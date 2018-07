Inhalt Seite 1 — Verkehrsspielereien in den Gymnasien Seite 2 Auf einer Seite lesen

H. H., Barmen

Nun ist auch in Nordrhein-Westfalen der Verkehrsunterricht in den Lehrplan der Höheren Schulen aufgenommen worden. Da gibt es Windtafeln mit Kreuzungen, mit Über- und Unterführungen, mit Schildern aus Pappe und Schutzleuten aus Gips und selbstverständlich mit Fahrzeugen aller Art. Das alles läßt sich sinnvoll hin- und herschieben. Wenn es auch im Physiksaal noch an manchem fehlt, durch die Verkehrstafel jedenfalls wird ein lebhafter und zeitnaher Unterricht garantiert. Die Schüler werden begeistert bei der Sache sein, fällt doch eine andere, vielleicht sogar eine Physikstunde aus. Offiziell erscheint natürlich die Verkehrsunterweisung nicht in der Stundentafel; da jedoch inoffiziell sowieso nicht alles so läuft, wie offiziell vorgesehen, wird dies neueste Fach schon irgendwie eingeschoben werden. „Irgendwie“.

*

Kein vernünftiger Mensch wird an der außerordentlichen Misere unserer Straßenzustände, zweifeln. Schließlich kommt bei uns jährlich im Straßenkrieg fast eine normale Division von „Verkehrsteilnehmern“ vorzeitig und wenig heldenhaft ums Leben. Es ist bereits Methode geworden, immer dann, wenn etwas nicht funktioniert, die Schulen anzugehen. Vieles funktioniert nicht.

Glaubt man im Ernst, Jungen und Mädchen kämen dadurch ums Leben, daß sie nicht zwischen Rot und Grün unterscheiden können? Alles andere aber ist für die Schüler, die auch bei uns vorerst noch zu Fuß zur Schule kommen, durchaus belanglos. Wann links überholt werden darf und ob von rechts oder von links Vorfahrt gegeben ist, betrifft nur den Fahrenden. Der Fußgänger hat keine Vorfahrt, weder von rechts, noch von links.

Die Radfahrer unter den Schülern machen vor allem in den Großstädten bekanntlich nur einen sehr geringen Prozentsatz der Kinder aus. Überdies wird wohl kein Studienrat und auch kein Polizeihauptmann so vermessen sein, diesen Radlern noch etwas Neues über Verkehrsregeln sagen zu wollen.

Die Träumer in den Behörden und auf den Kathedern schwärmen davon, daß als Abschluß solcher Unterweisungen die „Anwärterschaft“ auf einen Führerschein erreicht werden soll. Zunächst können Lehrer auf öffentliche Kosten jetzt einen Führerschein erwerben. Auch etwas ganz Neues in dieser Branche. Es beflügelt den Unterrichtseifer. Die Chancen der Lehrer steigen, wie man sieht.