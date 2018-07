Hamburg sei für eine Woche nicht das Tor zur Welt, sondern ein Tor nach Berlin, sagte Kultursenator Dr. Biermann-Rathjen, als er in der Halle der Nationen die Berliner Kunstausstellungen eröffnete. In der gleichen Halle lief im Februar die Jahresausstellung der Bildenden Künstler Hamburgs, und es ist ein schönes Zeichen von Solidarität, daß die Hamburger Künstler ihre Ausstellung um einige Tage abkürzten, um den Berliner Kollegen Platz zu schaffen. Der künstlerische Beitrag zur Hamburger Berlin-Woche, den man in dieser Messehalle zur Schau stellt, ist dreierlei Art. Eine Photoschau "Hauptstadt Berlin baut auf" bringt mit 85 Aufnahmen und einem Modell des Projekts Hansa-Viertel imponierende Beispiele für die neue Berliner Architektur. Das "Berliner Kunsthandwerk" muß sich mit zwei Vitrinen begnügen. Das ist quantitativ nicht gerade viel. Aber es sind gute, ja ausgezeichnete Arbeiten dabei, und die Künstler, die sie verfertigten, sind auch in Westdeutschland längst bekannt und geschätzt: Bontjes van Beek, ein Meister der Keramik, Nele Bode mit Schmuck, Walter Mersmann mit Holzarbeiten, die Weberin Irene Thonke.

Schließlich die Malerei. Hier hat man mit frischfröhlichem Berliner Elan etwas riskiert. Man hat nämlich nicht die prominenten Berliner Künstler ausgestellt, sondern die "Junge Generation". Neunzig Bilder und graphische Arbeiten von fünfundfünfzig Malern der Jahrgänge ab 1920. Nun ist es gewiß interessant, den künstlerischen Nachwuchs in jenem schwierigen Stadium zwischen Abgang von der Hochschule und beginnender Reife und Eigenständigkeit kennenzulernen. Fraglich erscheint es nur, ob das gerade im Rahmen der Berlin-Woche geschehen sollte. Auch die führenden Berliner Maler sind in Westdeutschland und speziell in Hamburg nicht so bekannt, wie sie es verdienen und wie es wünschenswert wäre, zum mindesten sind sie noch nicht als eine geschlossene Gruppe in Erscheinung getreten. Für kommende Berlin-Wochen in anderen westdeutschen Städten wäre zu überlegen, ob man nicht besser auf die Spitzenklasse zurückgreifen sollte, wie man es ja auch bei den Architekten, den Kunsthandwerkern, den Pressezeichnern getan hat.

Aber das ist eine prinzipielle Frage und keine Kritik an der "Jungen Generation", die in Berlin nicht viel besser und auch nicht viel schlechter malt als in anderen deutschen Städten. Vielleicht sind die jungen Berliner, aufs Ganze gesehen, temperamentvoller und hemmungsloser als andernorts. Sie sind weniger geschmäcklerisch, sie greifen kräftig in die Farben – und sie greifen auch manchmal daneben. Zu den positiven Überraschungen gehören etwa die schemenhaft grotesken "Spiegelfrauen" von Hermann Bachmann, sensible Zeichnungen von Gertrud Köhler, die große "Eule" von Alfred Winter-Rust, die abstrakten Kompositionen von Rudolf Mauke und Ursula Ullrich. Manfred Bluth und Sigmund Lympasik erhielten bereits den Berliner Kunstpreis der "Jungen Generation" (in diesem Jahr wird der Preis am 18. März verliehen, möglicherweise an einen der eben genannten Künstler). Rudolf Kügler, Dietmar Lemcke, Karl Heinz Kliemann sind schon mehrfach mit eigenen Ausstellungen in Westdeutschland hervorgetreten. Sie gehören zwar noch zur "Jungen Generation", aber doch schon zu den Arrivierten und damit nicht mehr so recht in den Rahmen dieser Ausstellung, die dem Berliner Nachwuchs gilt. Gottfried Sello