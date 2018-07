Israels Rückzug: Ben Gurion hat es schwer, die Geister des Krieges gegen Ägypten, die er selbst gerufen hatte, wieder loszuwerden. Als er sich angesichts der Gefahr von UNO-Sanktionen und eines Bruchs mit den USA nach langen zermürbenden Verhandlungen entschloß, seine Truppen aus dem Gaza-Streifen und vom Golf von Akabe zurückzuziehen, rebellierten die Abgeordneten im israelischen Parlament. Straßendemonstranten in Jerusalem forderten Ben Gurions Rücktritt. Einen „Akt des Vertrauens in die internationale Gemeinschaft“ nennt Ben Gurion seinen Rückzugsbefehl und hofft, mit dieser Formel die aufgeregten Gemüter im eigenen Land beruhigen zu können. Einen „Sieg“ hat Israel insofern davongetragen, als der Gaza-Streifen nicht an Ägypten, sondern zunächst jedenfalls an die UNO übergeben wird, deren Polizeitruppe das Gebiet besetzen soll.

*

Echo der Adenauer-Antwort in Moskau: Die Sowjetregierung beurteile die Antwort Adenauers auf seine Botschaft „nicht pessimistisch“, erklärte Bulganin in einem Gespräch mit Delegierten der Sowjetzone. Die Antwort enthalte „positive Elemente“, z. B. die Bereitschaft Bonns zur Erweiterung des Handelsaustausches und der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit. Wie eine kalte Dusche wirkte aber in Westdeutschland Bulganins Bemerkung, „bis jetzt“ habe die Bundesregierung die „historische Tatsache des Vorhandenseins der DDR mit ihrer andersartigen gesellschaftlichen Struktur“ nicht anerkannt, „aber wir werden leben und wir werden sehen“. Diese Bemerkung kann Bonn nicht anders als pessimistisch stimmen.

*

Gomulka zwischen Ost und West: Der polnische KP-Chef Gomulka schickte seinen Außenminister Rapacki überraschend nach Moskau; offiziell zur Unterzeichnung eines Abkommens über die polnisch-sowjetische Grenze in Ostpreußen. In Wahrheit aber wohl vor allem, um Klarheit über die künftige Politik Moskaus Polen gegenüber zu gewinnen. Gomulka steht nicht nur mit den Stalinisten im eigenen Lande und in der eigenen Regierung auf gespanntem Fuß, sondern auch mit den sowjethörigen Nachbarregierungen in Prag und Pankow, denen das Tempo der Entstalinisierung in Polen unheimlich ist. Einen Ausweg aus dieser Isolierung sucht Gomulka auch im Westen. In Washington verhandelt eine polnische Delegation über wirtschaftliche Hilfeleistungen, die Polen dringend braucht, um die materielle Basis des gegenwärtigen Regimes zu festigen. Die Meinungen in Washington, ob man „dem Kommunisten Gomulka“ helfen solle oder nicht, sind geteilt, – der Westen steht hier vor der Möglichkeit, eine große Chance zu ergreifen – oder zu verpassen.

Rentengesetz verursacht Kettenreaktion: Nachdem der Deutsche Anwaltverein unter Hinweis auf das Rentengesetz für Arbeiter und Angestellte Staatszuschüsse zu einer Sozialversicherung für die freien Berufe gefordert hat, verlangte der Deutsche Beamtenbund, das Prinzip der „Produktivitätsrente“ müsse auch auf die Festsetzung der Beamtengehälter angewandt werden. – Ein Sprecher der deutschen Studentenschaft berief sich ebenfalls auf das Rentengesetz (bis zu dessen Verabschiedung die Studenten geduldig gewartet hätten) um Forderungen nach vermehrter Staatshilfe zu begründen. Für den Fall, daß der Notruf der Studenten ungehört verhallen sollte, kündigte der Verband Deutscher Studentenschaften Protestmärsche und einen Vorlesungsstreik an.

Brentano bei Dulles: „Völliges Einverständnis“ erzielten Brentano und Dulles bei ihrer ersten Unterredung in Washington. Hauptzweck des Besuchs des Bundesaußenministers bei seinem amerikanischen Kollegen ist ein Gedankenaustausch über neue Wege zur Wiedervereinigung.

Sirius, 7. März 1957