 1739 diese zwölf kleinen Meisterwerke. In ihrer melodischen, harmonischen und rhythmischen Erfindungskraft und in ihrer kompositionstechnischen Originalität lassen sie alle Vorbilder weit hinter sich; sie haben den größten Meistern des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts von Mozart über Beethoven und selbst Chopin bis zu Wagner als Anregung gedient.

Wir besitzen zwei vollständige Serien dieser Concerti Grossi; die eine ist mit Fritz Lehmann als Dirigenten bei der Deutschen Grammophongesellschaft erschienen, die andere unter Boid Neel bei Decca. Klanglich sind beide Aufnahmen einander ebenbürtig, sie unterscheiden sich jedoch weitgehend in ihrer Grundauffassung. Lehmann nimmt ein jedes der zwölf kleinen Werke sozusagen als absolute Einheit für sich. Breite, gewichtige Tempi, Ausnutzung aller sonoren Möglichkeiten sind dementsprechend seine Gestaltungsmittel. Boid Neel hingegen sieht in dem ganzen Opus 6 – seiner Entstehungsart entsprechend – eine zusammenhängende Einheit. Obgleich zeitlich nacheinander entstanden, bilden diese Aufnahmen doch ein geschlossenes Ganzes mit lebhaften Kontrasten nicht nur innerhalb der Sätze, sondern auch zwischen den Concerti selber. Bei aller Stilstrenge wirken sie unkonventionell, menschlich – man kann beinahe sagen: romantisch. Es ist eine logische Forderung gewesen, daß Decca die zwölf Werke jetzt geschlossen auf drei Platten in einem Album herausgebracht hat. Chr.